270 Millionen Euro. So hoch sind die Passiva der eröffneten Insolvenzen im Gesamtjahr 2019 in Niederösterreich. 534 eröffnete Fälle gibt es, um fünf Prozent weniger als im Jahr zuvor. Damit ist Niederösterreich neben der Steiermark das einzige Bundesland, in dem die Zahl der eröffneten Firmeninsolvenzen tatsächlich zurückgeht. In Tirol etwa steigt die Anzahl um ein Viertel von 146 auf 182 Fälle, im Burgenland ebenfalls um knapp ein Viertel von 98 auf 122. Bundesweit gibt es knapp 3.030 eröffnete Insolvenzen (mit Passiva in Höhe von rund 1,7 Milliarden Euro), um knapp ein Fünftel weniger als 2018.

Die zwei größten Unternehmensinsolvenzen in Niederösterreich haben es auch bundesweit in die Top 10 der größten Insolvenzen geschafft. Die größte Firmenpleite Niederösterreichs ist die zweitgrößte für Österreich: die Alufix Folienverarbeitungsgesellschaft m.b.H. aus Wiener Neudorf (Bezirk Mödling). Über das Unternehmen wird ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, die Passiva betragen 41 Millionen Euro.

Auf Platz neun in der bundesweiten Reihung landet die Insolvenz der Rupert Fertinger GmbH aus Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach), die die zweitgrößte Pleite Niederösterreichs darstellt. Hier belaufen sich die Passiva auf 20 Millionen Euro.

Vögele, Jones und mister*lady insolvent

Bundesweit aufgeschlagen hat auch die Insolvenz der Textilhandelskette Vögele: Die muss heuer nach gescheiterten Sanierungsverfahren endgültig alle ihre Filialen schließen. Das steirische Textilunternehmen hat bereits im Sommer des Vorjahres Insolvenz angemeldet, die Verkaufsverhandlungen des Unternehmens sind gescheitert. In Niederösterreich waren insgesamt 17 Filialen betroffen.

Etwas später, Ende September 2019, wird auch die Insolvenz der Modekette Jones bekannt, die Passiva belaufen sich auf 7,5 Millionen Euro. Hier wird die niederösterreichische Filiale in der SCS Vösendorf geschlossen, jene in St. Pölten und Wiener Neustadt bleiben erhalten. Damit ist diese Insolvenz die bundesweit drittgrößte im Einzelhandel nach jenen von Charles Vögele und mister*lady. Bei letzterer wurden zwei Filialen in NÖ, jene Amstetten und Wiener Neustadt, geschlossen.

Auch für Niederösterreicher spannend ist die Insolvenz des großen Reiseanbieters Thomas Cook Austria AG vom September 2019. Dieses Konkursverfahren wird Jahre dauern, bis alle Gläubigerforderungen abgewickelt sind. Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines hat sofort nach Bekanntwerden der Insolvenz zugesichert, alle akut betroffenen Urlauber wieder in ihre Zieldestination zurückzubringen.

Die Gesamtinsolvenzanzahl liegt für ganz Österreich 2019 übrigens bei 5.018, für Niederösterreich bei 877 Fällen.