AMS NÖ-Chef Sven Hergovich: „Vermittlungsmotor brummt auf Hochtouren“

Von Christiane Buchecker

NÖN: Derzeit sind die Arbeitslosenzahlen trotz Corona und Ukrainekrieg in Niederösterreich niedrig. Was sind die Gründe für diese positive Entwicklung?

Sven Hergovich: Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den niederösterreichischen Arbeitsmarkt scheinen vorläufig überwunden. Die Wirtschaft wächst und die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften ist ausgesprochen kräftig. Unsere Beraterinnen und Berater spüren das sehr deutlich und nutzen die aktuelle gute Arbeitsmarktdynamik sehr aktiv. Unser Vermittlungsmotor brummt auf Hochtouren: Im ersten Quartal haben unsere Beraterinnen und Berater bereits über 218.000 Vermittlungsvorschläge ausgegeben. Das sind um 14 % mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres. Im Ergebnis ist sowohl die Zahl der Arbeitsaufnahmen aus der Arbeitslosigkeit (+6,5 %) als auch die der Stellenbesetzungen (+38 %) im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Vorjahres gestiegen. Knapp 80 % aller bei uns gemeldeten Stellen werden innerhalb von drei Monaten besetzt, nur bei 5 % dauert es länger als sechs Monate.

Wann werden die Effekte des Ukrainekrieges auch bei uns in NÖ am Arbeitsmarkt spürbar werden?

Hergovich: Wirtschaftsforscherinnen und Wirtschaftsforscher haben die Prognosen für das BIP-Wachstum von +5,2 % im Dezember nun auf +3,9 % (WIFO) und +3,6 % (IHS) nach unten revidiert. Diesen Annahmen sind allerdings noch keine Einschränkungen bei Gaslieferungen aus Russland zugrunde gelegt. Sollte es dazu kommen, wird sich der Lieferengpass auf die heimische Industrie auswirken. Wie weit andere Wirtschaftsbereiche und damit auch der NÖ Arbeitsmarkt davon betroffen sind, ist jetzt noch nicht abschätzbar. Für Niederösterreich wird mit seinem starken Handelsbereich eine stabile Nachfrage der Konsumentinnen und Konsumenten sehr wichtig sein.

Wie wird den aus der UkraineGeflüchteten bei der Jobsuchegeholfen?

Hergovich: Wir setzen alles daran, die Betroffenen bei einem raschen Arbeitsmarkteinstieg zu unterstützen. Für über 80 Ukrainerinnen und Ukrainer gab es bereits Mitte April eine Ausländerbeschäftigungsbewilligung. Weitere 232 Personen waren zum selben Zeitpunkt bei den 22 AMS-Geschäftsstellen in Niederösterreich vorgemerkt. Die Betriebe, die Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen möchten, haben uns bis vor Ostern 191 freie Stellen gemeldet. Die Anforderungsprofile sind gemischt: von Gastronomie und Tourismus über IT bis zu Hilfs tätigkeiten in der Landwirtschaft, dem Bau oder im Produktionsbereich.

Manche Branchen haben durch Corona gewonnen, andere verloren. In welchen Sparten hat man bei der Jobsuche aktuell die größten Chancen?

Hergovich: Eine starke Arbeitskräftenachfrage erleben wir im Bau, bei technischen Berufen und Metallberufen, in der Pflege, im Handel, im Fremdenverkehr sowie auch im Bereich Logistik und Transporte. Worauf wir uns ebenfalls einstellen müssen, ist eine stark wachsende Personalnachfrage rund um den Bereich Klimaschutz. Wir orientieren unsere Aus- und Weiterbildungsprogramme am Bedarf der niederösterreichischen Unternehmen. Wir setzen dabei auf die Ausbildung von Jobsuchenden, die direkt in den Betrieben am konkreten Arbeitsplatz stattfindet. 1.620 Jobsuchende bekommen heuer mit Training on the Job einen neuen Arbeitsplatz und die Arbeitgeber neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Welche Maßnahmen werden zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit gesetzt? Tragen diese bereits Früchte?

Hergovich: Die gravierendste Folge von Arbeitsmarktkrisen ist sich aufbauende Langzeit arbeitslosigkeit. Rasches und konsequentes Handeln ist also notwendig, weil wir weder die Folgekosten für die Gemeinschaften der Versicherten noch das menschliche Leid, das Erwerbslosigkeit verursacht, in Kauf nehmen wollen. Zentrale Maßnahme ist intensive und persönliche Betreuung durch das AMS-Team, ergänzt durch wirkungsvolle Förderungen wie die Aktion Sprungbrett. Wir haben im letzten Jahr eine Organisationsreform gestartet, um den Betreuungsschlüssel zwischen den AMS-Beratenden und Jobsuchenden möglichst klein zu halten. Ziel ist, mehr Zeit für Beratung und Vermittlung zu gewinnen. Bis Anfang Mai dieses Jahres haben wir diesen Reform prozess in allen 22 Geschäftsstellen umgesetzt. Zusätzlich haben wir in bestimmten Regionen Niederösterreichs – in ur- banen Zentren sowie im Raum rund im Wien – das Betreuungsteam für Kundinnen und Kunden, die mehr als drei Jahre bei uns vorgemerkt sind, verstärkt. Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die bei Ausbruch der Pandemie vom AMS betreut wurden, konnte unter das Vorkrisen-Niveau vom März 2019 gesenkt werden. Mit einem Minus von 14,2 % ist Niederösterreich das Bundesland mit dem stärksten Rückgang.

Die Zeiten sind nach wie vor herausfordernd – was wünschen Sie sich als Chef des AMS NÖ für die Zukunft?

Hergovich: Weiterhin eine so gute Zusammenarbeit mit der niederösterreichischen Landesregierung und den niederösterreichischen Sozialpartnern. Da die Herausforderungen am Arbeitsmarkt nicht weniger, sondern mehr werden, ist ein mit ausreichend Man- und Womanpower ausgestattetes AMS-Team entscheidend.