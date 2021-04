Die Krise hat auch gute, klimafreundliche Seiten: Die Zahl der Diesel-PKW ist im Vorjahr zurückgegangen – "nicht nur bei Neuwagen, sondern auch beim Bestand", sagt VCÖ-Sprecher Christan Gratzer. "Und bei den Elektro-PKWS verzeichnet Niederösterreich einen Zuwachs von 47 Prozent." Corona entpuppt sich als Digitalisierung-Beschleuniger und Mobilitäts-Veränderer: Homeoffice statt Pendlerei, Videokonferenzen statt Flugreisen und mehr e-Autos auf Niederösterreichs Straßen. Mehr als 80 NÖ-Gemeinden bieten bereits e-Car-Sharing an. Auch das Radfahren boomt.

Eine Verkehrswende in Richtung mehr attraktive Öffis, alternative, klimaneutrale Mobilitätsangebote und "Kalorien statt Erdöl verbrennen", also Wege zu Fuß oder mit dem Rad zurückzulegen, sei auch dringend nötig: Der Verkehr gilt als größter Emittent von klimaschädlichen Emissionen, sagt Gratzer.

Als "größtes Problem" und daher im Fokus benennt auch Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) den Klimawandel. Schleritzko wolle dabei nicht mit erhobenem Zeigefinger auf die Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern begegnen, sondern auf Augenhöhen kommunizieren. „Wir wollen jene innovativen Ideen, kreativen Zugänge und neuen Lösungsansätze vor den Vorhang holen, die das Prädikat ‚Aufbruch‘ verdient haben. Es gilt, damit Neues anzustoßen und einen Beitrag zu leisten, um Mobilität nachhaltiger und klimafreundlicher zu gestalten“, sagt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Mit unter anderem zwei neuen Radwegeförderungen, der Strategie "Aktive Mobilität", Mobilitäts-Kooperationen mit der ÖBB, neue digitalen Ticketlösungen und einer Stiftungsprofessur zu Autonomen Fahren an der BOKU Wien investiere das Land in eine klimaneutrale Mobilität

Für ÖBB-Regionalmanager Hubert Kuzdas, Chef der Postbus GesmbH, ist die Bahn "Teil der Lösung im Kampf gegen den Klimawandel". Es gehe um einen Umstieg vom Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr. Dazu benötigen wir auch starke Partner, die eine Vielzahl an innovativen Projekten umsetzen. Daher unterstützen die ÖBB seit Jahren mit großer Überzeugung den VCÖ-Mobilitätspreis.“

Im außerstädtischen Bereich sei die ÖBB Postbus nach wie vor Pionier mit vier Elektrobusen in Vorarlberg. Für den Schienen-Nachersatzverkehr am Schweinbarther Kreuz im Weinviertel werden künftig elf Elektrobusse im Einsatz sein. "Die ÖBB hat mit ihrem Transportangebot geholfen, bereits 4,2 Millionen Tonnen CO2 eingespart", so Kuzdas. Bis 2040 will der gesamte ÖBB-Konzern mit allen Töchtern klimaneutral sein,

30. VCÖ-Mobilitätswettbewerb - "Aufbruch in die Mobilität"

Im Zeichen dieses Umbruchs veranstaltet das VCÖ, gemeinsam mit dem Land NÖ und der ÖBB, heuer zum 30. Mal einen Ideenwettbewerb, diesmal unter dem Motto "Aufbruch in die Mobilität". Teilnehmen können Unternehmen, Start-ups, Gemeinden, Städte und Bezirke, Forschungs- und Bildungseinrichtungen, Vereine, Studierende, Initiativen und Privatpersonen. Auch internationale Projekte sind willkommen. "Wir wollen kreative Projekte und Ideen vor den Vorhang holen und beleuchten", sagt VCÖ-Sprecher Gratzer. Die wiederum sollen als Beispiel dienen und zum Nachahmen anregen.

In Summe zu elf Themenbereichen können Projekte eingereicht werden. Es geht um Ideen und Antworten auf Fragen wie: Wie kann Verkehr auf Klimakurs gebracht werden? Wie kann Mobilität sozial gerecht, wirtschaftlich effizient und ökologisch nachhaltig gestaltet werden? Wie können Unternehmen Mobilität oder Gütertransport ökologisch verträglicher abwickeln. Was können Gemeinden, Städte und Schulen und Universitäten tun?

Die Themenbereiche 2021

Bewegungsaktive Mobilität

"Design for All" – Generationengerechte und sozial inklusive Mobilität

Öffentlicher und öffentlich zugänglicher Verkehr, Multimodalität

Güterverkehr, Transport und Logistik

Raumordnung, Siedlungsentwicklung und Wohnen

Infrastrukturelle Lösungen und Maßnahmen zur Entsiegelung

Mobilitätsmanagement (Unternehmen, Schulen, Freizeit, Tourismus)

Kinder- und Jugendmobilität

Digitalisierung in der Mobilität

Energiewende und Elektrifizierung in der Mobilität

Mobility as a Service (MaaS) and Sharing

Der VCÖ-Mobilitätspreis Niederösterreich wird vom VCÖ in Kooperation mit dem Land Niederösterreich und den ÖBB durchgeführt und auch von WEB Windenergie unterstützt. Einreichfrist ist der 1. Juni 2021, Einreichunterlagen und Informationen zum VCÖ-Mobilitätspreis NÖ gibt es unter www.vcoe.at und beim VCÖ unter (01) 893 26 97.

Die Einreichungen zum VCÖ-Mobilitätspreis Niederösterreich werden von einer Fachjury bewertet und im September werden die am besten bewerteten Projekte von VCÖ, Landesrat Ludwig Schleritzko und ÖBB ausgezeichnet.

Links