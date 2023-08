Nationalbank-Vize Haber: „Wir müssen jetzt besonders vorsichtig sein“

NÖN: Bei Girokonten klaffen Soll- und Habenzinsen, während Kreditzinsen ordentlich anziehen und Sparzinsen langsam nachziehen. Warum ist das so?

Gottfried Haber: Dass Einlagen- und Kreditzinssätze unterschiedlich sind, hat viele verschiedene Ursachen: Ein Kredit hat ein höheres Ausfallrisiko als eine Einlage, die null Risiko hat. Ein Kredit hat eine viel längere Laufzeit, bei Immobilienfinanzierungen etwa sogar bis zu 35 Jahre. Die Einlagenzinsätze hingegen, auf die wir schauen, werden täglich auf Girokonten bzw. Taggeld-Sparkonten fällig oder haben vergleichsweise kurze Laufzeiten. Lange Laufzeiten sind in normalen Marktsituationen immer höher verzinst als kurze. Das heißt, da muss es aus verschiedenen Gründen schon eine Differenz geben. Ein Teil dieser Differenz ist aber wie bei jedem Unternehmen auch ein Gewinnaufschlag. Die Nettozinsmargen sind im letzten Jahr angestiegen, weil sich die Einlagenzinssätze generell weniger schnell an das höhere Zinsniveau anpassen als die Kreditzinssätze.

Konsumentenschutz Minister Johannes Rauch (Grüne) vermutet „unzulässige Geschäftspraktiken“ im Bankensektor und hat kürzlich den VKI mit einer Verbandsklage beauftragt. Haben wir ein Finanzmarktversagen?

Haber: Zu den „Geschäftspraktiken“ oder Wettbewerbsfragen gibt es bei der OeNB leider keine Daten und Informationen. Die OeNB ist für Fragen der Bankenaufsicht und der Finanzmarktstabilität zuständig, Wettbewerbsfragen und Konsumentenschutzthemen fallen nicht in unsere Aufgabenstellungen. Nach meinem Verständnis geht es bei der Verbandsklage aber konkret um die Höhe von Überziehungszinsen am Girokonto und nicht generell um Einlagenzinssätze.

Aus Sicht der Finanzmarkstabilität sehen wir jedenfalls nicht, dass der Markt versagt, sondern dass es derzeit einfach immer noch sehr viel Liquidität auf den Finanzmärkten gibt. Daher sind die Zinskonditionen, die die Banken anbieten, aufgrund von Angebot und Nachfrage niedrig. Heimische Banken haben sich viele Jahre zu sehr günstigen Konditionen von der EZB Geld ausborgen können, haben sich in unsicheren Zeiten von COVID und auch danach bewusst aus Sicherheitsüberlegungen mit viel Liquidität eingedeckt und besitzen immer noch sehr viel Geld. Sie haben daher schlicht und einfach keinen Grund, die Sparer zu locken. Es gibt in diesem Sinne kein Marktversagen, sondern das ist eben genau das Ergebnis des Marktes, dass vor allem für täglich fällige Einlagen die Banken nicht bereit sind, viel zu bezahlen. Anders sieht es bei Einlagen mit längeren Laufzeiten aus – da gibt auch jetzt schon mehr Bewegung und Wettbewerb um die Einlagen.

Diese Situation mit sehr hoher Überschussliquidität wird sich in den nächsten Monaten im Rahmen der Inflationsbekämpfung durch die EZB vermutlich ohnehin reduzieren. Dann wird es wieder attraktiver für Banken, Spareinlagen entgegenzunehmen. Auch jetzt steigen die Konditionen wieder, zwar langsamer als historisch, weil eben noch immer so viel Geld in den Finanzmärkten ist, aber immerhin. Diese Zinsschere ist übrigens in ganz Europa derzeit so zu beobachten. Wenn es uns zumindest etwas tröstet: Bei der Weitergabe der höheren EZB-Zinssätze an die Sparerinnen und Sparer sind die österreichischen Banken sogar im positiven Spitzenfeld der EU-Länder.

Ob es generelle wettbewerbsmäßige Probleme wie mangelnde Markttransparenz gibt - dass etwa Kunden die Konditionen am Markt nicht kennen – lässt sich mit unseren Daten nicht beantworten. Meinem Gefühl nach wäre es sinnvoll, wenn die Menschen die Informationen, die etwa auch jetzt schon über die Arbeiterkammer oder private Vergleichsplattformen im Internet verfügbar sind, mehr nützen würden. Die Wechselbereitschaft ist in diesem Bereich relativ gering. Man lässt sein Geld oft einfach liegen und kümmert sich nicht sehr darum. Grundsätzlich gibt es gerade bei der vergleichsweise hohen Anzahl an Kreditinstituten in Österreich einen Wettbewerb, man kann darüber hinaus nicht nur bei jeder Bank in Österreich, sondern dank der Währungsunion auch sehr einfach bei jeder Bank in der gesamten Eurozone sein Geld anlegen. Das unterliegt dann auch der jeweiligen Einlagensicherung, für die es bestimmte Mindeststandards auf europäischer Ebene gibt. Also es zahlt sich immer aus, zu vergleichen und auch durchaus mit der eigenen Bank aktiv das Gespräch zu suchen.

Um für mehr Wettbewerb und Transparenz bei Sparzinsen zu sorgen, sollen die Banken künftig ihre Anlagekonditionen auf eine öffentliche Plattform der OeNB einmelden. Was ist hier geplant?

Haber: Banken und Bundesregierung haben im Zuge eines Maßnahmenpakets vorgeschlagen, dass die OeNB im Rahmen einer Transparenzplattform die Konditionen für Einlagen bei allen Banken der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen soll. Generell fördert Transparenz den Wettbewerb und damit auch die Finanzmarktstabilität – eines unserer wesentlichen Ziele als Notenbank. Wenn eine Transparenzplattform also gewünscht und sinnvoll möglich ist, leisten wir als OeNB gerne dazu einen Beitrag für die Bürgerinnen und Bürger. Derzeit melden uns die Banken diese Daten aber noch nicht, daher führen wir bereits Gespräche, welche Informationen für die Konsumentinnen und Konsumenten bereitgestellt werden sollen, wie das technisch umgesetzt werden könnte und wie sich das in bestehende Informationsangebote sinnvoll einfügen würde.

Die Europäische Zentralbank (EZB) bescherte den heimischen Banken und ihren Kunden mit ihrer Niedrigzins- (seit 2009) bzw. Nullzinspolitik (seit 2016) massenhaft billiges Geld. Wird die Inflationsbekämpfung der Euro-Wächter zum Boomerang und Schaden, nicht nur für die heimische Wirtschaft, sondern auch für viele Kreditnehmer?

Haber: Gerade in der Pandemie hat die EZB tausende Milliarden Euro an Liquidität in den Markt gepumpt, damit Kredite billig sind. Das hat dazu geführt, dass das Zinsniveau noch weiter gesunken ist und die Wirtschaft und die Budgets der Staaten massiv gestützt werden konnten. Um die nunmehr hohe Inflation zu bekämpfen, muss man diese Liquidität aus dem Markt wieder rausnehmen. Das macht die EZB mit der Anhebung der Leitzinssätze, die die Liquidität teurer macht. Das wiederum schlägt durch auf die Kredite: Bei neuen Krediten unmittelbar durch das veränderte Zinsniveau, bei bestehenden Krediten mit variabler Verzinsung etwa über Zinsgleitklauseln.

Das höhere Zinsniveau führt zu einer Dämpfung der Nachfrage nach Krediten, das ist ja genau das Ziel der Geldpolitik, auch wenn es unangenehm ist. Hohe Inflation schadet der Wirtschaft und den Haushalten letztlich viel mehr und muss daher konsequent bekämpft werden. Zurecht ist die Inflation eine große Sorge der Menschen, und man kann sie leider nicht durch das Verteilen von Geld, sondern nur durch eine Reduktion der Geldmenge wirksam bekämpfen. Die Geldpolitik hat in den letzten Jahren maßgeblich dazu beigetragen, die Wirtschaft zu stützen – jetzt müssen diese geldpolitischen Impulse wieder zurückgenommen und auf ein normales Niveau zurückgeführt werden.

Dass aktuelle Ausfallsraten bei Krediten immer noch historisch niedrig sind, würde ich daher leider nicht als Hinweis darauf sehen, dass es keine Risiken in diesem Bereich gibt – ganz im Gegenteil, wir müssen gerade jetzt besonders vorsichtig sein. Gottfried Haber

Nur 0,85 Prozent aller Wohnkredite können nicht mehr bedient werden, heißt es aus der Bankenbranche. Die Wohnraumfinanzierung sei kein Risikothema, sagt Obmann Cernko. Ist die Gefahr massenhafter Ausfälle also gebannt?

Haber: Die Ausfälle im Bereich der Wohnimmobilienfinanzierungen waren in den letzten 10 Jahren tatsächlich sehr gering. Das hängt mit den damals laufend steigenden Immobilienpreisen und dem historisch extrem niedrigen Zinsniveau zusammen; in Verbindung mit gutem Wirtschaftswachstum, steigenden Einkommen und geringer Arbeitslosigkeit. Sogar in der Pandemie hat der unfreiwillige Konsumverzicht bei weiterhin geringer Arbeitslosigkeit dazu geführt, dass es hier glücklicherweise wenig Schwierigkeiten gegeben hat. Seit einem Jahr ist die Inflation aber weit über den Zielwert der EZB von 2% gestiegen, Immobilienpreise stagnieren bzw. sinken in einzelnen Regionen bereits erstmals seit vielen Jahren. Die Teuerung und die hohen Zinszahlungen belasten die Haushaltsbudgets. Dass aktuelle Ausfallsraten bei Krediten immer noch historisch niedrig sind, würde ich daher leider nicht als Hinweis darauf sehen, dass es keine Risiken in diesem Bereich gibt – ganz im Gegenteil, wir müssen gerade jetzt besonders vorsichtig sein.

In einer idealen Welt würden Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer mit Unterstützung des Finanzinstituts eine voll informierte Entscheidung treffen, bei der sie alle Chancen und Risiken kennen und verstehen, und dann auch für das Ergebnis selbst verantwortlich sind. Gottfried Haber

Sind Kreditnehmer mit variablen Immo-Krediten, die in Schieflage geraten sind, selbst Schuld an ihrer Misere oder müssen auch heimische Banken hier zur Verantwortung gezogen werden?

Haber: Die „Schuldfrage“ ist schwierig, da hätten wir auch keine verlässlichen Daten und Fakten dazu. Bei solchen großen Entscheidungen im Finanzleben brauchen wir vor allem Financial Literacy, also Finanzbildung und Finanzkompetenz. Die müssen wir stärker in Lehrpläne integrieren, um Menschen Finanzwissen näherzubringen, damit sie Risiken und Chancen gut beurteilen können. Natürlich gibt es auch eine Beratungssituation bei Finanzgeschäften. In einer idealen Welt würden Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer mit Unterstützung des Finanzinstituts eine voll informierte Entscheidung treffen, bei der sie alle Chancen und Risiken kennen und verstehen, und dann auch für das Ergebnis selbst verantwortlich sind. Die Frage ist: Informiert sich jede bzw. jeder ausreichend und am besten bei mehreren Instituten? Sind die Themen vielleicht so komplex, dass es mehr Finanzwissen braucht, um die Risiken gut abschätzen zu können? Ich würde mich also sehr hüten, eine Schuldzuweisung zu machen. Für eine funktionsfähige Wirtschaft und Finanzmärkte ist es wichtig, dass rationale und gut durchdachte Entscheidungen getroffen werden. Genauso essenziell ist es aber auch, dass es einen verlässlichen Rechtsrahmen gibt und geschlossene Verträge auch halten.

Warum Menschen zu variablen Krediten gegriffen haben, darf man auch nicht ganz außer Acht lassen: Wir hatten eine lange Zeit, wo variable Kredite billiger waren als fix verzinste. Viele Kreditnehmende haben sich dabei in den letzten Jahren also auch durchaus viel Geld erspart, wenn sie sich für einen variablen Kredit entschieden haben und das Risiko von Zinssteigerungen eingegangen sind. Jetzt geht der Markt eben einmal in die andere Richtung. Wichtig ist daher, dass der persönliche finanzielle Spielraum beim Abschluss eines variabel verzinsten Kredits immer sogar noch etwas größer sein sollte, weil sich der Zinssatz eben auch nachteilig entwickeln kann.

Wer vor fünf oder zehn Jahren eine variable Finanzierung aufgenommen hat, hat damit bisher ein gutes Geschäft gemacht, weil die Zinssätze dann noch weiter gesunken sind. Gottfried Haber

Angesichts nicht abschätzbarer Risiken wie einen russischen Ukraine-Krieg, Pandemie oder Energiekrise: Ist da ein variabler Kredit nicht eine Wette mit hohem Risiko?

Haber: Sie haben vollkommen recht, da steckt ein gewisses Risiko drinnen. Umgekehrt formuliert: Wenn ich eine variable Verzinsung habe, habe ich ein Risiko, dass sich dieser Zinssatz mit dem Markt erhöht. Indem ich einen kleinen Aufschlag für eine Fixzinsvereinbarung zahle, kann ich mir gewissermaßen eine Versicherung gegen dieses Risiko kaufen. Diese „Versicherung“ gilt dann in diesem Fall aber auch in beide Richtungen: Gegen Mehrkosten bei steigendem Zinsniveau, aber auch gegen die Chance, weniger zu zahlen, bei sinkendem Zinsniveau. Nach historischen Null- und Negativzins-Tiefständen war die Gefahr, dass es mit den Zinssätzen wieder hinauf geht, in den letzten Jahren tatsächlich größer als die Chance, dass es wieder runter geht. Genau wegen dieser Erwartung waren ja auch variabel verzinste Kredite lange Zeit billiger als fixe. Wer vor fünf oder zehn Jahren eine variable Finanzierung aufgenommen hat, hat damit bisher ein gutes Geschäft gemacht, weil die Zinssätze dann noch weiter gesunken sind. Das ist also in diesem Sinne eine Spekulation gewesen in der Art, dass man dieses gewisse Risiko auch hätte wegversichern können. Also man hat sich dann gewissermaßen die Versicherungsprämie in Form eines Zinsaufschlages gespart und von den Chancen voll profitieren können – dafür gibt es aber auch kein Sicherheitsnetz, wenn der ungünstige Fall steigender Zinssätze eintritt.

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) wurde zuletzt immer wieder heftig aus Bau-, Immo-Wirtschaft, Politik und dem Bankensektor für ihre Verschärfung der Kreditvergaberegeln, um Kreditnehmern vor Verschuldung zu schützen, kritisiert. Zu Unrecht?

Haber: Die Richtlinien wurden letztes Jahr nicht verschärft, sondern es wurden die bereits seit 2017 geltenden Empfehlungen des FMSG (Anm, Finanzmarktstabilitätsgremium) zu Kreditvergabestandards verbindlich gemacht, wie es praktisch alle anderen Länder in Europa schon vor uns gemacht haben. Mit einem im europäischen Vergleich übrigens sehr hohen Ausnahmekontingent von 20 Prozent aller Kredite, bei dem die Banken frei entscheiden können, den jeweiligen Kredit auch dann trotzdem zu vergeben, wenn die Kriterien im Einzelfall nicht eingehalten werden. Die Richtlinien begrenzen zwar auch das Risiko für einzelne Kreditnehmende im Sinne des Konsumentenschutzes, sollen aber hauptsächlich die Finanzmarktstabilität insgesamt sicherstellen. Wenn es nämlich ein systemisches Problem in der Wirtschaft oder auf den Immobilienmärkten gäbe und sich viele Menschen die Kreditraten nicht mehr leisten könnten, würden die Ausfallskosten der Banken massiv steigen, es käme zu Notverkäufen von Immobilien oder sogar Zwangsversteigerungen, und das würde wiederum die Immobilienpreise weiter drücken, die Bauwirtschaft schädigen und zu einer schwer kontrollierbaren Abwärtsspirale der Wirtschaft führen. Das hatten wir ja schon einmal vor 15 Jahren in der Immobilienkrise in den USA, die dann sogar eine weltweite Finanzkrise ausgelöst hat. Glücklicherweise sind wir davon in Österreich derzeit weit entfernt, aber die aktuelle Situation, in der die Banken kürzlich nunmehr sogar angekündigt haben, auf Mahnspesen und Verzugszinsen zu verzichten, weil Kreditnehmende zunehmend in Schwierigkeiten geraten, unterstreicht die Bedeutung der Risikobegrenzung bei Immobilienfinanzierungen. Die Realität zeigt leider also gerade jetzt, dass es bestimmte Leitplanken braucht.

Die FMA empfiehlt nun heimischen Banken, dass bei der Vergabe von variabel verzinsten Krediten die Ratenzahlungen 30 Prozent des Haushaltseinkommens nicht übersteigen sollen. Das würde den Geldunternehmen ihr Kreditgeschäft komplett abwürgen. Ist das sinnvoll?

Haber: Das ist keine neue Empfehlung, sie hat genau so schon vor der KIM-Verordnung gegolten. Die FMA hat lediglich im Zusammenhang mit dem aktuellen Anstieg der Zinsbelastungen bei variabel verzinsten Krediten daran erinnert, dass es diese Empfehlung des FMSG bereits seit 2017 gibt. Es war also immer schon der Standard, dass die Kreditrate bei einer variablen Finanzierung 30 Prozent und bei einer fix verzinsten 40 Prozent nicht überschreiten soll. Damit sollte eben genau verhindert werden, dass Menschen bei steigenden Zinssätzen sich die Kreditrate bei einem variabel verzinsten Kredit plötzlich nicht mehr leisten können.

Österreich ist im EU-Vergleich unter den Spitzenreitern bei der Vergabe variabel verzinster Kredite. Mehr als die Hälfte der neuen Immo-Wohnbaukredite sind variabel verzinst. Warum ist das so?

Haber: Gute Frage, ich kann diese Besonderheit in Österreich auch nicht wissenschaftlich erklären. Bei internationalen Vergleichen muss man im Detail mit der Definition aufpassen, was hier mit variabel bzw. fix verzinst genau gemeint ist, vor allem bei den üblichen fix verzinsten Krediten, die aber nach Ablauf einer Fixzinsperiode von etwa 5-15 Jahren am Ende dann variabel verzinst sind. Aber ja, egal wie man es nun exakt definiert, Österreich liegt bei den variabel verzinsten Krediten tatsächlich im europäischen Spitzenfeld. Das führt zu den Problemen, die wir jetzt beobachten, dass es nämlich leider sehr schnell sehr unangenehm werden kann, was die Leistbarkeit der Rate angeht. Gerade wenn es um die Immobilie für die Eigennutzung geht, dann gibt es schon sehr viele gute Gründe, warum wir hier als OeNB immer sehr stark empfohlen haben, sich eine Variante mit fixer Verzinsung ernsthaft zu überlegen. Dieser Ratschlag hat auch weiterhin seine Gültigkeit, derzeit sind bei Neukrediten übrigens fixe Zinssätze sogar billiger als variable.

Die Inflation sank zuletzt in Österreich auf sieben Prozent, der EZB-Leitzins steht bei 4,25 Prozent. Kommen wir wieder einmal zu einer Zeit „günstigen Geldes“ zurück?

Haber: Historisch hatten wir jetzt eine überraschend lange Negativ- bzw. Nullzins-Periode. Das hätte vor 15 Jahren niemand für möglich gehalten. Im historischen Vergleich ist aber das Zinsniveau, das wir jetzt beobachten, kein Hochzinsniveau, sondern eher ein mittleres. In den Siebziger, Achtziger oder auch Neunziger Jahren hat man für Immo-Finanzierungen üblicherweise 5, 6, 7 Prozent oder noch mehr gezahlt. Jetzt sind wir bei etwa 4 Prozent.

Was wir jetzt haben, ist also keine außergewöhnlich hohe Zinslandschaft, wir sind historisch normale Zinsniveaus nur nicht mehr gewöhnt.

Die immer noch zu hohe Inflation wird weiterhin mit einer restriktiven Geldpolitik durch die EZB bekämpft werden müssen, davon gehen alle aus. Ich warne daher davor zu glauben, dass das Zinsniveau in absehbarer Zeit maßgeblich sinkt. Wir wissen auch nicht, was geopolitisch oder in der Weltwirtschaft noch alles passieren wird. Prognosen, was in den nächsten Monaten oder mittelfristig passiert, sind daher aktuell nicht gerade einfach.

Als OeNB haben Sie den Überblick über den Euro, Geldpolitik, Zahlungsverkehr und den Finanzmarkt Österreichs. Ist die Initiative von Bundeskanzler Nehammer, Bargeld als Zahlungsmittel in der Verfassung festzuschreiben, in Zeiten einer Gemeinschaftswährung sinnvoll?

Haber: Wir als OeNB stehen für die Wahlfreiheit. Das heißt, es muss möglich sein, mit Bargeld und bargeldlos zu zahlen. Wahlfreiheit bedeutet selbstverständlich auch, dass es Bargeld geben muss und dass es verfügbar sein muss. In Europa denkt derzeit niemand ernsthaft an die Abschaffung des Bargeldes. Die juristische Frage, wo man das verankert, damit es auch so bleibt, müssen Politikerinnen und Politiker bzw. Juristinnen und Juristen klären. Die inhaltliche Dimension ist dabei die wichtige: Dass Bargeld jedenfalls verfügbar ist und auch als Zahlungsmittel akzeptiert wird.

Also Bargeld sehen Sie nicht in Gefahr?

Haber: Was man bemerkt ist, dass sich der bargeldlose Zahlungsverkehr über die Jahre und Jahrzehnte stärker entwickelt und der Anteil der Bargeld-Transaktionen laufend zurückgeht, wenn auch die Transaktionsvolumina mit Bargeld sogar weiter steigen. Es verändern sich die Zahlungsgewohnheiten. Trotzdem bezahlt ein großer Teil der Menschen je nach Situation sehr gern mit Bargeld und schätzt es weiterhin als Zahlungsmittel. Das ist eben genau die bereits genannte Wahlfreiheit. Die Bargeldaffinität ist in Österreich übrigens besonders stark ausgeprägt.

Aktien, Bausparen oder Gold horten: Was empfiehlt sich für Menschen, die etwas Geld ansparen können und wollen?

Haber: Wir geben als OeNB generell den Menschen keine Empfehlungen für konkrete Veranlagungen. Wie jemand veranlagt, hängt nämlich stark von der persönlichen Lebenssituation, von der Wohnsituation, beruflichen Situation und vielen weiteren Faktoren ab. Das kann man pauschal also so nicht sagen. Auch Fragen wie die Erwartungen an Rentabilität, Sicherheit und mögliche Bindungsdauer müssen individuell berücksichtigt werden, um den jeweiligen Veranlagungsmix zu finden. Uns ist jedenfalls wichtig, dass die Finanzmärkte stabil sind, dass es bei Finanzveranlagungen die Möglichkeit gibt, zwischen Alternativen zu wählen und dass gut informierte Entscheidungen getroffen werden können. In diesem Sinne schließt sich der Kreis zur Bedeutung der Finanzkompetenz. Was für Finanzierungen gilt, gilt auch für Veranlagungen: Gut Informieren, vergleichen und bei Bedarf auch individuell verhandeln ist immer sinnvoll.

