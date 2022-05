Thomas Salzer: „Energie ist ein strategischer Produktionsfaktor“

Werbung

NÖN: Nach zwei Jahren Pandemie ist in Europa ein Krieg ausgebrochen. Welche Auswirkungen haben der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen für Russland auf die NÖ Industrieunternehmen?

Thomas Salzer: Russland und die Ukraine sind keine besonders wichtigen Exportmärkte für Niederösterreich, aber der Krieg führt zu einer hohen Unsicherheit am weltweiten Energie-markt. Das lässt wiederum die Energiepreise in die Höhe schnellen, die vorher schon besonders hoch waren. Energie ist ein strategischer Produktionsfaktor für die Industriebetriebe – dementsprechend setzt die aktuelle Preissituation die Unternehmen besonders unter Druck.

Gibt es auch Auswirkungen auf die Lieferketten?

Salzer: Durchaus, weil Vorprodukte und Rohstoffe wie Neon, Gase, Erze oder Nickel aus der Ukraine nicht mehr geliefert werden können. Ein weiteres Beispiel sind Lieferausfälle bei Holzspänen oder Holzabfällen, die nicht in slowakische Zellstoffwerke kommen. Damit fehlt der Zellstoff auch bei uns. Und die Stärkeindustrie rechnet mit Einbußen, wenn Weizen lieferungen ausbleiben. Auch einige Automobilzulieferer haben schon wieder Kurzarbeit angemeldet, weil ihnen etwa dringend benötigte Kabelbäume aus der Ukraine fehlen. Nach der Pandemie hat dieser Krieg einmal mehr gezeigt, wie eng verzahnt die weltweiten Lieferketten sind.

Dieser Krieg hat uns auch vor Augen geführt, wie sehr wir von russischem Gas abhängig sind.

Salzer: Das stimmt vor allem für die Betriebe, denn etwa 40 Prozent des heimischen Gasbedarfs fallen in der Industrie an. Während Privathaushalte beim Heizen etwas leichter auf andere Energieträger umsteigen können, ist das in der Industrie nicht so einfach möglich. Ohne Gas können die Betriebe nicht produzieren. Ein Gasembargo würde enorme Kettenreaktionen auslösen und tausende Arbeitsplätze vernichten.

Wie kann diese Abhängigkeit reduziert werden?

Salzer: Zumindest ein Teil des Energiebedarfs könnte durch Biomasse gedeckt werden – das funktioniert aber nicht von heute auf morgen und vor allem brauchen wir dafür schnellere Genehmigungsverfahren für Biogasanlagen. Um die Abhängigkeit von Gas zu reduzieren, müssen wir auch die Wasserstoffwirtschaft weiterentwickeln. Das erfordert eine grundsätzliche politische Offenheit für alle Arten von klimaneutralem Wasserstoff sowie das Zulassen von Wasserstoffimporten in großem Umfang. Die Vorstellung einer Energieautarkie in Österreich ist leider reine Fik tion. Das Ziel müssen vielmehr mehrere strategische Partnerschaften sein, damit wir hier breiter aufgestellt sind.

Welche Rolle spielen Forschung und Entwicklung in diesem Zusammenhang?

Salzer: Eine große, denn schließlich braucht es die innovativen Lösungen aus der Industrie, um die Zukunftstechnologien im Bereich Erneuerbarer Energien voranzutreiben. Die Industrie ist damit nicht das Problem, sondern vielmehr die Lösung, um die Klimaziele zu erreichen. Im Vordergrund muss aber immer die CO 2 -Reduktion stehen. Technologieoffenheit ist daher das Gebot der Stunde, denn wir dürfen keine Chancen übersehen.

Stichwort Chancen: Jede Krise sollte ja auch als Chance gesehen werden. Was sind die wichtigsten Lehren nach zwei Jahren Pandemie?

Salzer: Die Industrie hat das Land am Laufen gehalten, weil die Betriebe auch im Lockdown weiter produziert und damit die Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und anderen wichtigen Gütern aufrechterhalten haben. Die Arbeitsplätze waren im Vergleich zu anderen Branchen also krisensicher. Natürlich haben wir alle auch viel dazu gelernt – Stichwort Remote Work, Fernwartungen etc. Aber wir haben auch gesehen, dass sich viele Tätigkeiten im Betrieb und vor allem der persönliche Kontakt nicht so leicht ersetzen lassen.

Können wir vielleicht auch etwas Positives aus der aktuellen Energiekrise mitnehmen?

Salzer: Das ist schwierig, aber in der IV fordern wir schon lange, dass der Netzausbau und die Genehmigungsverfahren für Windkraft- und Photovoltaik anlagen, Biomasse- oder Wasserkraftwerke schneller vorangehen müssen. Mittlerweile sollte diese Dringlichkeit in der Politik angekommen sein – jetzt muss diese Beschleunigung auch tatsächlich umgesetzt werden.