Die Niederösterreicher geben im Schnitt 40 Euro für Halloween aus

Am 31. Oktober werden auch in Niederösterreich wieder zahlreiche Halloween-Partys steigen. Für den heimischen Handel stellt dieser Anlass einen willkommenen „Umsatzimpuls in Krisenzeiten“ dar, so der Handelsverband. Besonders bei Familien mit Kindern und Menschen unter 35 Jahren sei das Fest beliebt. An der Spitze der Besorgungen, die die Menschen im Land für Halloween machen, stehen dieses Jahr die Süßigkeiten. Auch Kürbisse, Snacks, Deko-Artikel, alkoholische Getränke und Kostüme zählen zu den meistgekauften Halloween-Produkten.

Durchschnittlich geben die Österreicherinnen und Österreicher für das ursprünglich irische Fest 50 Euro aus. Bei den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern fällt dieser Betrag um zehn Euro geringer aus. Sie werden etwa 40 Euro für Halloween-Artikel ausgeben und bilden damit gemeinsam mit den Menschen aus dem Burgenland das Schlusslicht. Die Tiroler und Vorarlberger Konsumentinnen und Konsumenten werden im Vergleich um 66 Euro pro Kopf einkaufen. Das zeigt der Consumer Check vom Handelsverband (HV).

Insgesamt erwarte man sich im Handel rund um Halloween Umsätze in einer Höhe von 60 bis 65 Millionen Euro. Das geht aus einer Erhebung von MindTake Research hervor, die vom Handelsverband in Auftrag gegeben wurde. Die Zahl jener Menschen, die für das Fest in der Nacht auf Allerheiligen Geld ausgeben, sei jedoch rückläufig. Gaben im Vorjahr noch 35 Prozent der Menschen in Österreich an, gar nichts für Halloween zu kaufen, ist diese Zahl heuer auf 40 Prozent gestiegen. Beim Handelsverband geht man davon aus, dass dies auf die generell getrübte Konsumstimmung im Land zurückzuführen sein könnte. So hätten laut HV-Consumer Check mehr als zwei Drittel der Bevölkerung ihre Ausgaben in den vergangenen Wochen eingeschränkt. Gespart wird etwa bei Schmuck, Kleidung und Möbeln.