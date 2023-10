NÖ Haus- und Wohnungseigentümerverband wählte neuen Präsidenten

Vertretung, Beratung und Unterstützung: all das zählt zu den Aufgaben des niederösterreichischen Haus- und Wohnungseigentümerverbandes. Die Organisation informiert etwa bei Fragen rund um das Thema Eigentum, vertritt Immobilien-Eigentümer unter anderem gegenüber dem Gesetzgeber sowie den Medien und kann etwa bei Anliegen in den Bereichen Recht, Steuern, Finanzierung, Versicherung und Bautechnik weiterhelfen. Im Gegensatz zur Mietervereinigung, versucht der Verband die Interessen der Vermieter und Eigentümer auf politischer und wirtschaftlicher Ebene zu wahren.

Kürzlich veranstaltete der niederösterreichische Verband einen Landesverbandstag, im Zuge dessen auch ein neuer Präsident gewählt wurde. Rudolf-Anton Preyer übernimmt dieses Amt ab jetzt. Vizepräsident ist Josef Edlauer. Zudem zählen Rudolf Marwan-Schlosser (geschäftsführender Präsident), Martina Popelak-Fröch (Schriftführerin) und Markus Satzer (Kassier) zum aktuellen Verbandsvorstand. „Der NÖ Haus- und Wohnungseigentümerverband hat sich neu aufgestellt und setzt sich jetzt wieder verstärkt für die Interessen der Immobilien-Eigentümer in Niederösterreich ein“, so die Organisation in einer Aussendung.