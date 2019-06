Am Mittwoch fand das dritte Lehrlingswirtschaftsparlament statt. 70 Lehrlinge aus NÖ stellten Forderungen an die Wirtschaftskammer (WKNÖ). Unter anderem setzen sie sich für eine Besserung der Fahrtkostenbeihilfe und die Aufwertung des Image einer Lehre ein.

16.200 Lehrlinge waren 2018 in Niederösterreich in der Berufsausbildung. Am Mittwoch kamen knapp 70 davon aus den unterschiedlichsten Branchen zum dritten Lehrlingswirtschaftsparlament in St. Pölten zusammen.

Sie präsentierten und diskutierten acht zuvor gemeinsam ausgearbeitete Forderungen mit den Spartenobmännern und -obfrauen der WKNÖ, Sonja Zwazl, der Präsidentin der WKNÖ und dem NÖ Bildungsdirektor Johann Heuras.

Sich beim Lehrlingswirtschaftsparlament untereinander kennenzulernen und vernetzen zu können war für viele bei der Veranstaltung ein positiver Seiteneffekt. So wurde auch die Forderung nach der Möglichkeit zu einem "Lehrlingsaustausch" auf überbetrieblicher Ebene zu haben angenommen.

Weitere positiv abgestimmte Anträge beschäftigten sich mit der Fahrtkostenbeihilfe für Lehrlinge, der Bereitstellung von Arbeitskleidung vom Arbeitgeber oder der Imageaufwertung der Lehre.