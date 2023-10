Alltagsfitter: Kammer bietet 24-Stunden-Kräften Video-Fortbildungen an

Mit der 23-teiligen Videoserie „Erwin erklärt“ will die WKNÖ ihre selbstständigen Personenbetreuerinnen und Betreuer unterstützen, wie mit ihren Klienten im Berufsalltag besser umgehen können. In den Videos stellen Laiendarsteller in sehr einfacher Sprache Alltagssituationen in der 24-Stunden-Betreuung nach. Der Lebens- und Sozialberater Erwin Populorum hat die Videos gestaltet und gibt.

Die Themenpalette reicht von Demenz, Mobilisierung, Ernährung im Alltag, Gedächtnis, Trainingsmaßnahmen für Körper und generell wie man mit Aggressionen, Ängsten oder Ablehnungsreflexen des betreuten Menschen umgeht und dabei gleichzeitig vermittelt, dass er verstanden und ernstgenommen wird. Die Videosprache ist zwar Deutsch, aber es sollen künftig erklärende Begleittexte in sechs weiteren Sprachen aufliegen.

Die 7 bis 11 Minuten langen Videos werden peu a peu im Youtube-Kanal der Wirtschaftskammer ausgespielt. Mehr Infos dazu gibt es auch hier.

Mythos 1: Personenbetreuerinnen wollen angestellt werden

Niederösterreich hat mit rund 16.600 Personenbetreuerinnen und Betreuer (92 Prozent sind weiblich) primär aus den Ländern Rumänien, Ungarn, Slowakei, Polen, Bulgarien und Kroatien die meisten 24-Stunden-Kräfte bundesweit (Ö: rund 60.000). Sie betreuen in etwa 8.000 Klienten in Niederösterreich (Ö: 30.000). Ihre Patienten werden ihnen von einer der 230 Vermittlungsagenturen in NÖ vorgeschlagen. Oder sie akquirieren sie selbstständig. Wie eine unangekündigte Hausbesuchsaktion der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) vor wenigen Jahren zeigte, sind 92 Prozent der pflegebedürftigen Menschen bzw. der Angehörigen sehr zufrieden, sagt Personenbetreuer-Obmann Robert Pozdena bei einem Pressegespräch am Freitag in St. Pölten.

Pozdena sieht aber einige Mythen rund um die 24-Stunden-Kräfte im Land, die er so nicht stehen lassen will. Etwa, dass die 24-Stunden-Kräfte alle angestellt werden wollen. „Das stimmt nicht. 75 Prozent bevorzugen das aktuelle System. Das heißt, 2 bis 3 Wochen in Österreich arbeiten, dann wieder 2 bis 3 Wochen zuhause bei der Familie“, sagt Pozdena. Bei einer Anstellung müssten sie ihren Lebensmittelpunkt nach Österreich verlagern. Außerdem würden sich die Kosten, die durch eine Anstellung entstehen, vervielfachen, und man würde die dreifache Menge an Personenbetreuerinnen benötigen. Waren vor fünf Jahren noch 70 Prozent der Betreuerinnen selbstständig um Klienten bemüht, sind es heute nur mehr 60 Prozent. „Der Trend geht stark Richtung Vermittlungsagenturen, weil Angehörige und pflegebedürftige Menschen einen Ansprechpartner in Konfliktsituation oder bei Abrechnungen haben möchten“, so Pozdena.

Mythos 2: 24-Stunden-Kräfte werden ausgebeutet

Auch der „Ausbeutungsmythos“ stimmt so nicht, sagt Pozdena. „Die Personenbetreuerinnen wissen sehr genau, welche Rechte und Pflichten sie haben. Unabhängig von der Pflegestufe. Wenn die Familie oder Agentur den Fall falsch schildert, können sie ihn abweisen“. Es gebe aber trotzdem einige schwarze Schafe, sowohl unter Familien und Agenturen, die einen Stundenlohn von 30 Euro bezahlen. „Da sind dann die Betreuerinnen selbst Schuld“. Im Schnitt verdienen sie rund 85 Euro pro Tag bei einem Brutto-Monatsgehalt von 2.400 Euro. Netto bleiben ihnen 1.200 bis 1.300 Euro über.

24-Stunden-Betreuerinnen dürfen außerdem ohne eine ärztliche Weisung (Delegation) keine Medikamente oder Spritzen verabreichen, da sie dem Hausbetreuungsgesetz und nicht dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz unterliegen, erklärt Pozdena. Sie dürfen Medikamente aber dem Pflegebedürftigen anbieten bzw. ihn daran erinnern, sie einzunehmen. In der Regel führt eine diplomierte Kraft die Erstanamnese beim Klienten durch, zumindest bei den 15 mit dem ÖQZ24-qualitätszertifizierten Vermittlungsagenturen in Niederösterreich - „die werden auch ausschließlich von der LGA empfohlen“, sagt Pozdena. Bei den anderen kann auch der Agenturinhaber den ersten Besuch abstatten.

24-Stunden-Betreuung: Förderung durch Bund „viel zu niedrig“

Während der Pandemiejahre sei die 24-Stunden-Betreuung eine wichtige Stütze gewesen, da es durch die 1:1 Betreuung gegenüber dem stationären Pflegebereich ein deutlich niedriges Infektionsrisiko gab und so viele Todesfälle verhindert worden seien, sagt Pozdena.

Viel zu niedrig aus Sicht der Personenbetreuer ist nach wie vor die staatliche Förderung von 24-Stunden-Betreuung: 2007 eingeführt, wurde der Zuschuss für pflegebedürftige Menschen von 550 Euro erst im Jahr 2020 auf 640 und im September 2023 auf 800 Euro erhöht. „Das deckt zwar die Valorisierung seit 2007 ab, ist aber weit davon entfernt von dem 1.350 Euro Zuschuss, den wir gefordert haben, damit bessere Honorare gezahlt werden können und sich Familien so eine Betreuung auch gut leisten können“, so Pozdena. Kritisch sieht der Obmann auch, dass Pflegebedürftigen mit einer Pension über 2.500 Euro keine Förderung zusteht.

Rund 300 Millionen Euro würde ein 24-Stunden-Betreuungs-Zuschuss in Höhe 1.350 Euro dem österreichischen Steuerzahler kosten. „So könnte man viele aus den stationären Bereich, wo ein Platz zwischen 3.500 und 5.500 kostet, nach Hause holen“, sagt Pozdena. Den 1.000 Euro NÖ-Pflege und Betreuungsscheck des Land NÖ halte Pozdena für eine „super Sache“, trotzdem bleiben abzüglich Pflegegeld und Pension eine Finanzierungslücke von 1.000 und 1.300 Euro für Pflegebedürftige und ihre Familien über. Besser mache es Vorarlberg: Dort übernimmt das Land komplett die Finanzierung von 24-Stunden-Betreuerinnen.

Akut gesucht: 4.000 bis 6.000 zusätzliche Betreuerinnen

Wie in anderen Branchen auch, ist der Arbeitskräftebedarf bei den Personenbetreuerinnen sehr hoch. „Bis zum Jahr 2030 fehlen uns 4.000 bis 6.000 zusätzliche Kräfte“, sagt Pozdena. Während Köche, Kellner und andere Berufe auf der Mangelberufsliste stehen und so über die Rot-weiß-Rot-Card aus Drittstaaten wie Serbien, Bosnien, Vietnam etc nach Österreich geholt werden können, heißt es für selbstständige 24-Stunden-Betreuerinnen: Nur mit EU-Pass! Als „zache Geschichte“ sieht Pozdena das Ringen mit dem Bund und fordert als Sofortmaßnahme eine Liberalisierung der zugrundlegenden Gesetze. Langfristig müsse man den Job aber auch für Österreicherinnen und Österreich wieder attraktiver machen.

Eine Splittungsregelung, dass etwa eine Personenbetreuerin bis zu drei familienfremde Personen betreuen darf, liegt derzeit noch im Nationalrat. Das mache vorallem in betreuten Wohneinrichtungen Sinn, wo sich 2-3 Pflegebedürftige eine Personenbetreuerin teilen können. „Aber Achtung: Es wird zwar erlaubt werden, aber nur einer der Pflegebedürftigen bekommt die Förderung vom Bund“, räumt Pozdena ein.

Angesprochen auf die Rolle von Deutschkenntnissen in der Betreuung, entgegnet Pozdena: „Ein Niveau von A1 ist wichtig. Wir nehmen aber wahr, dass Empathie und Liebe den Familien viel wichtiger ist als die Deutschkenntnisse der Personenbetreuerin.“