Textilhandelskette Colloseum ist insolvent .

Die Wiener Modekette Colloseum mit 17 Filialen in Niederösterreich hat am Handelsgericht Wien die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Knapp 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bundesweit an 57 Standorten betroffen.