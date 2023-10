Bäuerliche Betriebe in NÖ bekommen höhere Förderungen und Prämien

Mit einer Inflationsanpassung bei den Förderbeträgen möchte die Regierung den hohen Kosten von Betriebsmitteln, Baustoffen und Arbeitskräften in der Landwirtschaft entgegentreten. Konkret sollen das Umweltbudget für die ÖPUL-Prämien, die Ausgleichszulage und die Investitionsförderung angehoben werden. Dafür stellt das Bundesministerium 55 Millionen Euro pro Jahr zu Verfügung, 40 Prozent davon übernimmt das Land.

Diese Summe ist Teil des kürzlich präsentierten Budgets vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft. Für das kommende Jahr stehen insgesamt rund 3,1 Milliarden Euro zur Verfügung.

Bäuerliche Betriebe in Niederösterreich benötigen gemäß einer Aussendung der Landwirtschaftskammer NÖ die angekündigte Ausweitung des nationalen Budgets, um sowohl Landwirtschaft, Forstwirtschaft als auch Wasserwirtschaft für die Zukunft zu rüsten.

Handlungsaufforderung an die Europäische Union

Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, sieht Österreich mit der Inflationsanpassung bei den benannten Prämien als Vorreiter in der Europäischen Union: „Dieses klare Bekenntnis zu unserer regionalen nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft und deren Versorgungsleistung für die Bürgerinnen und Bürger ist in unsicheren Zeiten ein wichtiges Signal.“

Stephan Pernkopf und Johannes Schmuckenschlager sprechen sich für höhere Förderungen für niederösterreichische Landwirtinnen und Landwirte aus. Foto: Georg Pomassl

Gemeinsam mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) fordert er die EU dazu auf, ebenfalls Anpassungen bei der ersten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik vorzunehmen und so die Direktzahlungen an Inhaberinnen und Inhaber von landwirtschaftlichen Betrieben anzuheben. „Die bäuerliche Leistung darf nicht schlechter gestellt werden als andere Zahlungen, die an Indizes gebunden sind“, sagen Pernkopf und Schmuckenschlager.