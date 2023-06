„Es ist in der Vergangenheit viel zu groß gebaut worden“

NÖN: Stichwort KIM-Verordnung: Mit der Verschärfung der Kreditregeln wollte die Finanzmarktaufsicht eine Immobilienblase verhindern. Hatten wir eine Immobilienblase oder droht noch eine?

Johannes Wild: Überhaupt nicht. Die Immobilien haben Wertsteigerungen nachgeholt, aber es war sicherlich keine Blase. Wenn wir eine solche im Herbst gehabt hätten, wäre sie jetzt explodiert. Obwohl seit der Einführung der KIM-Verordnung im August 2022 wesentlich weniger Immobilien verkauft wurden, haben sich ja die Preise nicht etwa halbiert. Wir hatten definitiv keine Immo-Blase.

Die Landeshauptleute fordern eine Lockerung der Kreditvergaberegeln für junge Menschen und etwa eine Anrechnung von Wohnbaudarlehen beziehungsweise Landeszuschüssen als Eigenmittel. Würde das ausreichen, um die Kreditmisere zu lösen?

Wild: Es braucht auf jeden Fall mehr. 76 Prozent der Niederösterreicher wünschen sich laut einer aktuellen Studie Wohneigentum. Dieser Wunsch nach Eigenheim ist ein Motor der Leistungsgesellschaft. Wenn man sich etwas wünscht, arbeitet man darauf hin. Man geht die Extra-Meile. Das ist ein Grundprinzip unserer Wirtschaft. Wenn ich jetzt aufgrund irgendwelcher Kreditrichtlinien keinen Wohnkredit mehr bekomme, mindert das meine Motivation und Leistungsbereitschaft.

Das heißt, die KIM-Verordnung muss komplett gekippt werden?

Wild: Ja, komplett. Ansonsten droht eine Entwicklung, die unserer Wirtschaft und Hochleistungsgesellschaft massiv schadet. Das bricht unser Rückgrat und zwingt uns zu einer anderen Lebensplanung. Etwa zur langen Miete einer Wohnung. Unser Geld geben wir dann nur im Konsum aus, um letztendlich keine Absicherung im Alter zu haben. Es ist ja nicht wirklich neu, dass ein Einfamilienheim oder eine Eigentumswohnung die beste Altersvorsorge ist. Das alles opfern wir jetzt, um eine vermeintliche Blase zu bekämpfen. Wenn es zu Ausfällen kommt, kann man immer sein Haus verkaufen oder man findet andere Möglichkeiten.

Johannes Wild ist Obmann der NÖ-Immobilienmakler und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Foto: Josef Bollwein

Die fünfprozentige Haftungsübernahme durch das Land NÖ hat die Finanzmarktaufsicht im März abgelehnt. Hätte die Landeshaftung für Kreditwerber und ihre 40-Prozent-Eigenmittelquote etwas gebracht?

Wild: Sie hätte vielleicht etwas gelindert und in dem einen oder anderen Fall geholfen. Es ist gut, dass die Politik das Problem erkannt hat und mit gutem Willen helfen wollte. Die KIM-Verordnung gehört abgeschafft. Klar, ich bin auch nicht dafür, dass man sich 140 Prozent an Kredit aufnimmt. Es ist auch in der Vergangenheit viel zu groß gebaut worden. Das regelt sich jetzt aber mit den Baupreisen.

Der Traum vom Eigenheim scheitert großteils an der Finanzierung. Was hören Sie da von Makler-Kolleginnen und -Kollegen für Geschichten?

Wild: Es ist sehr unterschiedlich. Im unteren niedrigen Niveau gibt es noch einen Markt, wo Kaufverträge abgeschlossen werden. Das höre ich auch von Notaren. Natürlich wird viel weniger verkauft als vor zwei Jahren, als die Pandemie eine regelrechte Stadtflucht auslöste. Ein gewisser Markt ist völlig weggebrochen. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht.

Wer kauft sich in Zeiten von Energiekrise und Teuerung eigentlich noch Immobilien? Ist die „normale“ Familie da noch dabei?

Wild: Ja, natürlich. Es kommt darauf an, wie teuer. 200.000 Euro mit etwa 40.000 bis 50.000 Euro Eigenmittel zu finanzieren, ist noch immer möglich. Man kann ja auch klein beginnen: Eine kleine Wohnung kaufen, versuchen, sie rasch abzuzahlen, und dann vielleicht eine größere erwerben. So ist über 15 Jahre ein Einfamilienhaus drinnen. Es dauert halt ein bisschen. Wenn jetzt solche Verordnungen eine nach der anderen kommen, dann kann man derartige Planungen vergessen. Wie gesagt, solche marktgängigen Immobilien werden durchaus derzeit gekauft und vermittelt.

Manche Insider sagen, dass nach Jahren des Preis- und Wertwachstums der Immobilienmarkt jetzt „ausgeblutet“ und „tot“ ist. Stimmt das?

Wild: Wir erleben derzeit ordentliche Einbrüche, das stimmt. Das Gefühl bei Kolleginnen und Kollegen ist aber größer, als es de facto ist. Wir hatten in den vergangenen drei Jahren eine massive Erhöhung des Marktes. Der Zuzug auf das Land war viel größer als üblich. Es wurde vieles sehr schnell verkauft. Das fällt jetzt weg. Es hat sich wieder eine gewisse Normalität eingestellt. Dass alles tot ist, stimmt so nicht. Wir sind von 120 Prozent wieder bei 60 bis 70 Prozent des Vorkrisenniveaus von 2019 gelandet.

Auf diversen Immo-Plattformen findet man viele sanierungsbedürftige Altbauten um die 300.000 Euro oder Luxus-Villen, die für „Normalos“ preislich jenseits von Gut und Böse sind. Dazwischen ist nichts. Warum ist das so?

Wild: Das sind genau die marktgängigen Immobilien, die nicht auf diesen Plattformen landen oder ganz schnell wieder verschwinden. Die werden vorgemerkten Kunden primär angeboten. Das ist genau das, was besonders nachgefragt wird.

Mit Blick in die Zukunft: Wie werden sich die Preise für Wohnungen und Häuser in NÖ entwickeln?

Wild: Abgesehen von der KIM-Verordnung sind die Zinsen gestiegen. Steigende Zinsen senken die Immobilienpreise und umgekehrt. Darum erleben wir derzeit einen Aufschwung bei den Immo-Preisen, weil die Zinsen so niedrig gewesen sind. Eine Zinslandschaft mit Kreditraten von vier Prozent wird normal werden, der Markt wird ziemlich stabil bleiben – die Preise entwickeln sich seitwärts – und die Nachfrage wird wieder raufgehen. Ich glaube nicht, dass die Immobilienpreise weiter sinken werden. Wobei bei derartigen Inflationsraten um neun Prozent gleichbleibende Immo-Preise schon einem Rückgang gleichkommen.

Was empfehlen Sie einer Familie mit zwei Kindern, die sich den Eigenheim-Traum erfüllen will?

Wild: Das hängt natürlich vom Haushaltseinkommen und von den finanziellen Möglichkeiten ab. Das Klügste ist noch immer, eine Wohnung zu kaufen, etwas kleiner, und seine Ansprüche an die Wohnfläche vielleicht etwas zu reduzieren, und auf die Eigenmittel zu schauen. Vielleicht jetzt noch ein Jahr zu warten, um anzusparen, damit man eine andere Rate für die ersparten Eigenmittel bekommt. Wohneigentum zu erwerben, ist noch immer das Klügste, um Vermögen aufzubauen. Es ist die beste Art des Sparens, davon bin ich überzeugt.