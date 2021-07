Die Mittel kamen vom Land, abgewickelt wurde diese Maßnahme von der Wirtschaftskammer Niederösterreich und dem Landesverband Urlaub am Bauernhof. Die Aktion ist nun abgeschlossen, hieß es am Sonntag in einer Aussendung.

Gefördert wurden Investitionen in Hygienemaßnahmen mit bis zu 1.500 Euro pro Betrieb. Darunter fallen etwa Desinfektionssäulen, berührungslose Spender zur Handdesinfektion, Desinfektionsmittel oder auch Fiebermesser. "Jetzt zum Start der Sommerferien ist diese Maßnahme ein Baustein, damit sich unsere Gäste nicht nur wohl, sondern auch sicher fühlen können", erklärte Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP).