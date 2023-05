Preisdruck bei niederösterreichischen Immobilien hat nachgelassen

Niederösterreich hat einen Nachfrage-Einbruch zu verzeichnen. Das ergab der Immobilienpreisspiegel 2023 des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). „Egal, ob es sich um Baugrundstücke, neue Wohnungen, Reihen- oder Einfamilienhäuser handelt: Der Preisdruck hat stark nachgelassen. Die Steigerungen haben sich im Vergleich zum letzten Preisspiegel faktisch halbiert. Dennoch sind sie, wenn man die letzten Jahre betrachtet, relativ hoch geblieben“, erklärt Johannes Wild, Fachgruppenobmann der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). Konkret liege die Preissteigerung in Niederösterreich zwischen 5,56 Prozent bei Einfamilienhäusern und 8,53 Prozent bei Baugrundstücken.

Der Preisspiegel hat außerdem ergeben, dass jene niederösterreichischen Bezirke, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln direkt an Wien angebunden sind, an Beliebtheit kaum verloren haben. Die Nachfrage sei demnach in Mödling, Baden, Bruck, Tulln, Korneuburg und Gänserndorf weiterhin hoch. Das spiegelt sich auch beim prozentuellen Rückgang der Preissteigerung wider. Dieser sei bei weitem nicht so hoch wie im Schnitt des gesamten Bundeslandes.

Mödling bleibt teuerster Bezirk

Wenn es um die Preisveränderung bei Baugrundstücken geht, stechen Baden und Bruck an der Leitha in der Auswertung hervor. Hier macht der Anstieg jeweils knapp über 16 Prozent aus. Mödling bleibt mit 588,77 Euro pro Quadratmeter weiterhin der teuerste Bezirk. Vergleicht man die Preise mit Horn oder Waidhofen an der Thaya, könnte man sich dort ganze zehn Quadratmeter um denselben Preis kaufen.

Auch bei den Wohnungspreisen steht Mödling an der Spitze. Mehr als 4.000 Euro zahlt man hier pro Quadratmeter Wohnfläche (4.043,05 Euro). Die günstigsten Preise gibt es in Gmünd mit 936,12 Euro pro Quadratmeter.