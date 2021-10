Sonja Planitzer und Herbert Binder sind aktive und langjährige Mitglieder des Pressvereins in der Diözese St.Pölten.

Sonja Planitzer Leopold Schlager

Sonja Planitzer leitet seit April 2016 die Kirchenzeitung der Diözese St.Pölten, Kirche Bunt. Der NÖN ist Planitzer seit 30 Jahren verbunden. Ab 1992 war sie als freie Mitarbeiterin für die Ausgabe Wiener Neustadt tätig; danach von 1997 bis 2004 für die NÖN als EU-Korrespondentin in Brüssel. 2004 bis 2006 war sie leitende Redakteurin bei einem renommierten EU-Magazin, danach leitende Redakteurin für die NÖN und andere Medien.

Herbert Binder war 32 Jahre Geschäftsführer der Niederösterreichisches Pressehaus Druck- und Verlagsgesellschaft mbH. Unter seiner Ära wuchs die NÖN zur zentralen Medienmarke in Niederösterreich.

Herbert Binder privat

Er ist Träger des Großen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich, des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich und Träger des Ehrenrings der Landeshauptstadt St. Pölten. Binder ist in zahlreichen Aufsichtsratsgremien aktiv.

Planitzer und Binder folgen Gudula Walterskirchen nach, die in den vergangenen fünf Jahren als Herausgeberin den Medienmarken NÖN und BVZ neue journalistische Impulse gegeben hat. In den vergangenen Monaten hat sie aktiv einen umfangreichen Relaunchprozess unterstützt, der ab dem 12. Oktober die marktführende Stellung der Marken NÖN und BVZ mittels neuem Printlayout, neuen spannenden Rubriken, sowie neuem Online-Auftritt und einer groß angelegten Werbekampagne festigen wird. Walterskirchen wird in ihrer Funktion als Obfrau des Pressvereins in der Diözese St.Pölten der NÖN und BVZ weiterhin freundschaftlich verbunden bleiben.

Das NÖ Pressehaus ist das führende Medienhaus in Niederösterreich und hat mit seinen multimedialen Medienmarken NÖN und BVZ insgesamt 200 angestellte und etwa 320 freie Mitarbeiter. Die NÖ Pressehaus Druck- und Verlags-GesmbH steht im Eigentum des Bistums St. Pölten (54 Prozent), des Pressvereins (26 Prozent) und der Raiffeisen Holding NÖ-Wien (20 Prozent).