Erfreuliche Bilanz Immer mehr Lehranfänger in Niederösterreich

NÖN Redaktion

I m Vorjahr stieg die Zahl der Lehrlinge im 1. Lehrjahr um 10,6 Prozent an. Die Wirtschaftskammer NÖ sieht das Image der Lehre im Steigflug und wolle den Trend weiterhin mit zahlreichen Maßnahmen in der Berufsorientierung unterstützen. Am Montag, 23. Jänner werden die besten Lehrlinge NÖ beim traditionellen "Fest der Lehrlinge" im VAZ St. Pölten vor den Vorhang geholt.