NÖ-Gewerbe- und Handwerksbetriebe wurden ausgezeichnet

Bereits zum 30. Mal konnten die NÖ-Gewerbe- und Handwerksbetriebe ihre Kreativität und Innovationskraft unter Beweis stellen. Dabei wurden in der New Design University St. Pölten die heimischen Vorzeigeunternehmen auf die Bühne geholt und ausgezeichnet.

„Und eben solche Vorzeigebetriebe brauchen wir in Niederösterreich mehr denn je, denn sie sind ein entscheidender Faktor für den weiteren Erfolg unseres Wirtschaftsstandortes. Auch in diesem Jahr bin ich mehr als begeistert, in welcher Vielfalt und Fülle der Wettbewerb unsere kreativen und innovativen heimischen Talente zum Vorschein bringt“, heißt es von Wirtschaftskammer Niederösterreich Präsident Wolfgang Ecker in einer Aussendung.

80 Projekte in fünf Kategorien

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich zwischen den Kategorien Technische Innovation, Produktentwicklung und Dienstleistung, Handwerk und Gestaltung und Design entscheiden und ihre Projekte einreichen.

In der Kategorie „Technische Innovation“ holte die ANYLIFT KG aus Sitzendorf an der Schmida (Bezirk Hollabrunn) den ersten Platz. Sie produzieren vollautomatisierte Hubladesysteme, mit denen es möglich ist den gesamten Laderaum eines Nutzfahrzeuges wie einen doppelten Boden auszufahren und ebenerdig abzusenken, ohne dabei die Neigung zu verändern.

Die Tullner AgroBiogel GmbH brillierte mit ihrem innovativen „AgroBiogel“ in der Kategorie Produktentwicklung“ . Das biologische Gel schafft es unproduktive Böden wie Sandböden in produktive Nutzflächen umzuwandeln. In der Kategorie „Handwerk und Gestaltung“ gewann Harald Schuh aus Langau (Bezirk Horn) Mit seinem „Waldviertler Barocktrompeten und in der Kategorie „Design“ zeichnete sich die miramondo public design GmbH aus Sooß (Bezirk Baden) aus.

Lehrlingsarbeit ausgezeichnet

Die Lehrlinge der ETM elektro technik marquart GmbH aus Haag (Bezirk Amstetten) konnte sich mit dem „ETM Powertruck“ in der fünften Kategorie Lehrlingsarbeit durchsetzen. Zusätzlich zu der Auszeichnung gab es für die Gewinnerfirmen des „kreativ in die Zukunft“-Wettbewerbs jeweils 2.500 Euro, für die Gewinner in der Kategorie Lehrlingsarbeit 1.500 Euro.

„Auch in diesem Jubiläumsjahr punkten unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit besonderer Tatkraft, Einfallsreichtum und enormen Innovationspotential. Unsere Vorzeigebetriebe verlieren auch in herausfordernden Zeiten wie diesen niemals den Mut, ihr Handwerk und ihre Dienstleistungen kreativ zu betrachten und zukunftsorientiert neu zu interpretieren“, sagt Jochen Flicker, WKNÖ-Spartenobmann Gewerbe und Handwerk.