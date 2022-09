Bäcker und Konditoren: „Müssen uns jetzt selbst helfen“

Werbung

NÖN: Die hohen Energiepreise sind eine große Herausforderung für alle Handwerks-Betriebe. Wie stark trifft es Ihre Branchen?

Thomas Hagmann: Unsere Branche ist aufgrund von Backöfen, Teigmischmaschinen, Kühlanlagen und anderer Geräte sehr energieintensiv. Das sind bei uns 5 bis 10 Prozent der Gesamtkosten. Wenn ich jetzt statt 3.000 Euro 20.000 Euro Stromkosten im Monat habe, kann man sich vorstellen, dass die ersparten Ressourcen bald weg sind. Das Tragische ist, wir wissen alle schon, dass wir das nächste Jahr und vermutlich auch heuer mit einem Verlust abschließen werden.

Wie haben sich dazu die Rohstoffpreise entwickelt?

Klaus Kirchdorfer: Wir haben in dem Bereich Kostensteigerungen zwischen 25 und 40 Prozent. Das Mehl ist sogar um 50 Prozent teurer geworden.

Da bleibt Ihnen als einziger Ausweg wohl nur, die Preise zu erhöhen.

Hagmann: Ja, das ist das, was wir jetzt alle machen. Ich denke, dass wir noch im Herbst Preissteigerungen von rund 10 Prozent sehen werden. Gleichzeitig müssen wir aber darauf achten, dass die Nachfrage nicht zu stark zurückgeht. Jedenfalls muss die Produktvielfalt reduziert und das Sortiment gestrafft werden.

Kirchdorfer: Ich glaube, dass das nicht ausschlaggebend ist. Ob die Semmel heute um 10 Cent mehr oder weniger kostet, ist vielen Kunden egal. Wir brauchen Qualität und das gewisse Etwas, damit sich der Kunde wohlfühlt. Da muss man viel mehr nach außen agieren, auch verstärkt im Geschäft mit dem Verkaufspersonal. Da bleibt viel liegen. Wenn eine Verkäuferin auf Zack ist, verkauft sie alles mit. Das sind Zusatzverkäufe, von denen wir leben.

Muss man einen weiteren Strukturwandel und Schließungen fürchten?

Hagmann: Das wird höchstwahrscheinlich passieren. Wobei wir in den letzten Jahren sogar ein Wachstum hatten, weil der Trend zu vielen Ein-Personen-Unternehmen (EPU) gegangen ist.

Kirchdorfer: Bei uns wird es immer weniger. Hauptgrund ist aber, dass sich Junge das Geschäft nicht mehr antun wollen. Ich bin mir nämlich sicher, dass man heute mit einer Bäckerei noch positiv wirtschaften kann.

Finden Sie genügend Lehrlinge in Ihrer Branche?

Hagmann: Mit Lehrlingen haben wir kein Problem. Das Problem ist, dass die Leute nach der Ausbildung die Branche verlassen. Aber diejenigen, die bleiben, sind Spitzenkräfte.

Kirchdorfer: In der Bäckerei ist es schwieriger, den Nachwuchs von dem schönen Handwerk zu überzeugen.

Wo muss der Hebel angesetzt werden, um das zu ändern?

Kirchdorfer: Wir haben das Problem, dass viele Unternehmer Einzelkämpfer sind und keinen Kontakt zu Kollegen suchen. Jetzt ist es Zeit, ein Unternehmer zu sein. Wir müssen uns selbst helfen. Bäckereien und Konditoreien sind Orte der Begegnung, Orte zum Reden und zum Zuhören und deshalb sehr wichtig. Das tut den Leuten gut. Wir sind Nahversorger.

Hagmann: Wir müssen den Leuten klar machen, dass sie bei uns in der Regel einen sicheren Job in ihrer Region haben. Und gerade in einer Zeit, wo die Work-Life-Balance so wichtig ist, sind die Arbeitszeiten sehr angenehm. In der Konditorei beginnt die Arbeit um 6 Uhr. Um zirka 13 Uhr ist man fertig – und das fünf Tage die Woche. Vor allem gehört in die Köpfe rein, was wir für die Region und für die Wertschöpfung in der Region leisten.

Ist die Work-Life-Balance bei den jungen Arbeitnehmern wichtiger als der Verdienst?

Hagmann: Diejenigen, die etwas verdienen wollen, müssen auch richtig arbeiten. Was die Leute vergessen, ist, wie es einmal mit ihrer Altersversorgung aussieht.

Demnächst sucht die Landesinnung gemeinsam mit der NÖN unter allen Betrieben das beste Rezept für die NÖ-Genusstorte bzw. das NÖ-Genussbrot. Kann das eine Initialzündung für ein positives Marketing und eine bessere Vernetzung unter den Mitgliedern der beiden Branchen sein?

Kirchdorfer: Ich glaube, dass man damit wieder ins Gespräch kommt und so eine wichtige Gemeinsamkeit hat. Wir können zeigen, dass es – so wie den Most im Mostviertel – ein ganz spezielles Brot für Niederösterreich gibt. Das ist wie bei der Sachertorte. Die kennt jeder und kauft jeder.

Hagmann: Es ist eine Chance, dass mit dieser Gemeinsamkeit zumindest ein loses Netzwerk entsteht. Die Produkte sollen Botschafter sein. Wenn die Landeshauptfrau wohin fährt, soll sie unser Brot und unsere Torte mitbringen. Dann kann jeder sehen, dass wir tolle Produkte haben, die wir regional mit unseren Rohstoffen und unserem Know-how produzieren. Wenn wir diese Eigenschaften transportieren können, wäre das toll.