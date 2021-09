Die NÖ-Firmenpleiten gingen von 485 im 1. bis 3. Quartal des Vorjahr auf 289 im Zeitraum 2021 zurück. Jetzt bahnt sich laut Gläubigerschutzverband Creditreform aber eine Trendumkehr bei Firmeninsolvenzen an: Besonders im Bezirk Neunkirchen stiegen die Insolvenzen um 216 Prozent (plus 13 Insolvenzen), im Bezirk Scheibbs um 80 Prozent (plus 4).

„Aufgrund der verlängerten Hilfsmaßnahmen sind die Firmeninsolvenzen von einem historischen Tief zum nächsten gesunken. Jetzt zeigt sich, dass Österreichs Konjunktur sich nach dem starken Einbruch zu Beginn der Corona-Pandemie vor allem im dritten Quartal wieder sehr rasch erholt hat“, sagt Creditreform-Chef Gerhard Weinhofer. Mit Wiedereinsetzung der Insolvenzantragspflicht und Beendigung der Stundungen kehre man zur Normalität zurück. Das führe wieder zu mehr Pleiten als in den Monaten zuvor.

Auch die Privatinsolvenzen gingen wegen erhöhter Sparquote durch Kurzarbeit und eingeschränktem Konsum um 23,9 Prozent zurück und erreichen bundesweit einen 15-jährigen Tiefststand.