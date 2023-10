Expertentipps: So hinterlässt man einen hervorragenden ersten Eindruck

Der erste Eindruck zählt, heißt es im Volksmund. Laut Karriereexpertinnen und -experten können bereits die ersten Minuten im neuen Job für die Karriere im Betrieb ausschlaggebend sein. Damit der Jobeinstieg, der oftmals mit Unsicherheiten verbunden sein kann, gelingt, hat die NÖN von den Machern der „Lebenslaufapp“ vier Tipps erhalten.

Es kommt auf die Ausstrahlung an

„Versuchen Sie in den ersten Gesprächen mit Ihren neuen Kollegen den Grundstein für positive Beziehungen zu legen!“, heißt es in einer Aussendung der Lebenslaufapp. Die Macher der Lebenslauf-Plattform raten, vorerst auf persönliche Themen zu verzichten. Wichtiger sei es, Dankbarkeit für die neue Chance im Unternehmen, sowie Interesse an den Rollen der Kollegen zu zeigen. Gut zuzuhören, hilfsbereit zu sein und effektiv zu kommunizieren würden dabei helfen, im Unternehmen Kontakte zu knüpfen. Darüber hinaus sei es ratsam, von Anfang an zu versuchen, zum positiven Arbeitsklima im Betrieb beizutragen.

Pünktlichkeit ist das A und O

Verfolgt man das Ziel, befördert zu werden oder zukünftig vielleicht sogar eine Führungsposition im Betrieb zu übernehmen, sei vor allem ein Aspekt bedeutend: die Verlässlichkeit. Um neuen Vorgesetzten zu beweisen, dass sie sich auf deinen Einsatz verlassen können, ist Pünktlichkeit unabdingbar. Zudem würde ein pünktliches Erscheinen dabei helfen, als professionell wahrgenommen zu werden. So würde es sich auch lohnen, bereits 15 Minuten vor Arbeitsbeginn einzutreffen und sich so gut wie möglich auf den Tag vorzubereiten.

Besser „overdressed“ als lässig: Achtung bei der Kleidungswahl

Die Kleiderordnung kann in verschiedenen Betrieben ganz unterschiedlich aussehen. Wichtig sei dabei, dass du dich in deiner Rolle, sowie den Erwartungen der Kollegen und Vorgesetzten entsprechend anziehst. So könnte man laut Lebenslaufapp auch zum Ausdruck bringen, dass man die Unternehmenskultur respektiert. Ist man sich am ersten Arbeitstag beim eigenen Outfit unsicher, so die Experten der Lebenslaufapp, sei es im Zweifel besser zu schick gekleidet zu sein. Generell würde man mit einem eleganten Kleidungsstil nichts falsch machen.

Eigeninitiative zahlt sich aus

Um am neuen Arbeitsplatz zu überzeugen, würde es auch stark auf die Eigeninitiative ankommen. Gib bei deinen Aufgaben dein Bestes und stelle vor allem sicher, dass diese fristgerecht erledigt werden. Schlussendlich kommt es laut Lebenslaufapp zudem immer gut an, wenn du Neugier ausstrahlst und deine Leidenschaft zeigst.

Mehr Informationen rund um die Themen Bewerbung, Lebenslauf und Jobeinstieg gibt es auf der Website der „Lebenslaufapp“.