Landeswirtschaftsagentur „verkuppelte“ über 5.600 Betriebe

Die Branchennetzwerke der Landeswirtschaftsagentur Ecoplus sollen wichtige Zukunftsthemen aufgreifen, die Unternehmen in ihrer Praxis gebrauchen können. In mehr als 1.000 Kooperationsprojekten wurden so in den letzten 22 Jahren mehr als 5.600 Betriebe vernetzt.

„Dieses Erfolgskonzept hat sich gerade auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten bewährt. Wenn sich Entwicklungen rasant beschleunigen – Stichwort Digitalisierung – oder Themen wie Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft stark an Bedeutung gewinnen, ist es gerade für kleine und mittelständische Betriebe erfolgversprechender, diese Herausforderungen in Kooperation mit anderen Unternehmen anzugehen, statt im Alleingang“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in einer Presseaussendung.

Digitalisierung und Nachhaltigkeit als Hauptthemen

In Niederösterreich gibt es vier Ecoplus Cluster zu den Themen innovatives und nachhaltiges Bauen, Lebensmittel, Kunststoff und Mechatronik. In den vier Clustern sind 536 Partnerunternehmen mit 97.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vernetzt. Insgesamt wurden bereits mehr als 1.600 Clusterprojekte begleitet, davon rund 1.000 überbetriebliche Kooperationsprojekte. Dominiert werden die Projekte aktuell von Themen wie etwa Digitalisierung und Nachhaltigkeit. „Die Cluster bereiten diese komplexen Themen praxistauglich für die Betriebe auf und tragen damit wesentlich dazu bei, dass unsere Unternehmen zukunftsfit bleiben“, sagt Mikl-Leitner.

Unterstützung bei Bewältigung von großen Zukunftsthemen

Das große Innovationspotenzial der heimischen Wirtschaft zeigt sich in einigen Beispielen aus unterschiedlichen Clusterprojekten. Im Bau.Energie.Umwelt Cluster NÖ etwa, können Betriebe erste Erfahrungen mit der als zukunftsweisend geltenden Wasserstoff-Technologie machen. Projektpartner des Projekts „Enterprise Klima“ erarbeiten wie die Herausforderungen des Klimawandels als strategische Chance für Wettbewerbsvorteile und die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen genutzt werden können.

Seit Ende 2022 setzt Ecoplus das niederösterreichische Innovationsökosystem um. Alle vorhandenen Kompetenzen sollen hierfür zielgerichtet gebündelt und Querschnittsthemen so noch besser betreut werden. „Unser Ziel ist es, die Innovationskraft der niederösterreichischen Betriebe weiter zu steigern und die Unternehmen bei der Bewältigung der großen Zukunftsthemen optimal unterstützen zu können“, sind sich Ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernickiund Ecoplus Bereichsleiter Unternehmen & Technologie sowie Geschäftsfeldleiter Cluster NÖ, Claus Zeppelzauer, einig.