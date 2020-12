IV NÖ Präsident Thomas Salzer forderte in einer Aussendung "Freitests" für Geschäftsreisende, um die Absonderungen umgehen zu können: "Wozu führen wir groß angelegte Schnelltests ein, wenn wir bei den Einreisenden mit diesen Schnelltests dann nicht das Auslangen finden?"

Sowohl der heimische Bedarf an ausländischen Fachkräften als auch die österreichischen Spezialisten mit Aufträgen im Ausland würden durch die aktuelle Regelung behindert. Auch für Auslandsösterreicher, die an Weihnachten die Familie besuchen wollen, wünschte sich der Präsident Freitestungen. "Die Regierung sollte aber am europäischen Gedanken des grenzenlosen Europas festhalten, statt national-populistische Aussagen zu tätigen", so Salzer.

Der Präsident kritisierte zudem die Formulierung "importiertes Virus". Zwar sei ein Teil der Fälle im Sommer auf Reiserückkehrer zurückzuführen, die weitere Verbreitung habe jedoch "aufgrund eines nach wie vor völlig unzureichenden Contact Tracings und der fehlenden Teststrategie" in Österreich stattgefunden.