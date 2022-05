NÖ Betriebe profitieren von Menschen mit Beeinträchtigungen

Werbung

Mit Stand 2020 beschäftigten 655 niederösterreichische Unternehmen Menschen mit Behinderung in ihren Firmen. Gesetzlich verpflichtet wären eigentlich 3.027 Unternehmen – diese zahlen jedoch stattdessen eine Behindertenausgleichstaxe. „Als großes Unternehmen muss ich pro 25 Mitarbeiter eine Person mit einer Beeinträchtigung einstellen. Ansonsten muss ich pro nicht eingestellten Mitarbeiter über 400 Euro pro Monat zahlen“, so die Geschäftsführerin der Firma Markas Gerlinde Tröstl. Seit Jänner 2021 hat die Firma unter anderem aus diesem Grund begonnen, offensiv Menschen mit Beeinträchtigungen einzustellen. „Mit 15 haben wir begonnen, mittlerweile haben wir 31. Künftig sollen es österreichweit 80 bis 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden“, sagt Tröstl. Alleine im vergangenen Jahr habe sich das Unternehmen so rund 50.000 Euro gespart.

Tröstl über beeinträchtigte Mitarbeitende: „überdurchschnittlich engagiert und loyal“

Doch nicht nur der ökonomische Faktor, auch der soziale Faktor spielte bei den Einstellungen eine wichtige Rolle. „Wir wollen ein chancengerechter Arbeitgeber sein. Inklusion muss auf allen Gesellschaftsebenen Einzug und Akzeptanz finden“, erklärte Tröstl weiter. Ihr Unternehmen würde von den beeinträchtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besonders profitieren. „Sie sind meist überdurchschnittlich engagiert und loyal“, so Tröstl. In Österreich haben rund 15 Prozent eine Behinderung. „Aus diesem Pool an Menschen muss man schöpfen. Meine Botschaft ist: Es ist machbar“.

„Das ist kein Randgruppen-Thema, sondern ein wirtschaftlich wichtiges Thema“, bekräftigte auch Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Universitätsklinikum St. Pölten. Zwar würden die 25 Millionen Euro, die jährlich im Ausgleichsfonds landen, auch für wichtige Projekte investiert werden, für die Menschen sei es aber wichtiger, „einen echten Beruf“ ausüben zu dürfen. „Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels kann nichts dagegen sprechen“, so die Landesrätin weiter.

Sowohl Tröstl als auch Teschl-Hofmeister betonten, dass eine Behinderung jede und jeden treffen kann. Wichtig sei dann, weiterhin eigenständig leben zu können. Ein wichtiger Schritt sei nun, weiterhin die Führungskräfte vor Ort von der Einstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen zu überzeugen.