Die Vor- und Nachteile der jeweiligen Strategie

Ein Cold Call ist eine an einen potenziellen Kunden gerichtete Aufforderung, einen Kauf zu tätigen. Der Kunde hat noch nicht mit dem Verkäufer gesprochen und kennt das Produkt oder die Dienstleistung nicht. Im Gegensatz dazu richten sich Warm Calls an bereits gegebene Kunden, die bereits Interesse an dem Unternehmen oder dem Produkt gezeigt haben. Sie haben zum Beispiel Ihre Website besucht oder einen Newsletter abonniert.

Der Hauptunterschied zwischen Cold Calls und Warm Calls:

Der Kunde hat kein Bedürfnis, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu erwerben- das Bedürfnis muss erst erzeugt werden;

Der Kunde ist eher geneigt, den Kontakt mit dem Manager von der Outbound Telefonie abzubrechen, da er nicht bereit ist, sich während des Gesprächs sofort für einen Kauf zu entscheiden - Sie müssen versuchen, alle Zweifel und Einwände auszuräumen;

Der Kunde denkt, dass er oder sie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung nicht braucht - die Aufgabe des Anrufers ist es, sie vom Gegenteil zu überzeugen, indem man die Vorteile des vorgeschlagenen Produkts aufzeigt.

Welche Aufgaben werden durch Cold Calls gelöst

Der Manager ermittelt die Bedürfnisse und Anforderungen des Kunden. Es ist nicht sicher, dass der Anruf zu einem Kauf führt, aber das Unternehmen wird auf jeden Fall herausfinden, was seine Zielgruppe braucht oder nicht braucht. Einige Kunden sind vielleicht noch an dem Produkt interessiert, und sie werden in die andere Kategorie der Kunden wechseln.

Es ist hilfreich, Daten für ein kommerzielles Angebot zu erhalten, das mit hoher Wahrscheinlichkeit sein Ziel erreicht. Sie können z. B. einen günstigen Preis formulieren oder die Vorteile des Produkts hervorheben, die für die Zielgruppe zu einem bestimmten Zeitpunkt relevant sind.

Sie können die Schwächen konkurrierender Unternehmen erkennen. Ist ein Kunde mit dem Dienstleister eines Wettbewerbers unzufrieden, kann der Manager eine Lösung für das Problem vorschlagen.

Wenn ein Manager ein Unternehmen mit einem interessanten Angebot anruft, hilft ein Cold Call dabei, den Entscheidungsträger zu erreichen und ein Geschäft auszuhandeln oder einen kommerziellen Vorschlag zu prüfen.

Cold Calls sind eines der wichtigsten Instrumente der Marktforschung. Mit Cold Calls kann sich ein Unternehmen ein Bild von seiner Zielgruppe machen.

Der offensichtlichste Vorteil der Kaltakquise ist die minimale Investition in den Direktvertrieb. Darüber hinaus ermöglichen Kaltakquiseanrufe:

Schnelle auf Kundenbedürfnisse zu reagieren;

die Sichtbarkeit des Unternehmens zu erhöhen;

einen zusätzlichen Vertriebskanal zu erhalten;

die Werbekosten zu senken.

Trotz alledem verlieren die Instrumente des Outbound-Marketing im Laufe der Zeit aus zwei Gründen immer mehr an Wirksamkeit.

Erstens ist der Durchschnittsmensch heute mindestens 2.000 "Nachrichten" pro Tag ausgesetzt und findet immer mehr Möglichkeiten, diese zu blockieren, z. B. durch Browsererweiterungen zum Blockieren von Werbung, Anrufer-ID, E-Mail-Spam-Filterung und durch viele andere Funktionen.

Zweitens sind die Kosten für das Erlernen von etwas Neuem oder für Online-Einkäufe mithilfe von Suchmaschinen, Blogs und sozialen Medien heute viel niedriger als die Kosten für die Teilnahme an einem Seminar im Marriott.

Inbound-Marketing ist eine Strategie, bei der Sie Inhalte erstellen und mit Hilfe von Social-Media-Taktiken dafür sorgen, dass Menschen von Ihnen erfahren, sich für Informationen auf Ihrer Website interessieren und allgemein Interesse an Ihrem Produkt zeigen und möglicherweise einen Kauf tätigen.

Während einige Outbound-Strategien viel Zeit und Mühe kosten und möglicherweise keine potenziellen Kunden anlocken, können Sie mit Inbound-Strategien Ihr Publikum ansprechen

Traditionelle Vermarkter, die versuchen, das Interesse neuer potenzieller Kunden zu wecken, sind wie Löwen auf der Jagd nach Elefanten im Dschungel.

Früher lebten die Elefanten im Dschungel, aber es scheint sie nicht mehr zu geben. Sie sind alle zu einer Wasserstelle in der Savanne umgezogen. In unserem Fall ins Internet.

Anstatt also weiter im Dschungel zu jagen, ist es besser, sich an der Wasserstelle niederzulassen oder Ihre Website in eine eigene Wasserstelle zu verwandeln).

Folgen Sie dazu dem Modell "Anlocken, einbinden, erobern".

ANLOCKEN

Um Ihr Publikum anzusprechen, sollten Sie eine starke Inhaltsstrategie entwickeln.

Soziale Medien und Werbung eignen sich hervorragend, um Nutzern Ihre Marke und Ihr Produkt vorzustellen.

Mit einem Blog positionieren Sie sich als glaubwürdige und vertrauenswürdige Quelle in Ihrer Branche und ermöglichen es Ihrer Zielgruppe, Sie zu finden.

Während dieses Prozesses ist es auch wichtig, eine SEO-Strategie zu entwickeln, damit Ihre Website für die Suche optimiert ist.

EINBINDEN

Sobald Besucher Ihre Seite nicht nur besuchen, sondern auch auf ihr Käufe tätigen, können Sie sie durch E-Mail-Marketing, Chatbots und automatisierte Marketingprozesse betreuen.

EROBERN

Ihr Ziel ist es, Ihrer Zielgruppe den Kontakt zu Ihrem Vertriebs- und/oder Serviceteam zu erleichtern und ihre Probleme schnell zu lösen.

Beim Inbound-Marketing geht es darum, mit Ihrer Zielgruppe dort zu kommunizieren, wo sie sich aufhält. Sie werden schnell feststellen, dass Ihre Marketingbemühungen besser funktionieren und Ihre Marke wachsen lassen.

