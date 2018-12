Allein 1.545 Privatkonkurse wurden in diesem Jahr in NÖ verzeichnet, das entspricht einem Anstieg von 67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2017 verzeichnete der Kreditschutzverband KSV1870 hier 926. Dieser starke Anstieg entspricht dem bundesweiten Trend: In Österreich wurde erstmals die 10.000er-Marke an Privatkonkursen geknackt.

Allerdings müssen diese Zahlen differenziert betrachtet werden. „Die Zuwächse sind statistisch verzerrt, da im Jahr 2018 ein Nachholeffekt auf 2017 stattfand“, erklären KSV-Geschäftsführer Ricardo-José Vybiral und Insolvenz-Leiter Hans-Georg Kantner.

Schuld sei die „überfallsartig angekündigte“ Insolvenzrechtsnovelle IRÄG 2017. Mit dieser wurde die sogenannte Mindestquote abgeschafft. „Es wurde das Signal ausgesandt, dass auch Schuldner mit hohen Verbindlichkeiten problemlos ihre Schulden regulieren können. Viele warteten daher bis zum 1. November 2017, dem Tag des Inkrafttretens der Novelle, um ihre Anträge zu stellen“, so Vybiral. Folglich sei für die Monate November und Dezember 2017 ein „exorbitantes Ansteigen der Passiva und der Anträge“ verzeichnet worden.

Diese Entwicklung resultierte in NÖ auch in einer doppelt so hohen Schuldenmenge (Anstieg von 165 Mio. auf 376 Mio. Euro). Neben einem schon länger verzeichneten demografischen Nachholbedarf würden hier auch „dramatisch hohe Schulden in einzelnen Fällen“ verzeichnet. Bereits im kommenden Jahr sollen die Zahlen wieder sinken – ein Trend, der sich bereits jetzt gegen Jahresende abzeichne.

Kaum entspanntere Situation bei Firmen

Die Situation hinsichtlich der Unternehmenspleiten stellt sich noch oberflächlich entspannter dar: Zwar wurden in NÖ dieses Jahr 556 Fälle eröffnet und damit um knapp 6 Prozent weniger als 2017. Ein starker Zuwachs um knapp 30 Prozent wurde aber bei den mangels Vermögen nicht eröffneten Verfahren verzeichnet: Diese Fälle beliefen sich auf 374. Und: „Sowohl die Zahl der betroffenen Dienstnehmer als auch die Schulden der Unternehmen sind spürbar gestiegen“, so Kantner. Das Insolvenzgeschehen sei, gemessen an realen Werten, daher eher gestiegen.

Wie bei den Privatkonkursen soll sich die Situation aber auch bei den Firmeninsolvenzen einpendeln. Die konjunkturelle Lage sei gut und Österreich werde weiterhin vom Aufschwung in den östlichen Nachbarstaaten profitieren. Eine Zinsanhebung soll frühestens 2020 erfolgen, sodass 2019 mit keinem besonderen Zuwachs an Insolvenzen gerechnet werden müsse.