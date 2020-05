Im Jahr 2018 startete der ÖAMTC mit dem Projekt "Einstellungssache" eine Job-Initiative für Menschen mit Behinderungen. Aus den geplanten zehn wurden 15 neue Stellen. Die letzte wurde nun trotz Coronakrise besetzt. Der 20-jährige Jakob S. arbeitet seit Anfang Mai am ÖAMTC-Stützpunkt St. Pölten. Nach einer Lehre als Betriebslogistikkaufmann konnte der Niederösterreicher Anfang des Jahres über das AMS ein zehnwöchiges Arbeitstraining beim Mobilitätsclub absolvieren. Jetzt übernimmt Jakob S. vielseitige Aufgabenbereiche, darunter administrative Tätigkeiten. "Die Einstellung von Jakob hat sich dann aufgrund des Corona-Shutdown verzögert. Umso mehr freue ich mich, dass wir nun mit der Stützpunkt-Öffnung einen echten Allrounder bei uns im Team begrüßen dürfen", ist Stützpunktleiter Josef Strohmayer überzeugt vom Projekt und von seinem neuen Mitarbeiter.

Bewerbungen von Menschen mit Behinderung gewünscht

Im Sinne der Inklusion arbeiteten beim ÖAMTC auch vor dem Beginn des Projekts schon Mitarbeitende mit unterschiedlichen Behinderungen darunter Lernschwierigkeiten, Hörbehinderungen oder chronischen Erkrankungen in verschiedenen Abteilungen wie an den Stützpunkten, in der IT, Personalverrechnung, Medien Online, im Facility Management und bei den Technischen Diensten in verschiedenen Positionen. Das Projekt sollte neben einer stärkeren internen Bewusstseinsbildung auch mehr Menschen mit Behinderung ermutigen, sich für ausgeschriebene Stellen zu bewerben und andere Unternehmen dazu anspornen, diese Bewerbungen anzunehmen.

"Anfangs dachten wir zehn Stellen wären realistisch, wir haben aber rasch bemerkt, dass sich mehr Führungskräfte melden und danach fragen", so ÖAMTC-Diversitätsbeauftragte Nasila Berangy-Dadgar, die das Projekt initiiert und organisiert hat. Die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wie dem Sozialministeriumservice, Arbeitstrainings und der Einsatz von Arbeitsassistenten ermöglichen Inklusion und würden helfen Berührungsängste abzubauen. Initiativen in der Mitarbeiterzeitung und im Intranet, in Verbindung mit Workshops würden außerdem Verständnis schaffen, wie gutes Arbeiten mit Behinderungen möglich sei. Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung in einem Unternehmen seien zudem ein klares Bekenntnis der Geschäftsführung, Aufklärungsarbeit in den Teams und Sensibilisierungsarbeit.

ÖAMTC will auf Vorbildwirkung setzen

Das Projekt fortzuführen oder in ähnlicher Zukunft ein neues Projekt dieser Art zu starten, sei nicht der Plan. Das Projekt solle vielmehr ein Türöffner sein, damit sich in Zukunft mehr Menschen mit Behinderung für die ausgeschriebenen Stellen des ÖAMTC bewerben. Mit dem Projekt habe der ÖAMTC gezeigt, dass und wie die Einstellung von Menschen mit Behinderung funktioniere.

"Menschen mit Behinderung haben keine besonderen Bedürfnisse, sondern einfach andere Bedürfnisse und die Stellen, die wir mit dem Projekt besetzt und geschaffen haben, das sind keine Stellen, die nur Menschen mit Behinderung machen können. Sich über Leistung definieren zu können, das wollen wir alle, egal ob mit Behinderung oder ohne. Arbeit ist ja etwas sehr identitäts- und sinnstiftendes", so Berangy-Dadgar. Sie hofft, dass nicht nur mehr Menschen mit Behinderung den Standard-Recruting-Prozess nutzen, sondern auch, dass dies mehr von Unternehmen angenommen werde.

Ob sich durch das Projekt mittlerweile tatsächlich mehr Menschen mit Behinderungen beim ÖAMTC beworben hätten, kann der ÖAMTC noch nicht sagen, das bleibe abzuwarten.