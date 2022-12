Feuerwerker spielen die Klimakarte

Werbung

Keinen Grund zum Feiern haben die heimischen Pyrotechniker. Das Feuerwerken kämpft besonders um Silvester mit dem Image umweltschädlich, gefährlich und laut zu sein. Die Branche will nun mit Vorurteilen aufräumen, setzt auf Umweltschutz und Sicherheit und plädiert für Toleranz für ein traditionelles Kunsthandwerk.

Seit Jahren vermiesen illegale Kracher und Raketen aus dem Ausland – in NÖ speziell aus einem grenznahen tschechischen Shoppingcenter – das Geschäft der Pyrotechnik-Branche. Illegales Feuerwerk verursachte in den letzten vier Jahren über hundert, medienwirksame Verletzungen und zwei Tote. Immer mehr Kommunen, Festspiel-Veranstalter und auch Ketten, etwa Lidl, Bauhaus oder zuletzt Hofer, verzichten auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern. Dahinter stecken nicht Umsatz- und Sicherheitsbedenken der Händler, sondern vielmehr der Wunsch nach Klimaschutz ihrer Kundschaft.

„95 Prozent der Verletzungen passieren durch illegales Feuerwerk“, sagt Rudolf Jost, Sprecher des Pyrotechnikhandels. Der ausländische Onlinehandel und das Geschäft mit illegalem Feuerwerk sei ein Riesenproblem. Dazu gesellen sich Vorurteile rund um Feuerwerk, die nicht stimmen, so Jost. Mit einem Pack an Unterlagen will der Pyrotechniker mit Mythen rund um Schwermetalle, Feinstaub und CO 2 -Ausstoß aufräumen und zeigen, dass sich in Sachen Sicherheit, Tierwohl und Klimaschutz die Branche weiterentwickelt hat.

Wir sind auch keine Tierfeinde Rudolf Jost, Sprecher des Pyrotechnikhandels

Eine Studie der TMC (Technische Consulting GmbH), im Auftrag der Branche, zeige laut Jost, dass alle Feuerwerke in Österreich zusammen im Jahr 2019 für 0,28 Prozent der insgesamt freigesetzten Feinstaubmenge verantwortlich waren. 85 Prozent davon fielen zu Silvester an. Auch bei der CO 2 -Belastung würden Feuerwerke mit 125,6 Tonnen (2019) im Vergleich zum Energie-/Industrie-Sektor mit 35 Mio. Tonnen nicht ins Gewicht fallen.

„Wir sind auch keine Tierfeinde, wir haben selbst Tiere. Die blöde Ballerei stört auch uns“, so Jost. Zertifizierte Ware (CE-Kennung) dürfe maximal eine Lautstärke von 120 Dezibel erreichen, illegale mit Blitzknallsatz erreiche hingegen 150 Dezibel. Giftige Inhaltsstoffe wie Arsen, Blei oder Quecksilber seien seit 2002 verboten. Und Plastik gebe es nur mehr bei einigen Raketenspitzen.

„Daran arbeiten wir gerade“, sagt Thomas Köchl, NÖ-Feuerwerksproduzent in vierter Generation in Aggsbach Markt. In der Regel bleibt nur mehr Kartonage beim Abfackeln von heimischem Feuerwerk über. „Wir setzen auf Qualität und unterliegen strengen Prüfungen“, so Köchl. Im Trend sind heuer Batteriefeuerwerke.