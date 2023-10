Karl Ritter von Ghega-Preis ging an Ruprechtshofner Betrieb

Zum 36. Mal wurde am Dienstagabend im Haus der Digitalisierung in Tulln der „Karl Ritter von Ghega-Preis“ verliehen. Mit dem Preis möchte man den besten Innovationen niederösterreichischer Unternehmen und Forschungseinrichtungen eine Bühne bieten und diese auszeichnen, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Dieses Jahr reichten 28 Unternehmen und Organisationen ihre innovativen Projekte ein. Die Microtronics Engineering GmbH aus Ruprechtshofen im Bezirk Melk schaffte es, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen.

Das Ruprechtshofner Unternehmen überzeugte mit einer berührungslosen Füllstandsmessung. Dieses System erlaubt es beispielsweise, den Pegelstand eines Mischwasserkanals in sehr kurzen Messintervallen von zehn Sekunden zu erheben. Das sei besonders bei Starkregenereignissen ein wichtiger Schritt. Denn steigt der Pegel in kurzer Zeit sehr stark an, kann es vorkommen, dass der Kanal das ungeklärte Wasser nicht mehr halten kann. Folglich fließt dieses in die Natur. Durch die Messungen kann ein Überlaufen des Kanals und der dazugehörigen Überlaufbecken festgestellt und protokolliert werden. Zudem hätte man durch die Daten auch die Chance, auf einen Überlauf des ungeklärten Wassers zu reagieren, sagt Sabrina Waldbauer, Marketing-Leiterin bei Microtronics.

Für Microtronics Engineering geht es jetzt weiter zum Staatspreis

Möglich macht das ein Bluetooth Radarsensor. Die Batterie des Sensors verfügt über eine Laufzeit von 10 Jahren. Zudem kann das Messsystem ohne Verkabelung installiert werden und überträgt die Daten danach an einen Server. Für diese Innovation wurde Microtronics Engineering vom Land Niederösterreich mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro ausgezeichnet. Mit diesem Geld wird das Unternehmen an weiteren Innovationen arbeiten. Über die Möglichkeit, ihre Idee im Rahmen der Preisverleihung zu präsentieren, freute sich das Unternehmen besonders. „Wir sind sehr, sehr innovativ. Wir entwickeln viele tolle Sachen und das ist einfach eine tolle Bühne, dass wir hier herzeigen dürfen, was es in Niederösterreich für großartige Unternehmen gibt“, meinte Sabrina Waldbauer. Für die Microtronics Engineering GmbH geht es jetzt weiter zum Staatspreis.

Innovationen wie jene des Ruprechtshofner Betriebes seien laut Johanna Mikl-Leitner für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich maßgeblich: „Die größten Wachstumspotentiale liegen im Bereich der digitalen Innovationen und der grünen Transformation. Denn ohne Innovation gibt es keine Entwicklung, kein Wachstum und keinen Wohlstand“, sagte die Landeshauptfrau. Sie überreichte den Scheck im Wert von 10.000 Euro. Die Entwicklungen aus den Unternehmen und Forschungseinrichtungen würden Antworten auf die Fragen der Zeit liefern. Mit dem Preis wolle man zu neuen Ideen anregen.

Von der Landwirtschaft bis zur Metalltechnik: Niederösterreich ist innovativ

Eine von vielen bewunderte Idee konnte auch das Austrian Institute of Technology (AIT) aus Tulln vorstellen. Das Institut setzte sich in der Kategorie „Beste Innovation aus Forschungseinrichtungen“ durch. Das Projekt beschäftigt sich mit den sogenannten Endophyten. Hierbei handelt es sich um kleine Lebewesen wie Pilze oder Bakterien, die das Innere von Pflanzen besiedeln und so das Wachstum, die Gesundheit und die Stressresistenz dieser stärken. Die Endophyten seien so eine vielversprechende Alternative zu klassischen Pflanzendüngern. Sie könnten so eine Lösung für eine klimaneutrale Landwirtschaft darstellen.

Bei den Unternehmen ging der Sieg an die Hauer Metall-Technik GmbH aus Statzendorf im Bezirk St. Pölten. Mit ihrem „Flügel-Multischieber“ überzeugten sie die Jury. Das Räumschild für Fahrzeuge kann beispielsweise für Schnee, Hackschnitzel oder Dreck und Schlamm eingesetzt werden. Verwendet wird es etwa am Flughafen in Salzburg. Da es aus Gummigewebe besteht ist es merklich leiser als herkömmliche Räumschilder. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Verschubrichtung und die Durchfahrtsbreite rasch und stufenlos zu ändern.

Zusätzlich wurde auch ein Sonderpreis für Nachhaltige Innovation vergeben. Über diesen durfte sich die Gebe-Strebel GmbH mit ihrem Projekt zur Grauwasser-Verwertung (GWV) freuen. Das Unternehmen fand eine Lösung, wie die Restwärme aus dem Abwasser von Bad und Dusche in Mehrgeschoßwohnbauten zurückgewonnen werden kann. So könne man den Energiebedarf halbieren und auch beim Frischwasser die Hälfte einsparen.

Niederösterreich als starker Wirtschaftsstandort

Für diese drei innovativen Projekte erhielten die Unternehmen und Forschungseinrichtungen jeweils 4.000 Euro. Die Preisgelder wurde von der EVN, der Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien und der Wirtschaftskammer NÖ gesponsort. Sowohl die Landeshauptfrau als auch die Wirtschaftskammer betonten Niederösterreichs Innovationskraft. Diese sei laut Mikl-Leitner im ganzen Land spürbar. Im Vergleich zu den anderen Bundesländern sei Niederösterreich in Sachen Wirtschaft besonders stark aufgestellt. Diese Tatsache sowie der Innovationsgeist der Betriebe im Bundesland stimmen auch Wolfgang Ecker, den Präsidenten der NÖ Wirtschaftskammer, optimistisch: „Bei allem, was hier heute vorgestellt wird, mache ich mir keine Sorgen.“ So würde man laut Ecker auch die derzeit herausfordernden Zeiten mit Sicherheit meistern können.