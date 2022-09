Industrie schlägt Alarm: "Preis-Explosion ist existenzgefährend"

Werbung

Mit einem dramatischen Hilferuf wendet sich die Industriellenvereinigung NÖ an die Bundesregierung. „Wir sind in einer Situation, in der wir für 2023 nicht einmal sinnvoll budgetieren können“, warnt IVNÖ-Präsident Thomas Salzer. Dafür verantwortlich sind die explodierenden Energiepreise, die bei Industriebetrieben sofort durchschlagen: Die Kosten für Strom und Gas seien zehnmal so hoch wie der Corona-Krise, rechnet Salzer vor. Die Preisexplosion voll an die Kunden weiterzugeben sei auf dem Weltmarkt aber keine Option. „Wir wären nicht mehr konkurrenzfähig. Wir verlieren jetzt schon Aufträge ins Ausland, weil wir beim Preis nicht mehr mitkönnen“, erklärt Salzer.

Während Österreichs Regierung noch an einen Energiekostenzuschuss für Betriebe diskutiere, seien andere Länder bereits weiter. So verweist Salzer auf das britische Modell eines Energiepreis-Deckels. Das Modell sieht vor, dass die Regierung eine Energiepreis-Obergrenze definiert – und die Differenz zwischen diesem Höchstpreis und dem Marktpreis zahlt. „Der Vorteil dieses Modells ist, dass es uns Planungssicherheit gibt und die Betriebe für 2023 budgetieren können“, so Salzer. Zugleich habe der Staat den Vorteil, dass er nicht mehr zahlen müsse, wenn der Höchstpreis für Strom und Gas unterschritten wird.

Auf lange Sicht plädiert Salzer für ein Ende des Merit-Order-Prinzip – dass also das letzte Kraftwerk, dessen Strom noch benötigt wird, den Preis bestimmt. Vor 2023 ist eine Abkehr von diesem Prinzip des europäischen Strompreishandels unwahrscheinlich, sind sich die Experten einig.