NÖ-Unternehmen sollen verstärkt nach Schweden exportieren

Maschinen, Fahrzeuge und chemische Erzeugnisse sind die Waren, von denen niederösterreichische Unternehmen am meisten exportieren. Die wichtigsten Märkte sind für die rund 10.000 exportorientierten Firmen Deutschland, Ungarn und Italien. In Zukunft sollen die Handelsbeziehungen verstärkt und neue Export-Märkte erschlossen werden. Landesrat Jochen Danninger (ÖVP), WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, IV-NÖ-Präsident Thomas Salzer und ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki betonten, dass die Internationalisierung niederösterreichischer Unternehmen noch stärker gefördert werden solle.

Zu den wesentlichen Exportgütern aus Niederösterreich zählen Maschinen - wie hier jene der Wittmann Gruppe. Foto: Daniel Hinterramskogler

In einer Studie des Economica Instituts wurde analysiert, wo Niederösterreich noch Export-Potenzial hätte. Ermittelt wurden laut Studien-Autor Christian Helmenstein zehn bis zwölf Länder, die attraktiv für Niederösterreichs Unternehmen sind. Miteingerechnet wurden hier Faktoren wie die Wirtschaftsleistung des Landes, die politische Lage und die Nähe, erklärte Helmenstein.

Potenzial in der Nähe: Frankreich und Schweden

Die Analyse zeigte, dass das Potenzial auf den Nahmärkten bereits gut genutzt wird. Allerdings gibt es auch hier noch Luft nach oben: Helmenstein nannte Frankreich und Schweden als europäische Staaten, die für den Export von NÖ-Waren und Gütern noch Potenzial bieten. Landesrat Danninger betonte, dass vor allem der Export nach Skandinavien, speziell nach Schweden, im kommenden Jahr verstärkt werden soll: "Es gilt einerseits jene Firmen zu motivieren und informieren, die Schweden bis dato nicht auf dem Radar hatten, andererseits auch jene Betriebe, die bereits in diesem Markt aktiv sind, beim Marktaufbau zu unterstützen."

Selbst beim wichtigsten Handelspartner Niederösterreichs, Deutschland, erkannte Helmenstein noch Potenzial: In die südlichen Bundesländer könne noch mehr exportiert werden. Großbritannien sei hingegen durch den Brexit unattraktiv für den Export geworden.

Potenzial in der Ferne: Nordamerika, Indien und Südkorea

Auf den Fernmärkten ergeben sich laut der Studie vor allem in Kanada, den USA, Indien und Südkorea noch weitere Möglichkeiten für niederösterreichische Unternehmen. Nach Nordamerika könne Niederösterreich vor allem verarbeitete Lebensmittel liefern, nach Indien chemische und pharmazeutische Produkte sowie Elektronik und Maschinen. In Südkorea sieht Helmenstein Potenzial für Glas und Stein.

Um Unternehmen bei der Ausfuhr ihrer Waren zu unterstützen, nannte Danninger eine Förderung für Firmen, die erstmals an internationalen Messen teilnehmen. Das Land stelle dafür eine halbe Million an Fördermitteln bereit. Die Wirtschaftskammer will Unternehmen mit Expertise unterstützen. Dazu gebe es 100 Außenwirtschafts-Zentren in verschiedensten Ländern, betonte Ecker. Am 14. November findet in der Wirtschaftskammer außerdem ein Exporttag statt, an dem Wirtschaftsdelegierte aus verschiedenen Ländern teilnehmen werden.

Drängen auf Handelsabkommen

Damit die internationalen Geschäfte künftig noch verstärkt werden könnten, drängten IV-Präsident Salzer und WKNÖ-Präsident auf die Unterzeichnung von Handelsabkommen zwischen der EU, Kanada und den USA bzw. Indien und Australien.

Aktuell sind die Herausforderungen für exportierende Unternehmen enorm, betonte Ecker. Das liege vor allem an den gestiegenen Transport- und Energie-Kosten. 2021 war mit einem Waren-Export von fast 25 Millionen Euro jedoch das beste Export-Jahr im vergangenen Jahrzehnt. "Die niederösterreichische Exportwirtschaft ist äußerst widerstandsfähig - trotz mehrere Großkrisen ist Niederösterreich im Export auf einem historischen Höchststand", betonte auch Helmenstein vom Economica Institut für Wirtschaftsforschung. Davon sei im Land auch vieles abhängig: Denn jeder 5. Arbeitsplatz hängt laut der Studie am Export und jede weitere Export-Milliarde bringe 15.000 neue Arbeitsplätze.

Zur Studie: Die Studie wurde von der ecoplus international, der WKNÖ und der IV-NÖ in Auftrag gegeben. Untersucht wurde die Bedeutung der Exportwirtschaft für Niederösterreich. Zudem wurden eine strategische Exportanalyse gemacht und Simulationsrechnungen für 2025. Dabei analysierte das Team des Economica Instituts, wie sich das Export-Potenzial durch diverse Faktoren ändern könnte.