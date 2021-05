NÖN: Seit einem Jahr kämpft auch die NÖ-Wirtschaft mit der Coronakrise. Welche Stimmung orten Sie in den Branchen?

Wolfgang Ecker: Oft ist es Verzweiflung, aber es gibt auch Gewinner der Krise. Im vierten Lockdown in Niederösterreich haben aber auch große Firmen und Konzerne Druck zum Aufsperren gemacht. Es ist natürlich nicht einfach, immer die richtige Balance zwischen Gesundheit und Wirtschaft zu finden.

Auch wenn es zum Teil viel Kritik gegeben hat, hört man von vielen Unternehmen, dass die staatlichen Hilfeleistungen grosso modo gut funktioniert haben. Täuscht der Eindruck?

Ecker: Nein, das ist so. Es ist aber wie überall. Man wird nie eine hundertprozentige Quote zusammenbringen. Und es ist gut, wenn ein großer Prozentsatz super funktioniert hat. Aber für die wenigen, bei denen es nicht funktioniert hat und die noch kein Geld bekommen haben, betrifft es Existenzen. Und das ist das Problem. Was ich aber sagen kann, ist, dass der Härtefallfonds bei jedem schnell und unkompliziert geklappt hat. Da haben die Mitarbeiter der Wirtschaftskammer wirklich hervorragende Arbeit geleistet.

Gibt es Branchen, wo man bei den Hilfen nachjustieren muss?

Ecker: Die wird es definitiv geben. Ich gehe davon aus, dass dies bei Hotellerie und im Veranstaltungsbereich der Fall ist. Auch am Flughafen und bei Firmen, die am Flughafen ansässig sind, wird es noch länger problematisch sein.

Muss man vor einer Pleitewelle Angst haben?

Ecker: Es wird mehr werden, aber wir hatten 2020 fast keine Insolvenzen. Deshalb muss man den gesamten Zeitraum der beiden Jahre betrachten. Dass mehr Insolvenzen kommen werden, ist keine Frage. Dennoch hat uns die Vielfalt der Branchen in Niederösterreich geholfen, dass wir besser durch die Krise kommen als andere Bundesländer.

Wann werden wir das Niveau der Wirtschaftsleistung wie vor der Krise erreicht haben?

Ecker: Da bräuchten wir eine Glaskugel, weil wir ja nicht wissen, was noch dazukommt. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die Impfungen das bringen, was wir uns alle erhoffen, müssten wir relativ zeitnah – also noch heuer –mit dem Durchstarten anfangen können. Vorausgesetzt, es kommen keine weiteren Mutationen dazu und wir daher keinen Rückschlag haben.

Heuer also könnten wir noch ein wenig aufholen. 2022, 2023 müsste dann schon relativ gut ausschauen. Aber wir haben ja bereits das nächste Thema neben Corona: den Rohstoffmangel. Das wird auch die Wirtschaftsleistung bremsen. Wir hören schon permanent die Probleme, dass Firmen die Rohstoffe nicht mehr bekommen. Und wenn, dann mit extremen Preiserhöhungen. Das zieht sich auch quer durch die Branchen. Da ist egal, welcher Bereich das ist, ob Bau-Hauptgewerbe, Baunebengewerbe, Industrie. Das wird die nächste Herausforderung, die zu Corona hinzukommt.

Zudem ist auch der akute Facharbeitermangel eine große Herausforderung für die Firmen.

Ecker: Genau. Egal, welches Gespräch ich mit einem Unternehmer führe, egal, aus welcher Region: Wir haben ein Facharbeiterproblem. Das wird uns beim Durchstarten vor Herausforderungen stellen. Doch wenn der Optimismus zurückkommt, wird auch die Lehrlingsausbildung wieder einen Schub bekommen. Jedenfalls sind die Lehrlingszahlen in der Krise gleich geblieben. Die Zahl der ausbildenden Betriebe ist sogar gestiegen.

Sie sind jetzt ein Jahr als Präsident der Wirtschaftskammer NÖ im Amt. Wie schwer war es, sich in der Krise einzuarbeiten?

Ecker: Ich hatte Riesenglück, dass mein eigenes Unternehmen (Anm.: Steinmetzmeister) von der durchwachsenen Zeit fast nicht betroffen war. Ich habe mich also intensiv mit der Funktion beschäftigen können. Es macht großen Spaß und ich kann sagen, dass wir durchaus Erfolg dabei haben, unsere Unternehmen zu unterstützen. Im Lockdown haben wir per Videocall über unsere Bezirksstellen eine große Anzahl der Mitglieder erreicht, um zu spüren, was sie brauchen.

Wie funktioniert aus Ihrer Sicht die Sozialpartnerschaft in NÖ?

Ecker: Ich traue mich zu behaupten, dass das ein Vorzeigemodell ist für ganz Österreich, wie es in Niederösterreich funktioniert. Ich verstehe mich mit Markus Wieser (AKNÖ-Präsident) sehr gut. Da funktioniert es menschlich auch. Und auch auf Landesebene funktioniert die Zusammenarbeit mit der Landeshauptfrau, mit Landesrat Jochen Danninger und mit allen Landesregierungsmitgliedern sowohl auf menschlicher als auch auf sachlicher Ebene hervorragend. Gerade eine Krise zeigt, wie wichtig ein guter Zusammenhalt im Land für die Bewältigung solcher Herausforderungen ist.

