Von der Landwirtschaft zum Delikatessenhändler – das ist die mittlerweile 135 Jahre andauernde Geschichte des Importhauses Schenkel. Bis vor zweieinhalb Jahren war Schenkel im 19. Bezirk in Wien daheim, dann wurde der Firmensitz wegen Platzmangels nach Klosterneuburg verlegt.

In Klosterneuburg kann sich das Importhaus jetzt auf 2.300 Quadratmetern ausbreiten – die dazugehörige Lagerfläche wurde auf rund 2.000 verdreifacht. Auf Klosterneuburg ist die Wahl wegen der verkehrstechnisch guten Lage gefallen. „Wir können hier mit der gleichen Mannschaft 20 bis 25 Prozent mehr Umsatz bewältigen“, sagt Schenkel-Geschäftsführer Gerhard Kaiser.

Wichtigstes Importland ist Frankreich

Rund ein Fünftel der Lieferanten der 500 Schenkel-Produkte – das Importhaus produziert ja nicht selbst – kommt aus Frankreich. Pro Jahr kommen zwei bis drei neue Lieferanten und zehn bis 15 neue Produkte dazu. Heuer waren es sogar 35 neue Produkte. Die mengenmäßig meisten Produkte stammen vom Sojasaucen-Produzenten Kikkoman, wertmäßig ist die größte Schenkel-Produktgruppe der Räucherlachs inklusive Kaviar.

Das Importhaus Schenkel feiert heuer übrigens nicht nur 135-jähriges Bestehen, sondern auch 50 Jahre Marke Schenkel. Mit dieser werden 60 Prozent des Gesamt-Umsatzes erwirtschaftet.

Kein Vertrieb über Diskont-Läden

Zu finden sind die Schenkel-Produkte bei den großen Einzelhandelsketten – ohne Diskonter –, in Delikatessenläden sowie in der Gastronomie und bei Abholgroßmärkten wie Metro.

Umsatzzahlen gibt das Unternehmen keine bekannt. Nur so viel: „Es ist noch nicht so lange her, dass wir die zehn Millionen Marke überschritten haben“, so der 62-jährige Unternehmenschef Gerhard Kaiser.

Dessen Sohn Markus, 34, wird ab Mai 2019 die Verkaufsleitung Einzelhandel von seinem Vater übernehmen. Letzterer wird voraussichtlich im April 2020 in Pension gehen. Dann soll, falls die Familienstiftung sich für ihn entscheidet, Markus Kaiser auch hier die Nachfolge seines Vaters antreten.

Zahlen und Fakten: