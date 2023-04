Anstieg bei Immo-Preisen bremst sich ein

Werbung

Um 10,4 Prozent stiegen die Immobilienpreise im gesamten Jahr 2022 laut einer Analyse der Österreichischen Nationalbank – und damit deutlich geringer als in den Jahren zuvor. Im letzten Quartal 2022 lag der Anstieg nur noch bei 5,2 Prozent und damit deutlich unter der Inflationsrate.

Die Dynamik der anhaltenden Preisanstiege in den letzten Jahren sei aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten nun gebremst, analysiert Gerald Gollenz, Wirtschaftskammer-NÖ-Fachverbandsobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder. Das sieht auch Georg Edlauer, der stellvertretende Fachgruppenobmann für Niederösterreich, so. „Die hohe Nachfrage am Immobilienmarkt in den letzten zehn Jahren führte zu einer regelrechten Rallye, was die Preise angeht. Jetzt, wo die Nachfrage in einigen Assetklassen aufgrund der Inflation, der hohen Zinsen und der erschwerten Kreditbedingungen durch die neue Wohn-Kreditvergabe-Verordnung (KIM-Verordnung) zurückgegangen ist, merken wir auch bei den Preisen erstmals wieder eine Seitwärtsbewegung beziehungsweise eine annähernde Stagnation“, erklärt Edlauer.

Georg Edlauer: "Preise stagnieren erstmals seit Langem." Foto: Privat

Die viel diskutierte KIM-Verordnung, die Kreditaufnahmen deutlich erschwert, führt auch dazu, dass sich Jungfamilien, die Interesse an einem Immobilienkauf haben, diesen trotzdem nicht leisten können. Weil sie Bedingungen für einen Kredit, wie etwa eine Eigenmittelquote von 20 Prozent, nicht erfüllen. „Das ist eine bedauerliche Entwicklung, nicht nur für den Markt, sondern vor allem auch für Jungfamilien selbst, für die die Eigentumsbildung in weitere Ferne rückt“, betont Edlauer.

Baukosten wirken sich auf die Preisentwicklung aus

Auch Michael Neubauer, Geschäftsführer des in St. Pölten ansässigen NÖ-Immobilienentwicklers NID, beobachtet die Entwicklung am Immobilienmarkt intensiv. Er weiß: „Der Wunsch nach Eigentum ist in der Bevölkerung immer noch da und Menschen, die Eigenkapital haben, investieren dieses auch nach wie vor in Immobilien. Denn durch die Inflation wird Geld, das auf der Bank liegt, nur vernichtet.“ Dass die Verkaufspreise am Markt sinken werden, glaubt er nicht. „Es wird möglicherweise etwas billiger, aber gewaltig billiger wird es im Neubau-Sektor nicht“, sagt Neubauer und verweist auf die hohen Baukosten.

Michael Neubauer betont die Relevanz der Baukosten. Foto: NID, Ludwig Schedl

Zwar seien Materialien wie Parkettböden wieder leichter verfügbar und günstiger, mit der zehnprozentigen Lohnerhöhung in der Baubranche ab Mai gleiche sich das aber wieder aus. Er geht davon aus, dass die Baupreise wieder berechenbarer werden, sich aber auf „mittelhohem Niveau“ einpendeln.