NÖ Weinbaupräsident Zöchmann: „Das typische Pfefferl bleibt“

Die NÖN sprach mit Nieder österreichs Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann, welche Regionen am meisten von der Trockenheit betroffen sind, wie die Winzerinnen und Winzer mit den aktuellen Krisen umgehen und welche Trends es am Weinmarkt gibt.

NÖN: Die Trockenheit ist ein großes Problem in der Landwirtschaft. Wie sieht es im Weinbau aus? Welche Region im Land ist am meisten betroffen?

Reinhard Zöchmann: Das östliche Weinviertel von Poysdorf bis nach Wolkersdorf hat schon länger mit der Trockenheit zu kämpfen. Auch das westliche Weinviertel ist mittlerweile betroffen, weil es bis Mitte August keine nennenswerten Niederschläge gegeben hat. Im Kremstal und Kamptal stellt sich die Situation anders da, hier gab es immer wieder Niederschläge. Die Wachau hat den großen Vorteil, dass bewässert werden kann. Das ist bei den Terrassen auch besonders wichtig.

Es gibt Befürchtungen, dass der Weinviertel DAC aufgrund der steigenden Temperaturen im Weinviertel sein typisches Pfefferl verlieren wird. Glauben Sie, dass dieses Szenario eintreffen wird?

Zöchmann: Der Grüne Veltliner ist robust und hält die Temperaturen aus. Er wird gut wachsen, die Winzer müssen aber mit Grün- und Laubmanagement gegen die Temperaturen halten. Das typische Pfefferl kann man mit dem Lesezeitpunkt gut steuern, darum glaube ich nicht, dass es abhanden kommt, auch wenn die Weine eine exotischere Note bekommen.

Klingt, als würde das Weinkeltern immer komplizierter werden?

Zöchmann: Die Winzerinnen und Winzer sind sehr stark gefordert, schnell auf Wettersituationen zu reagieren. Bei schwüler und dunstiger Wetterlage ist der Pilzdruck hoch, darum muss die Traubenzone luftig sein. Ist sie zu luftig, besteht an heißen Tagen mit vielen Sonnenstunden wiederum die Gefahr, dass die Trauben einen Sonnenbrand bekommen. Also muss man die Blätter außen lassen und in der Mitte wegnehmen. Auch hier kommt es auf den richtigen Zeitpunkt an. Aber die Winzerinnen und Winzer sind es gewohnt, große Herausforderungen zu bewältigen.

Wasser-Pipelines quer durchs Land sind im Gespräch, um das Wasser aus der Donau in den trockenen Gebieten zu verteilen. Wäre dies eine sinnvolle Maßnahme? Oder gibt es bessere Wege, Wasser in die Regionen zu bringen?

Zöchmann: Das Wasser aus der Donau in die trockenen Regionen zu bringen, ist nicht einfach umzusetzen. Besser ist, Wasser in der Region zu halten. Dafür muss man Verdunstungsflächen schaffen, denn diese ziehen Regen an. Teiche wären eine kurzfristige Maßnahme, die man erfolgreich umsetzen könnte. Ein positives Beispiel ist hier die Gutsverwaltung Hardegg im Bezirk Hollabrunn. Die Pulkau wurde in den 1990er Jahren rückgebaut, die Gutsverwaltung schuf weitere Auslaufzonen, die das Wasser in der Region halten.

Mit welchen Herausforderungen haben die Winzer abgesehen vom Wassermangel in Niederösterreich noch zu kämpfen? Hat der Ukraine-Krieg Auswirkungen auf die Arbeit der Weinbauern?

Zöchmann: Es gibt bereits Engpässe bei Firmen, die Flaschen oder Kartons produzieren, denn für die Produktion braucht man Energie, konkret Gas. Diese Si tuation könnte sich über den Winter verschärfen. Es gibt etwa einen Notfallplan in Deutschland: Wenn es zu einem Gas-Engpass kommt, werden nur noch Verschlüsse für Wasser flaschen produziert und nicht mehr für Weinflaschen. Das bereitet den Winzerinnen und Winzern natürlich Sorge, manche legen sich einen Vorrat an. Spezielle Flaschen, wie für das steirische Kürbiskernöl, sind schon jetzt nicht mehr verfügbar. Es wird diskutiert, ein Pfandsystem einzuführen und Flaschen wieder zu verwenden. Das ist aber eine große Herausforderung, weil zuerst alle Flaschen standardisiert werden müssten. Außerdem bräuchte man ein entsprechend großes Logistikzentrum, um die Flaschen zu waschen.

Wie sieht die Situation bei den Erntehelfern aus?

Zöchmann: Man merkt, dass es hier einen Engpass gibt, aber nicht nur in unserer Branche. Wir brauchen Unterstützung das ganze Jahr über, nicht nur zur Ernte. Es ist aber nicht so einfach, die Kontingente an ausländischen Arbeitskräften zu erhöhen.

Themenwechsel: Ein Trend am Weinmarkt ist der Orange Wein. Werden hier Qualitätsstandards eingeführt?

Zöchmann: Wir stellen fest, dass Orange Wein gerade im Export immer gefragter wird. Es ist ein alternativer Weinstil – die Weine sind auf der Maische vergoren. Heuer wurden bei der Landesweinprämierung auch alterna tive Weine, wie Natural Wine oder Pét Nat, bewertet. Sie sollen weiterhin eine Alternative sein, aber wir wollen eine Richtung vorgeben, damit sich der Konsument auf die Qualität verlassen kann.

Können Sie schon einen Ausblick auf den Jahrgang 2022 geben?

Zöchmann: Aufgrund der Niederschläge Ende August und Anfang September konnte die Lese je nach Weinbauregion bereits Mitte September starten. Wir erwarten einen qualitativ guten Jahrgang mit einer mengen mäßig leicht unterdurchschnittlichen Ernte.

