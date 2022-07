Teuerung: GPA-NÖ Chef Pieber fordert "nachhaltige Entlastungen"

Werbung

NÖN: Als neuer GPA-NÖ Landesgeschäftsführer und Nachfolger von Peter Stattmann, was ist Ihnen wichtig?

Michael Pieber: Es geht um die aktuellen Herausforderungen wie zum Beispiel die Teuerung, die ist uns als Gewerkschaft in Niederösterreich ein besonderes Anliegen. Weil wir ganz klar schauen müssen, dass den Menschen von dem, was sie die ganze Woche erarbeiten, auch leben können.

Wirtschaft und Ökonomen warnen vor einer Lohn-Preis-Spirale durch üppige KV-Runden im Herbst. Zu recht?

Diese Gefahr sehe ich nicht. Wir verhandeln immer die durchschnittliche Inflation der letzten 12 Monate. Man sollte sich vielmehr genau ansehen, ob nicht Preise ungerechtfertigt erhöht werden, die nichts mit den tatsächlichen Ausgaben zu tun haben. Es geht also eher um eine Gewinn-Preis-Spirale!

"Nicht nur Familien kämpfen derzeit jedes Monat, viele junge Menschen können sich nicht einmal die Starterwohnungen leisten."

Der Bund entlastet breit etwa mit Anti-Teuerungspaket und Einmalzahlungen. Ist das bei einer Inflation von 8,7 Prozent ausreichend?

Nein. Man braucht auch Maßnahmen, die direkt bei den Preisen ansetzen, da gibt es genug Vorschläge. Wir wollen außerdem eine Abgeltung der zurückliegenden Inflation, eine Abgeltung der Produktionsgewinne und das alles nachhaltig. Die Leute müssen ja auch nachhaltig mehr bezahlen, nicht nur diesen Monat, sondern auch die nächsten paar Jahre. Darum braucht es nachhaltige Gehaltsabschlüsse.

Was heißt nachhaltig, etwa ein Automatismus?

Nachhaltig heißt, dass Sie die Gehaltserhöhung morgen bekommen und auch nächstes Jahr noch bekommen, und nicht eine einmalige Prämie, von der Sie im Jänner 2023 nichts mehr haben.

Mit 2023 will der Bund die kalte Progression teilweise abschaffen und bis 2026 viele Sozialleistungen an die Inflation anpassen. Das ist ja schon nachhaltig, oder?

Wir würden sogar eine ganze Abschaffung der kalten Progression befürworten. Es geht uns darum, dass eben nicht nur irgendwelche Einmalzahlungen getätigt werden, sondern neben einer nachhaltigen Erhöhung der Sozialleistungen auch das Arbeitslosengeld von 55 auf 70 Prozent und Familienzuschüsse erhöht werden. Nicht nur Familien kämpfen derzeit jedes Monat, viele junge Menschen können sich nicht einmal die Starterwohnungen leisten. Man muss wirklich für breite Bevölkerungsgruppen nachhaltige Maßnahmen setzen.

Wer klopft denn gerade mit großen Sorgen bei Ihnen an?

Momentan haben wir viele Anrufe von besorgten Kolleginnen und Kollegen vor allem aus dem Handel und dem Gesundheitsbereich. Die hatten die Doppelbelastung mit Corona und sind durch die Mehrarbeit beileibe nicht reich geworden. Da gibt es schon sehr große Sorgen und Nöte. Aber auch Berufseinsteiger, die ein Auto brauchen, mobil sein müssen und jetzt um Zuschüsse ringen, die stöhnen ganz gewaltig und müssen die ganzen Ersparnisse aufwenden, damit sie überhaupt einmal in den Job einsteigen können.

"Momentan haben wir eine Rekordbeschäftigung und in fünf Bezirken mehr Stellenangebote als überhaupt Leute in Arbeitslosigkeit sind."

Sie fordern auch, dass Vermögende einen größeren Beitrag zur Finanzierung der Krisenkosten leisten sollen. Was stellen Sie sich vor?

Die Gewerkschaft GPA vertritt das Prinzip, dass nicht der kleine Häuslbauer zur Kassa gebeten wird, sondern wirklich vermögende Milliardäre, die statt Steueroptimierung einen gerechten Beitrag leisten sollten, wie die Besteuerung von vererbten Beträgen oder auch von Spekulationsgeschäften.

Wenn man davon ausgeht, dass die Inflation weiter steigt - bis in den zweistelligen Bereich - was werden Sie in den nächsten Lohn- und Gehaltsrunden fordern?

Das hängt von der Branche ab. Wir haben sehr genaue Branchenanalysen und wissen dadurch, wie viel in den Betrieben verdient wurde und auch branchenspezifisch unterscheiden. So können wir sehr zielgerichtet unsere Forderungen stellen. Die Inflation trifft uns alle, aber von den Produktivitätsgewinnen, die in der jeweiligen Branche erwirtschaftet wurden, wollen wir in traditioneller Weise als Gewerkschaft die Hälfte der Produktivität für die Mitarbeiter einfordern.

Noch befindet sich die NÖ-Wirtschaft in der Hochkonjunktur. Der Ausblick für Herbst und Winter ist angesichts Gasstopps und Teuerung trüb. Ist eine nächste Krise vorprogrammiert?

Ja, die Gefahr ist immer da, dass das sehr schnell wieder zurückgeht. Nur momentan haben wir eine Rekordbeschäftigung und in fünf Bezirken mehr Stellenangebote als überhaupt Leute in Arbeitslosigkeit sind. Das zeigt schon ganz klar: Der Wirtschaftsmotor brummt ganz ordentlich. Wenn wir aber wieder in eine Krise schlittern sollten, werden wir als Sozialpartner mit Arbeitsmarktservice, Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer wieder partnerschaftlich an einem Strang ziehen. Das haben wir auch in den letzten drei Jahren gezeigt.