Corona als Wurzel (fast) aller Teuerung

Hinter der aktuellen Teuerung von 5,1 Prozent (Jänner 2022) steckt für die Volkswirtin Alina Schoenberg von der FH IMC Krems ein Sammelsurium von Gründen. „Die aktive Fiskalpolitik wie die Senkung der Mehrwertsteuer in manchen Bereichen während der Pandemie, gepaart mit der jahrelangen Niedrigzinspolitik der EZB haben in den zwei Krisenjahren den Konsum angekurbelt.“

Inflation trifft jeden anders, sagt Alina Schoenberg.

Gleichzeitig hätten Firmen weltweit die Produktion runterfahren müssen. Die Lieferketten waren und sind weiterhin zum Teil unterbrochen. „Weltweit konnten viele Firmen nicht mehr produzieren, weil ihnen die Rohstoffe fehlten oder sie aufgrund von Corona-Auflagen schließen mussten. Das führte zu einer weiteren Verknappung von Gütern und trieb den Preis nach oben“, so Schoenberg.

Energie und Transport verteuern einzelne Waren

Ereignisse wie die Stilllegung von Häfen in China aufgrund ihrer „Null-Covid-Politik“, die einwöchige Lahmlegung des Suez-Kanals durch das Containerschiff „Ever Given“ und die enorme, weltweite Nachfrage nach Rohstoffen und Gütern bei gleichzeitigem Ausfall von Produktionsstätten haben die Lieferketten nachhaltig beeinträchtigt. „Den mehrwöchigen Rückstau in den Häfen und die damit verbundenen Logistik-Probleme werden wir noch einige Monate deutlich spüren“, glaubt Christopher Schwand, Leiter des Instituts für internationalen Handel und nachhaltige Wirtschaft an der FH IMC Krems. „Ohne die Covid-Krise und die Nachfrage-Änderungen wären die Folgen nicht so drastisch gewesen.“

Lieferprobleme werden Monate spürbar sein, sagt Christopher Schwand.

Je größer der Transportanteil bzw. der Energieanteil in der Produktion einer Ware ist, desto heftiger fällt die aktuelle Teuerung aus. Energiepreise unterliegen generell einer höheren Fluktuation. „Der Preis für heimische Erdäpfel bleibt konstant, andere Preise werden dagegen mit fallendem Ölpreis sinken“, sagt Schwand. So sank der Kartoffelpreis von seinem 2019er-Hoch auf im Schnitt 1,34 Euro pro Kilo im Dezember 2021 (siehe Grafik).

Haarschneider-Kauf statt Friseurbesuch

Generell hat sich die Nachfrage in den zwei Krisenjahren stark von Dienstleistungen auf physische Güter übertragen. Der boomende Bau und das Heimwerkertum mit hohen Investitionen in das Eigenheim etwa sind ein Indikator für diesen Verbraucherschwenk. „Statt beispielsweise für einen Haarschnitt zum Friseur zu gehen, haben sich die Menschen kurzum einen Haarschneider gekauft“, sagt Schwand.

Hochofen-Inbetriebnahme als Aufschwung-Signal

Spätestens als die Voest Alpine in Linz ihren dritten Hochofen im September 2020 wieder in Betrieb nahm, war Schwand klar, dass die Wirtschaft wieder brummt und die Auftragsbücher sich füllen. Sehr zur Überraschung vieler Ökonomen, Wirtschaftstreibenden und Politiker. „Die Erwartungen waren zu Beginn, dass die Krise länger andauert. Mit den vielen Wirtschaftshilfen haben wir diese aber relativ rasch ökonomisch überwunden.“

Definitiv profitiert von der Pandemie haben regionale Lebensmittelproduzenten: Sie haben durch die Wiederentdeckung der Regionalität und eine hohe Nachfrage in der Krise vermutlich auch bei der Preisgestaltung mitgemischt, so Schoenberg.

„Hamstern“ erhöht Preise, Zuwarten lässt sie purzeln

Ein Preistreiber ist auch das klassische Hamstern: „Kaufen, kaufen, kaufen, weil morgen alles teurer sein könnte, führt in einer Volkswirtschaft tatsächlich dazu, dass es morgen teurer ist“, sagt Schoenberg. Umgekehrt führt das Zuwarten, bis etwas billiger wird, dazu, dass Preise purzeln und Geld an Kaufkraft gewinnt (Deflation).

Inflationsrate wirkt dramatischer, als sie ist

„Die Inflationsrate wirkt oft dramatischer, als sie ist“, sagt Schoenberg. Als Kennzahl gebe sie Auskunft über Preisveränderungen, könne aber technologischen Fortschritt, Funktionalitätsgewinn oder auch Verhaltensänderungen nicht abbilden. „Jeder von uns ist unterschiedlich von dieser Zahl betroffen“, sagt die Volkswirtin, „so kann man Butter mit vielleicht günstiger Margarine ersetzen, bei Energie geht das weniger gut.“ Im Gegensatz zur Inflationsrate werden bei der Kerninflation jahreszeitliche und Energiepreis-Schwankungen rausgerechnet. Sie liegt derzeit mit 3,5 Prozent niedriger als die Inflation (5,1%).

Wenn die Kohle ausgeht

Für Schwand ist die Inflationsrate zwar ein Indikator für Konsum und Lebensqualität. Mit Blick auf das EU-Ziel der Klimaneutralität bis 2050 müsse man aber auch die Sozial- und Umweltkosten für eine volkswirtschaftliche Stabilität einbeziehen. „Das machen wir derzeit noch zu wenig.“

Die Zukunft bringt neue Preistreiber

Die hohen Energiepreise, die ja alle Konsumenten gleichermaßen betreffen, werden sinken, glauben beide Wissenschaftler. Langfristig könnte aber der durch Überalterung drohende Facharbeitermangel in China die Löhne und Preise dort und hierzulande erhöhen. „Diese Art von Inflation würden wir auch nach Österreich importieren“, so Schoenberg. Auch die EU-Klimapolitk mit der C0₂-Besteuerung könnte sich als Preistreiber entpuppen.

Die Gefahr einer Preis-Lohn-Spirale – steigende Löhne führen zu höheren Preisen – sehen beide derzeit nicht. Dennoch könnte der Arbeitskräftemangel, der auch hierzulande die größte Herausforderung quer durch alle Branchen ist, letztendlich ebenfalls zu einem Preistreiber werden.