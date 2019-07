Rund 2,8 Millionen Kunden hat der Kundenclub Jö nach wenigen Wochen bereits. Laut Angaben der Jö-Geschäftsführung hat fast jeder dritte Niederösterreicher über 16 bereits eine Jö-Kundenkarte. Das System: Die Kunden sammeln Punkte bei allen Partnerunternehmen, die sie bei diesen gegen Rabatte einlösen können. Im Gegenzug erhält der Club Informationen zum Kaufverhalten der Kunden. Mit Jö gibt es seit kurzem ein österreichisches Pendant zum deutschen Payback, dem etwa die Drogeriekette dm angehört. Nur: Was passiert mit den gesammelten Kundendaten?

Was den Jö-Bonusclub, der von Rewe gegründet wurde, angeht, sind derzeit elf Partnerunternehmen Teil des Clubs, darunter die OMV, Billa, Merkur und auch die Bawag PSK. Gerade die Bank ließ bei Datenschützern in der Vergangenheit bereits die Alarmglocken schrillen. Was den Datenschutz an sich angeht, hat Walter Hager, Finanzexperte des Vereins für Konsumenteninformation (VKI), allerdings kaum Bedenken. „Es ist nicht das Geschäftsmodell von Jö, Daten zu verkaufen.“ Aber: „Es laufen alle Daten bei Jö zusammen. Da sehe ich die Gefahr des Missbrauchs“ – etwa von außen durch Hacker.

„Ein Rabatt ist nichts anderes als ein künstlicher Preisaufschlag.“ Walter Hager, VKI-Finanzexperte

Die Jö-Geschäftsführer Ulrike Kittinger und Mario Rauch betonten im Gespräch mit der NÖN jedenfalls auch, wie wichtig ihnen Datenschutz sei. „Daten werden zwischen den Partnerunternehmen nicht ausgetauscht“, erklärt Ulrike Kittinger. Auch den Verkauf an Drittunternehmen schloss sie dezidiert aus. Man wolle maßgeschneiderte Angebote für die Kunden schaffen, das sei das Ziel des Clubs. Wo früher ein Greißler genau seine Kunden kannte, soll jetzt der Kundenclub diese Rolle einnehmen, so Mario Rauch.

Aus dem Verkauf oder der Weitergabe von Daten macht Jö also kein Geschäft. Aber sehr wohl mit der Auswertung der gesammelten Daten. Immerhin können mit deren Fülle genaue Kundenprofile erstellt und strategisch genutzt werden. So könnten die bei Jö gesammelten Daten für das sogenannte Dynamic Pricing eingesetzt werden. „Hier geht es um Preisdifferenzierung. Handelsketten wollen herausfinden, was ein einzelner Mensch bereit ist, für ein Produkt zu bezahlen.“ So werde etwa getestet, ob ein Produkt gekauft wird, wenn es einen Rabatt gibt. Außerdem könne mit wechselnder Preisgestaltung herausgefunden werden, welcher Höchstpreis für ein Produkt bezahlt wird. „Ein Beispiel: Im Supermarkt X kosten die Bananen zwischen 15 und 17 Uhr drei Euro, zwischen 17 und 19 Uhr sechs Euro.“ So wird verglichen, welche Kauftendenz es gibt.

VKI rät zu Verzicht auf Kundenkarten

Von den Rabatten, die es bei etwa Jö gibt, hält Walter Hager ebenfalls nichts. „Ein Rabatt ist ein künstlicher Preisaufschlag. Denn gebe es die Rabatte nicht, dann müssten die Preise im Regalgeschäft niedriger sein“, so Hager. „Über das Profiling (Erstellung möglichst genauer Kundenprofile, Anm.) sieht man, was wann gekauft wird. Unterm Strich gewinnt sicher nicht der Konsument.“

Der VKI-Experte rät, auf Kundenkarten zu verzichten. Denn abgesehen von den gesammelten Daten verleiten Kundenkarten ebenso wie Rabattmarkerl-Aktionen dazu, mehr oder woanders Geld auszugeben.