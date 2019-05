Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Schalungstechnik für alle Bereiche am Bau – dafür steht „Doka“. Kaum jemand, der die dafür notwendigen gelben Platten mit dem markanten Firmenschriftzug, die dem Beton Halt und in Folge auch Form geben, nicht kennt. Schalungstechnik in Perfektion: Gigantische Bauwerke wie das Hochhaus Exchange 106 in Kuala Lumpur mit 492 Metern Höhe geben dafür beeindruckendes Zeugnis.

Für alles, außer für Schalungen im herkömmlichen Sinn, steht hingegen die „Umdasch Group Ventures GmbH“, die neben „Doka“ und „umdasch The Store Maker“ die dritte Säule der „Umdasch Group AG“ bildet. Seit 2016 wird in der Innova tionsschmiede – dem Silikon Valley von Amstetten – geforscht und visionär gedacht, hier setzen findige Köpfe ihre visionären Ideen für die Zukunft des Bauens in die Realität um. „Wir sehen uns als Game Changer und Zukunftsgestalter. Wir wollen wichtige Antworten für dringliche, globale Herausforderungen liefern“, so Werner H. Bittner, Geschäftsführer der Umdasch Group Ventures. Und dabei ist man offensichtlich auf einem sehr guten Weg – bereits drei Jahre nach der Gründung können drei Projekte, teils gemeinsam mit jungen Unternehmen entwickelt, präsentiert werden.

Bereit für den Arbeitseinsatz ist „Neulandt 3 P“ : eine Fabrik, 60 Meter lang, 15 Meter breit. Zwei Kräne sind integriert. In nur vier Wochen ist sie betriebsbereit und kann überall dort aufgestellt werden, wo sie gebraucht wird. „Neulandt 3 P“ – die mobile Fabrik zur Herstellung von Betonfertigteilen für die Massenfertigung von Low-Cost-Häu sern in Schwellenländern. „Mit einer Feldfabrik können pro Jahr Fertigteile für 1.500 Häuser mit einer Wohnfläche von

50 m 2 produziert werden“, erklärt Marco Romahn, Geschäftsführer der Neulandt GmbH.

Contour Crafting Corporation



Kurz vor der Serienreife steht „Contour Crafting“ , der 3D-Baudrucker, der in nur 24 Stunden einen Rohbau errichten kann. Dort, wo schnell und kostengünstig gebaut werden muss, wird dieser Baudruck zur Anwendung kommen, zum Beispiel nach Naturkatastrophen oder im sozialen Wohnbau. Und wie funktioniert er? Nachdem der sehr leichte Drucker (weniger als eine Tonne Gesamtgewicht) rasch aufgebaut ist, wird so lange Schicht für Schicht die Baumasse aufgetragen, bis das Haus fertig ist.

Der dritte zukunftsweisende Streich heißt „Contakt“ und ist eine digitale Baustellenintelligenz zur wirksamen und nachhaltigen Steigerung der Produktivität von Bauabläufen. Heißt: Die bahnbrechende Innovation von „Contakt“ ist die Sensorik auf der Baustelle, denn sie liefert automatisch zusätzliche Daten zum Bauablauf und Baufortschritt. Bauleiter und Poliere erhalten derart Echtzeitdaten über den Baufortschritt und können somit den Bauablauf optimal steuern. Und eine automatische Baudokumentation spart zusätzlich Zeit auf der Baustelle, die spricht, auf der Baustelle der Zukunft.