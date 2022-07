Susanne Kraus-Winkler: „Es braucht mehr Leitbetriebe in NÖ“

Werbung

NÖN: Frau Staatssekretärin, Frauen gehen in Österreich mit 60 Jahren in Pension, Sie steigen mit 67 noch in die Politik ein. Warum tun Sie sich diesen Job an?

Susanne Kraus-Winkler: Ich bin zwar in Pension, aber als Unternehmerin hört man nie auf aktiv zu sein. Als ich gefragt wurde, ob ich das Staatssekretariat für Tourismus übernehmen möchte, wurde mir keine Zeit zum Überlegen gegeben. Da können Sie nur ganz schnell ja oder nein sagen. Wenn Sie ablehnen, heißt es: „Die ganze Zeit groß fordern und dann nicht dafür einstehen“ oder „Warum bist du nicht gegangen und vertrittst deine Kollegenschaft in der Regierung?“ Und wenn man ja sagt, dann hat man alle Konsequenzen mitzutragen. Ich wusste, meine Zusage gilt für eine überschaubare Zeit, da die laufende Koalitionsperiode bis maximal 2024 dauert.

Mit dem Wechsel in die Regierung änderte sich auch Ihr Blickwinkel von Wirtschaftsbündlerin und Hotellerie-Lobbyistin zur Staatssekretärin. Sind die Corona-Hilfspakete für Gastro und Hotellerie im Rückblick zu üppig ausgefallen?

Kraus-Winkler: Aus meiner Sicht nicht. Wir waren in einer Situation, die es noch nie gegeben hat. Wenn Sie von einem normalen Geschäftsgang auf einen plötzlichen Stopp kommen und nicht wissen, wie es weitergeht und sich das Ganze über zweieinhalb Jahre mit einem ewigen Auf und Zu zieht, das auch kostspielig ist, dann waren diese Unterstützungen absolut gerechtfertigt. Etliche Betriebe haben noch immer kein Geld bekommen. Da klafft eine Lücke. Vorallem Pächter und nicht-eigentümergeführte Betriebe sind hier betroffen. Die stehen ziemlich mit dem Rücken zur Wand je mehr Zeit vergeht.

Das Alpenhotel Gösing in Puchenstuben im Bezirk Scheibbs hat kürzlich trotz voller Auslastung vorübergehend zugemacht, weil das Küchenteam den Inhaber erpresst haben soll. Einzelfall oder Sinnbild für die prekäre Personalsituation in der Branche?

Kraus-Winkler: Ich hoffe sehr, dass das ein Einzelfall ist. Wir haben momentan einen extrem hohen Personalbedarf. Es arbeiten derzeit ja mehr Menschen in der Beherbergung und Gastronomie als noch in den Vergleichsmonaten Mai und Juni 2019. Einerseits beruht der Mitarbeiterbedarf auf Qualitätssteigerungen der letzten Jahre. Wir haben mehr 4- und 5-Sterne Hotels, die eben durch ihr Angebot mehr Mitarbeiter benötigen. Andererseits gab es mit der Covid-Krise auch einen Gesellschaftswandel: Vor allem jüngere Mitarbeiter haben eine andere Vorstellung, wie viel sie pro Woche und Tag arbeiten wollen. Dies liegt nicht nur an Arbeitsethos, Leistungsbereitschaft oder Einstellung zur Arbeit, sondern auch daran, dass es für junge Menschen immer schwerer wird sich durch Arbeit Vermögen, wie ein Eigenheim oder ähnliches, anzuschaffen. Die Tendenz weniger Stunden zu arbeiten reduziert noch einmal das Arbeitskräfteangebot an Stunden, wodurch man naturgemäß noch mehr Leute benötigt. Diese Erfahrung machen derzeit alle Branchen. Darunter leidet schlussendlich auch die Produktivität: Mit unerfahrenen, nicht-gelernten Hilfskräften hat man eine andere Produktivität als mit Stammmitarbeitern, die jahrelange Erfahrung und Kondition haben.

Seit 2012 hat jedes fünfte Dorfwirtshaus in Niederösterreich für immer zugesperrt: Natürliche Auslese oder tieferliegendes Strukturproblem?

Kraus-WInkler: Ich habe schon vor vielen Jahren miterlebt, wie immer mehr Dorfwirtshäuser zugesperrt haben. Es war auch hier ein gesellschaftlicher Wandel. Einerseits hat sich die traditionelle Gastronomie qualitativ extrem gut weiterentwickelt. Wenn man sich die NÖ-Wirthauskultur ansieht: Da gibt es wahnsinnig tolle und junge Unternehmer, die ein tolles Angebot haben. Andererseits hat es sich für viele Dorfwirtshäuser nicht mehr rentiert allein mit dem Steh-Achterl-Kunden den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die sind in Pension gegangen oder haben schon vorher zugesperrt. Es gibt schon noch den Typ à la Schnitzelwirt, der nur Freitag bis Sonntag offen hat – und mit Familie und regionalen Aushilfen sein Klientel bedient. Oder auch hier und dort einen leidenschaftlichen Steh-Achterl-Wirt, der von früh bis spät mit seinen Stammgästen sein Geschäft macht. Der Kunde hat aber den gehobenen, traditionellen Gasthof mit seinem Angebot zu schätzen gelernt und fahrt dort auch gerne hin. Dadurch hat sich im Laufe der Zeit ein bestimmtes Angebot auch selbst aus dem Markt nehmen müssen, weil zu wenig Nachfrage war für dieses „Zwischenangebot“. Es ist immer so im Leben: Etwas geht und etwas Neues entsteht. So eine Zeit der Veränderung ist immer schmerzhaft.

Die Inflation liegt bei 8,7 Prozent. Im Herbst malen Ökonomen zweistellige Raten an die Wand. Bleibt Urlaub in Österreich leistbar?

Kraus-Winkler: Das betrifft nicht nur Österreich, wenn man sich global umschaut: Amerika 9,5 Prozent, Australien über 10 Prozent. Und in ganz Europa gibt es hohe Inflationsraten. Es ist eher die Frage, wie weit ist Urlaub künftig machbar. Wir haben in Österreich vom Privatquartier, Urlaub am Bauernhof bis zum 5-Stern-Hotel in jeder Preisklasse alles. Da ist für jeden Geschmack und jedes Budget etwas dabei. Es wird aber sicher auch zu Preissteigerungen kommen. Wenn die Energiekosten bis zu 80 Prozent, Lebensmittelpreise bis 30 Prozent oder teilweise noch höher steigen, sich Energie verknappt, der sehr hohe Arbeitskräftebedarf einen irren Wettbewerb am Arbeitsmarkt fördert und damit die Löhne steigen, dann muss man klarerweise überall mit Teuerungen rechnen. Da bleiben auch der Tourismus und die Freizeitwirtschaft nicht verschont. Vor allem in Beherbergung und Gastronomie haben wir relativ geringe Margen. Das wird sich auf Preise auswirken. Ein Betrieb kann sich sonst ausrechnen, wann er nicht mehr und wie lange er profitabel wirtschaften kann, bevor er Cashflow-technisch und bilanz-technisch in Schwierigkeiten kommt.

Mit Eintritt, Servicegebühr und Selbstbedienkonzepten reagieren erste Gastronomen auf die Teuerung. Ohne neue Hilfen werden einige diese Kostenwalze nicht überleben, oder?

Kraus-Winkler: Das Finanzministerium hat uns versichert, dass es in Extremsituationen wieder die gelernten Werkzeuge wie Fixkostenzuschuss, Ausfallsbonus und Co. geben wird. Die Frage wird aber sein, in welcher Situation diese Hilfen wieder in Anspruch genommen werden können und sollen. Bei einer Energieknappheit sind ja alle Branchen und Menschen betroffen. In diesem Szenario der höheren Gewalt wird die Regierung sagen, dass man das nicht mehr auf einzelne Branchen beziehen kann. Wir wollen aber nicht schwarzmalen, sondern gehen davon aus, dass es in Europa Lösungen geben wird. Die viel größere Frage ist aber wie sich die Gäste verhalten werden: Wer will und kann sich wann in welcher Situation was leisten. Neben einer vielleicht extremen Belastung der Betriebe kommt die Dimension des Marktes dazu: Wollen die Gäste überhaupt Reisen und Urlauben? Wir wollen es positiv sehen, aber es ist klar, es sind viele Faktoren, die auf alles Mögliche Einfluss haben werden. Unternehmen überlegen sich in so einer Situation, welche Szenarien eintreten können und wie man mit diesen bestmöglich umgeht. Etliche Szenarien, die wir schon haben, werden uns ja vielleicht die nächsten Jahre begleiten. Jetzt beginnen die Unternehmen einmal die Angebotsstrukturen zu ändern und anzupassen.

Wie ist Ihre Prognose für Herbst und Winter: Bleiben Wirtshäuser, Hotels und Après-Bars offen?

Kraus-Winkler: Das Virus wird bleiben und wir werden lernen müssen, vernünftig damit zu leben. Das Thema Lockdown darf nur in einer Notsituation wiederkommen. Aus anderen Ländern, die mit der Pandemie anders umgegangen sind, weiß man, dass unterschiedliche Maßnahmen à la longue zu kaum anderen Ergebnissen geführt haben. Beispielsweise die Schweiz: Dort gab es keine Betriebsschließungen in diesem Ausmaß, man hat trotz hoher Infektionszahlen oder ähnlicher Infektionsquote Wege gefunden offen zu halten. Oder auch in Schweden. Manche setzen Masken auf, um sich zu schützen, andere holen sich halt die 4. Impfung mit neuen Impfstoffen: Ein unaufgeregter, verantwortungsbewusster Umgang mit der Weiterentwicklung dieses Virus ist aber sicher angesagt. Es wird sicher auch um mehr Selbstverantwortung jedes Einzelnen gehen.

Die Energie ist eines der großen Fragezeichen. Wir haben Betriebe, die energietechnisch schon relativ autonom und autark aufgestellt sind. Diese Betriebe haben gegenüber jenen, die noch voll auf Gas setzen einen Vorteil. In Tourismus-Betrieben haben wir oft sehr komplexe Abläufe. Denken Sie zum Beispiel an die Tiefkühlräume, Herde, Spülmaschinen, die eine bestimmte Mindesttemperatur brauchen. Aber grosso modo geht es sicherlich darum, wie Europa mit dem Thema Energie umgeht, weil wir uns hier in einem oftmals eng umflochtenen Gesamtsystem befinden.

Wo müssen Tourismus-Betriebe Energie einsparen?

Kraus-Winkler: Die neue Tourismusförderung ab 2023 geht ganz in die Richtung Nachhaltigkeit. Gebäudesanierung, energieeffiziente Geräte, attraktivere Mitarbeiter-Wohneinheiten oder Betriebskindergärten. Alles was in Richtung Nachhaltigkeit geht, wird verstärkt gefördert. Zweitens haben wir im Tourismus bereits relativ gut gespart: Die Kilowattstunden pro Nächtigung beispielsweise haben wir in den Jahren 2008 bis 2021 halbiert und den Anteil der erneuerbaren Anlagen von 36 auf 54 Prozent gesteigert. Generell liegt der Tourismus-Anteil am Gesamtenergiebedarf Österreichs aber nur bei 1,3 Prozent. Einsparen ist wichtig und im Tourismus- und der Freizeitwirtschaft werden die Unternehmen ihren Beitrag weiter und ebenso leisten, aber im Verhältnis zu anderen Industrien wird der Effekt nicht so groß sein.

Angesichts des Gas-Notfallplans der EU-Kommission: Müssen wir uns an kältere Spa-Pools und 19 Grad im Hotelzimmer gewöhnen?

Kraus-Winkler: Grundsätzlich gewöhnen sicher nicht. Aber vielleicht werden manche im Wellnessbereich die Saunaöffnungszeiten limitieren, mehr auf Körperbehandlungen setzen oder die beheizten Wasserflächen da und dort reduzieren. Energieautarke Betriebe, die bereits energieeffizient wirtschaften und etwa mit einer Wärmepumpe heizen, und Strom aus der eigenen PV-Anlage beziehen, kann man wahrscheinlich nur schwer vorschreiben, dass sie auf 19 Grad runtergehen müssen. Das wird sicherlich noch eine größere Diskussion werden.

Die Tourismusschulen sind voll, aber die Drop-out-Quote ist sehr hoch und Absolventen wechseln rasch in andere Branchen. Wie wollen Sie das lösen?

Kraus-Winkler: Das ist ein gesellschaftliches Problem und allen bewusst, solange ich mich erinnern kann. Wir haben da keine hundertprozentige Lösung gefunden, aber eines ist sicher: Wir müssen die Führungs- und Unternehmenskultur verbessern, flexiblere Arbeitszeiten gestalten und nicht in alteingefahrenen Dienstplänen verharren, mit mehr Digitalisierung verbesserte Arbeitsabläufe kreieren und die althergebrachten Organisationsstruktur auch an die Zukunft und die Erfordernisse junger Menschen anpassen. Die Arbeit im Tourismus ist ja an sich eine schöne Arbeit, man arbeitet mit und für die Menschen. Eines wird aber unverändert bleiben: Dass man abends und an Wochenenden, zwar nicht gezwungenermaßen regelmäßig, aber immer öfters arbeiten muss. Wenn das für eine große Anzahl an Menschen überhaupt nicht in Frage kommt, werden diese am Abend auch nicht mehr in eine Bar, ein Restaurant oder einen Club gehen können. So einfach ist das.

Die ÖVP setzt ja auf eine restriktive Asyl- und Migrationspolitik und auf qualifizierten Zuzug von Fachkräften. Indies wächst die Mangelberufsliste um alle Gaststätten-Fachberufe. Was können Sie sich darüber hinaus vorstellen?

Kraus-Winkler: Im Moment buhlt ganz Europa um Menschen aus Drittstaaten und um qualifizierten Zuzug. Es geht jetzt daraum, wie man Zuzug an Arbeitskräften strukturiert und unbürokratisch für die Zukunft gestalten kann, auch um unseren Wohlstand in Österreich zu erhalten. Das Saisonnierkontingent wurde zwar vor einem Jahr von 1.289 Drittstaatenangehörige um 1.000 erhöht. Das Kontingent inkludiert jedoch seit dem Brexit auch die 720 Ski-, Golflehrer und Servicemitarbeiter aus dem Vereinigten Königreich, die bis dahin Mitarbeiter aus dem EU-Raum waren. Unter dem Strich haben wir eigentlich gar nicht soviele Drittstaatenmitglieder dazubekommen. Nicht nur in Europa gibt es zu wenig Arbeitskräfte, auch weltweit, wie zum Beispiel in Australien fehlen viele Mitarbeiter, um das vorhandene Gemüse und Obst zur Selbstversorgung des Landes zu pflücken. In Österreich hatte die Nachtgastronomie bis zu 60.000 Studenten, die in Bars, als Bedienung oder Security gearbeitet haben. Da die Gastronomie während der Corona-Maßnahmen als erstes sperren und als letztes öffnen durfte, haben sich auch hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umorientiert. Die Studenten sind fast zur Gänze in die Logistik abgewandert, weil das auch ein 24-Stunden-Job ist, der flexible Arbeitszeiten anbietet und seit den Lockdowns enorm gewachsen ist. Die sind jetzt dort und werden nicht wieder so schnell wechseln.

Als ehemalige Obfrau der Hotellerie haben Sie am Masterplan Tourismus aus dem Jahr 2019 maßgeblich mitgearbeitet. In Ihrer neuen Rolle sind Sie für die Umsetzung verantwortlich. Wie schaut die Zukunft des Tourismus in Österreich aus?

Kraus-Winkler: Die Zukunft des österreichischen Tourismus kann nur ein Qualitätstourismus sein, weitgehend weg von Masse bin hin zu Qualität und Profitabilität. Wachstum rein über ein Mehr an allem im Tourismus wird schwieriger werden. Vielmehr geht es um Nachhaltigkeit in allen Dimensionen und eine Angebotsstrukturierung. Wahrscheinlich wird es ein „Weniger ist mehr“, wobei weniger nicht heißen muss, weniger qualitativ, weniger kreativ, weniger innovativ, sondern: „Weniger und frisch gekocht“, „weniger und saisonal gekocht“, ein Angebot angepasst an die wirkliche Nachfrage und nicht einfach viel und schauen wir mal, was der Gast davon wollen wird. Der Hauptteil des Masterplan Tourismus ist Nachhaltigkeit und Regionen. Ziel ist es, die Stärken der Produkte der Region, das Bewusstsein mit Region und mit Bevölkerung gemeinsam Tourismus zu machen und Resilienz auszubauen. Unternehmen werden aus einer intrinsischen Motivation heraus schaffen, eine bestimmte Durchhaltefähigkeit und Profitabilität zu entwickeln – darauf zu schauen, dass es weitergeht. Das hat jeder professionelle Betrieb quasi mit der Muttermilch gelernt.

Gebürtig aus einer Marchfelder Wirts- und Hoteliers-Familie haben Sie Tourismus in Ihrer DNA und kennen die gesamte Palette vom Wirtshaus bis hin zur internationalen Wein&Spa-Hotelgruppe Loisium. Was muss heutzutage im Spitzen-Tourismus drauf haben?

Kraus-Winkler: Leidenschaft für seinen Beruf und die Professionalität, das auch profitabel zu machen, Verständnis für den Struktur- und Gesellschaftswandel und die Offenheit sowie Flexibilität sich mit und auf diese Veränderungen auch rechtzeitig immer wieder auszurichten.

Und wo sehen Sie im NÖ-Tourismus Verbesserungspotenzial?

Kraus-Winkler: Die Niederösterreichische Tourismus-Werbung ist sehr professionell und sehr regionalverbunden ausgerichtet. Das kann ich mit viel Freude sagen. Was wir schon gesehen haben ist, dass wir in NÖ in der Hotellerie da und dort den Nachholbedarf haben, dass die Produkte wettbewerbsfähiger werden. Wobei das nicht zwingend jeder braucht. Wenn aber Niederösterreich im Tourismus nicht nur als Naherholungsausflugsziel von Wien punkten möchte, dann braucht es mehr überregional bekannte und erfolgreiche Leitbetriebe. Dort, wo Leitbetriebe sind, etwa im Kamptal, im Mostviertel oder auch da und dort in der Wachau, ziehen alle anderen mit. Die Ansiedelung von Betrieben funktioniert noch nicht wirklich strukturiert, das wird noch zu viel dem Zufall überlassen.

Planen Sie einen Sommerurlaub?

Kraus-WInkler: Keine Urlaubsreise im klassischen Sinn, das geht sich dieses Jahr nicht aus. Aber ich verbringe zwei Wochen in unserem Heim in der Toskana. Da nehme mir ein bisschen Zeit zum Lesen, in Ruhe Inhalte durcharbeiten, liebe Freunde treffen und auch gemütlich mit ihnen Essengehen. Meine Familie, meine Hunde und unser Gemüsegarten sind dort – mit unseren kleinen Landwirtschaft und den Olivenbäumen, aus denen wir letztes Jahr 450 Liter Olivenöl gepresst haben.

Nach Ihrer Amtszeit scheiden Sie aus der Politik aus?

Kraus-WInkler: Ich denke schon. Ich habe ja noch die eine oder andere Beteiligung und hoffe, dass ich da und dort wieder mitwirken kann. Zuhause sitzen und im Garten Rosen schneiden, das entspricht so gar nicht meinem Naturell und meiner Vorstellung.