Spusu-Chef: „Wir sind in der Glasfaser-Zeit“

NÖN: spusu ist seit 2015 am österreichischen Mobilfunkmarkt tätig. Ist die aggressive Preispolitik der Schlüssel für Ihren Erfolg?

Franz Pichler: Wir haben keine aggressive Preispolitik, sondern eine, die einfach gut funktioniert. Wir wirtschaften so, dass wir damit gut leben können. Nicht große Gewinne sind unser Ziel, sondern dass unsere Kunden zufrieden sind. Bei uns ist kein ausländischer Investor an Bord, der viel Geld abstreifen will. Als Familienbetrieb wollen wir ja, dass es uns in 30 Jahren noch gibt.

Sie werben mit dem Versprechen „Mobilfunk ohne versteckte Kosten“. Welche Kosten verstecken leicht andere?

Pichler: Im Gegensatz zu Mitbewerbern setzen wir auf automatische Kostenlimits. Der Kunde muss bei uns einen weiteren Betrag freigeben, wenn er eine kritische Kostengrenze überschritten hat. Das erspart ihm böse Überraschungen. Versteckte Kosten können aber auch eine jährliche Servicepauschale, Mahngebühren oder andere Kosten sein. Wir versuchen, möglichst geringe Kosten anzusetzen und diese transparent zu kommunizieren.

Auf „einfach. menschlich. fair.“ schwören Sie Ihre Mitarbeiter ein. „Fair“ kennt man ja eher aus dem Sport und „menschlich“ aus dem Sozialen, und nicht von einem Mobilfunkanbieter.

Pichler: Der Kunde darf niemals eine zu hohe Rechnung kriegen. Das ist unser oberstes Prinzip der Fairness. Wir verrechnen nur das, was wirklich Sache ist, und wollen auch sonst fair miteinander umgehen. Menschlich bedeutet, dass wir uns auf gleicher Augenhöhe begegnen wollen – ob mit dem Kunden oder betriebsintern, von der Reinigungskraft bis zum geschäftsführenden Eigentümer. Und wir wollen es eben dem Kunden so einfach wie möglich machen, ihm möglichst viele Arbeiten abnehmen – von Altvertragskündigung, Rechnungsunterstützung und anderen Services.

Sind das nicht nur PR-Phrasen?

Pichler: Nein, absolut nicht. Wir kriegen irrsinnig gute Rückmeldungen von Kunden, dass es uns gelingt, diese Werte tatsächlich mit Leben zu füllen. Letztens habe ich auf einer Autobahn-Raststation einen Zettel an der Windschutzscheibe gehabt, auf dem stand: ‚spusu, ihr seid’s super!‘ Das geht nicht nur mir so, sondern auch anderen Mitarbeitern mit Firmenautos. Das ist fantastisch, menschlich und bestätigt unseren Kurs.

Apropos menschlich: warum haben Sie mit HELP Mobile einen karitativen Mobilfunkanbieter gegründet?

Pichler: Das war ein Anliegen meiner Frau Andrea, die sich immer schon sozial engagiert hat. Ich habe die Idee gut gefunden und wollte sie unterstützen. Mit den Einnahmen von HELP Mobile unterstützen wir soziale Projekte und Bedürftige in Österreich. Wir wollen jenen, die nicht mehr weiterwissen und Probleme haben, helfen und der Bevölkerung etwas zurückgeben.

Sie sponsern eine Handball-Liga, die Vienna Capitals und den SKN St. Pölten. Wo steigen Sie als Nächstes ein?

Pichler: (schmunzelt) Da gibt es keine News, die wir veröffentlichen können. Prinzipiell sind wir sehr sportaffin. Ob Business Run, NÖ-Firmen- oder Gemeindechallenge: Sport als Bewegung im Freien, nicht als Extremsport, ist mir ein großes Anliegen. Ich selbst fühle mich durch Sport viel agiler und hab’ auch mehr Ideen. Daher versuche ich, mit Sponsoring den Sport in den Vordergrund zu rücken und die Bevölkerung zu mehr Bewegungsminuten im Freien zu motivieren. Heuer im Sommer wird es erstmals ein spusu-Sportcamp in Mistelbach für Junge geben, wo sie in den Sport reinschnuppern können.

Ist an den Gerüchten von einem Einstieg beim SK Rapidetwas dran?

Pichler: Zu SK Rapid kann ich noch nichts sagen. Von einem Einstieg zu sprechen, ist auf jeden Fall übertrieben. Es kann natürlich sein, dass wir uns wieder im Fußball oder in einer anderen Sportart mit Sponsoring mitbeteiligen. Da haben wir gute Erfahrungen gemacht, sowohl bei den spusu Vienna Capitals als auch beim spusu SKN Bundesligaklub.

Aus Ihrem Vier-Sterne-Wellnesshotel in Mistelbach ist nichts geworden. Probieren Sie es anderswo?

Pichler: Prinzipiell bleibt der Hotelbereich sehr interessant. Gestorben ist der Gedanke noch nicht, aber er ist derzeit halt nicht aktiv. Es kann schon sein, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren wieder etwas aufpoppt. Im Freizeitbereich werden wir ab März eigene E-Bikes verkaufen. Zielgruppe sind Genuss-Radler. Die Räder werden von einem Partner in der Steiermark gefertigt – ein Tiefeinsteiger- und Trekkingmodell mit Querstange – und sind online bestellbar. Unsere Radprofis werden sie dann persönlich zustellen, in die Bedienung einführen und an die Kundenwünsche anpassen.

Nach Italien im Vorjahr wollen Sie auch in den englischen Markt als Mobilfunkdiskonter einsteigen. Wie schauen Ihre Expansionspläne konkret aus?

Pichler: Generell sehen wir uns nicht als Diskonter, sondern als hochwertiger Mobilfunkanbieter mit sehr günstigen Preisen. In Österreich sind wir übrigens der schnellstwachsende Anbieter. Nach dem erfolgreichen Start mit spusu Italia werden wir heuer im englischen Markt im Netz der British Telecom einsteigen. Die Vorbereitungen laufen, die ersten Mitarbeiter werden gesucht. Wir strecken unsere Fühler aber auch in andere Länder aus.

Seit Herbst 2020 bieten Sie auch Festnetz-Internet im ländlichen Glasfaser-Ausbaugebiet der nöGIG an. Baut spusu bald selbst Glasfasernetze?

Pichler: Definitiv. Dafür gibt es die spusu Infrastruktur GmbH. Wir legen bereits selbst Lichtwellenleiter (Anm. wie Glasfaser) mit Bagger und demnächst auch mit einem Kabelpflug in die Erde und versuchen im Breitband-Ausbau gerade im Weinviertel kräftig mitzuhelfen. Die letzten 100 Jahre hatten wir das Kupfer in der Erde, die nächsten 100 sind wir in der Glasfaser-Zeit. Wir sollten in Österreich eigentlich so schnell wie möglich den Ausbau vorantreiben. Wenn eine Gemeinde wo aufgräbt, wäre es das Beste, gleich den Lichtwellenleiter mit zu verlegen.

Warum sind wir beim Breitband-Ausbau im internationalen Vergleich so ins Hintertreffen geraten?

Pichler: Im Jahr 2000 waren wir in Österreich sogar weltweit Spitzenreiter. Aber dann hat einfach keiner mehr etwas gemacht. Die Aktiengesellschaften investieren leider ihr Geld so, dass es in maximal fünf Jahren zurückfließt. Das geht beim Lichtwellenleiterausbau nicht. Da reden wir von einer Amortisation von bis zu 40 Jahren. Ein CEO einer Aktiengesellschaft hat kein Bedürfnis in etwas zu investieren, wo er erst so spät seine Rendite einfährt. Wir als Familienbetrieb machen uns darüber Gedanken, was in 20, 30 oder 40 Jahren sein wird. Für uns macht es Sinn solche strategischen Investitionen zu tätigen. Leider fangen wir erst jetzt damit an – uns gibt es halt noch nicht so lange.

Mangelt es an Bewusstsein für den Breitband-Ausbau in den Gemeinden und der Bevölkerung?

Pichler: Was wir mitbekommen, ist, dass zum Teil bis zu 60 Prozent der Bürger in Gemeinden dem Ausbau zustimmen. Es braucht aber mindestens 40 Prozent, bis die nöGIG ihre Arbeit aufnimmt. Wir setzen auf eine andere Strategie: Wir bauen dort, wo es am günstigsten und synergetischsten ist. Als wir 2014 im Wirtschaftspark Wolkersdorf unser erstes Lichtwellenleiter-Projekt umgesetzt haben, hofften wir, dass wir drei Kunden kriegen. Mittlerweile sind fast alle Firmen dort unsere Kunden. Im B2C-Bereich ist jedenfalls das Weinviertel unser erstes Zielgebiet, im B2B sind wir auch anderswo in Österreich aktiv.

Anfang 2021 haben Sie mit der ecoplus und Gemeinden in Mistelbach den ersten Wirtschaftspark mit 5G-Mobilfunk-Technologie ausgerüstet. 2019 haben Sie eine eigene Frequenzlizenz für 5G ersteigert und wollten ein eigenes 5G-Netz aufbauen. Wie laufen Ihre Ausbaupläne?

Pichler: Unsere Hauptmotivation ist Forschung und Entwicklung im 5G-Bereich in Wien und in NÖ. Da sind wir als Forschungsunternehmen weltweit führend. Selbst die letzte amerikanische Regierung ist mit ihren Bemühungen, Firmen zur 5G-Forschung zu motivieren, gescheitert. In Österreich gibt es mit uns eine. Wir haben den gesamten Mobilfunk-Core selbst entwickelt, auch für 5G. Jetzt gehen wir mehr in Richtung Antenne, Access Network und forschen auch dort. Für den Start war es für uns notwendig, dass wir 2019 eine Frequenz ersteigerten. In Wahrheit muss man schon gestehen: 5G braucht noch keiner. Das wird noch eine Zeit lang dauern, bis 5G-Mobilfunk als Standard wirklich relevant wird. Damit wir aber – sagen wir in fünf Jahren – damit loslegen können, müssen wir jetzt schon forschen und entwickeln. Vielleicht starten wir in einem Land selbst mit einem kompletten Mobilfunknetz, dann haben wir das komplette Know-how und können das selbst aufbauen. Unser Ziel ist es, dass wir da total fit sind und mit der Weltspitze mithalten. Das haben wir bisher geschafft.

Wann brauchen wir eigentlich diese 5G-Technologie?

Pichler: Es ist ein gewisser Hype erzeugt worden und darum fragt jeder: Wann kriege ich 5G? Aber in Wahrheit braucht es noch keiner. Es macht noch keinen relevanten Unterschied. Es wurden hier sehr viele Hirngespinste um 5G erzeugt und mit sehr viel Fantasien ans Tageslicht gebracht. Wir wissen aber aus der Vergangenheit, dass solche Entwicklungen zehn Jahre und länger brauchen, bis die Bevölkerung sie annimmt und auch danach verlangt.

Für welche konkrete Anwendungsfälle bräuchte man die 5G-Bandbreite?

Pichler: Darüber habe ich selber die letzten zwei Jahre nachgedacht und kann Ihnen keine befriedigende Antwort liefern. Ein Anwendungsfall wäre aber eine Firmenvernetzung: 5G bietet die Möglichkeit auf einem Firmenareal alles ohne Netzwerk-Technologie zu betreiben. Wenn ich alle 100 Meter einen 5G-Sender hinstelle, damit erspare ich mir die Netzwerkinfrastruktur wie Kabel, Server etc. Das ist der einzige Anwendungsfall, bei dem 5G jetzt schon Sinn macht. Dafür gibt es bereits ein paar Beispiele in Österreich. Wir evaluieren gerade zwei Standorte in NÖ.