Finanzexpertin: "Familie ist oft Anstoß für Abhängigkeits- Spirale"

NÖN: Warum liegt die finanzielle Unabhängigkeit für Frauen noch in weiter Ferne – wie Sie behaupten?

Sonja Ebhart-Pfeiffer: Ich würde eher von einer finanziellen Selbstbestimmtheit sprechen. Es liegt daran, dass sich Frauen mit dem Thema etwa aus Zeitmangel oder auch Unwissenheit zu wenig auseinandersetzen. In Österreich mangelt es generell sehr an Finanzwissen. Sehr oft ist die Familiengründung der Anstoß für diese Spirale: wenn Frauen zuhause bleiben oder in Teilzeit bzw. geringfügig arbeiten, begeben sie sich ganz stark in die Abhängigkeit von Partnern.

Und wie kommen Frauen aus dieser Abhängigkeits-Spirale raus?



Der erste Schritt für Frauen wäre sich einfach mit Finanzen, Pensionsfragen und der eigenen Vorsorge auseinanderzusetzen. Die junge Generation ist da in der Regel offener dafür. Solange man selbst ein Einkommen hat, weiß man ja in der Regel zumindest, was man einnimmt. Über die Ausgaben sollte man sich einen Überblick verschaffen.

Was ist die größte Geld-Falle für Frauen?

Die Altersarmut, sich in Sicherheit zu wiegen und zu denken: ‚wenn ich arbeite, dann kriege ich staatliche Pension. Es stimmt zwar, dass jeder, der in Österreich arbeitet und Beiträge einzahlt, eine Alterspension kriegt. Jemand, der geringfügig arbeitet, sammelt keine Ansprüche und wenn man nur Teilzeit arbeitet, dann sind die Ansprüche entsprechend gering. In diese Altersarmut-Falle tappen jene, die lange bei den Kindern zuhause waren oder lange Zeit in Teilzeit gearbeitet haben. Der Großteil der Frauen ist von dieser Thematik stark betroffen.

Die finanzielle Abhängigkeit ist im Fall einer Trennung bzw. Scheidung besonders gravierend. Sonst aber nicht, oder?

Meistens bemerkt man zu diesem Zeitpunkt erst die finanzielle Abhängigkeit vom Partner. Ja, bei Trennungen oder Scheidungen ist sie besonders gravierend. Aber auch wenn der Partner mit dem Haupteinkommen auf einmal krank wird oder sogar stirbt? Dann hängt man als Frau, wenn man kein entsprechendes eigenes Einkommen hat, in der Luft. Wenn ich mich in der Pension darauf verlasse, dass ich durch meinen Mann abgesichert bin, der aber mit 66 Jahren stirbt, dann kriege ich zwar ein bisschen Witwenpension, das Auslangen werde ich damit nicht finden. Um solchen bösen Überraschungen vorzubeugen ist diese finanzielle Unabhängigkeit genauso wichtig, auch wenn man in einer gut funktionierenden Beziehung oder Ehe lebt.

Was raten Sie also Paaren bzw. Frauen?

Als Paar sollte man das freiwillige Pensionssplitting in Anspruch nehmen. Das bedeutet, dass der Vollzeit-erwerbstätige Partner, üblicherweise der Mann, dem Partner, der vorwiegend für die Betreuung der Kinder zu Hause bleibt, unwiderruflich einen vereinbarten Teil seiner Pensionsansprüche abtritt. Das Splitting muss bis zum 10. Lebensjahr des jüngsten Kindes bei der Sozialversicherung beantragt werden, das darf man nicht übersehen. Das wäre der erste Schritt, um die Altersarmut einzuschränken.

Grundsätzlich ist eine private Vorsorge für einen sorgenfreien Lebensabend unumgänglich, das trifft jeden und jede. Frauen sollten vom Beginn ihres Berufslebens selbst vorsorgen und mit Familiengründung trotzdem die Pensionsvorsorge weiter zu zahlen. Wenn es die Frau alleine nicht schafft, weil sie kein oder ein geringes Einkommen hat, dann sollte das der Mann übernehmen. Wenn das die finanzielle Situation nicht erlaubt, sollten beide Vorsorgen in gleichem Ausmaß zurückgefahren und schnellstmöglich wieder aufgestockt werden.

Sie plädieren neben getrennten Gehaltskonten auch für ein gemeinsames Haushaltskonto. Warum?

Wenn ich für meine Familie einkaufen gehe, dann zahle ich das von meinem Konto. Wenn ich für meine Tochter was kaufe, dann zahle ich das von meinem Konto. Wenn eine Frau aber ein relativ geringes Einkommen hat und es kein gemeinsames Konto gibt, wo jeder von seinem Einkommen entsprechend einen Anteil zum Haushaltsbudget beiträgt, strukturiert, dann läuft die Frau in Gefahr ihr Einkommen für die Familie komplett aufzuwenden und unterm Strich bleibt ihr nichts, womit sie Vermögen aufbauen, investieren und ein bisschen was ansparen kann.

In Sachen finanzielle Selbstbestimmtheit für Frauen: was ist unterstützend seitens der Politik hier passiert oder eben nicht passiert?

Hier gibt es noch viel Aufholbedarf, es passiert aktuell zu wenig. Einzig ein gesetzlich verpflichtendes und automatisiertes Pensionssplitting geht in diese Richtung. Aber das steht noch immer nur im türkis-grünen Regierungsprogramm und wurde von Themen wie Corona, Ökologisierung, diversen Regierungsumbildungen und jetzt eben dem Konflikt in der Ukraine überlagert. Wichtig wäre auch die Einführung von Finanzbildung als Pflichtfach in Schulen.

Wie können Partner ihre Partnerinnen hier noch unterstützen?

Die gemeinsame Kinderbetreuung ist ein Faktor, sodass die Frau möglichst auch einer beruflichen Vollzeit-Tätigkeit oder Fast-Vollzeit-Tätigkeit nachgehen kann bzw. zurückkehren kann. Ich erlebe es in meiner beruflichen Praxis auch, dass beide ihr Arbeitsverhältnis reduzieren, und beispielsweise nur 30 Stunden arbeiten, damit für die gemeinsame Kinderbetreuung mehr Zeit bleibt.

Und wenn das nicht möglich ist?

Wenn es das Haushaltsbudget zulässt, dann sollte man zumindest die private Vorsorge der Frau übernehmen. Frauen bräuchten eigentlich prinzipiell eine viel höhere private Vorsorge, vor allem wenn sie nur Teilzeit arbeiten.

Was passiert hierzulande, um das generelle Finanzwissen in der Bevölkerung zu verbessern?

Es gibt verschiedene Initiativen zur Finanzbildung. Wir haben vom Österreichischen Verband Financial Planners etwa rund 60 Finanzberater österreichweit an der WU pädagogisch ausgebildet, die zum Beispiel Unterrichtsstunden in Schulen zu Finanzthemen gestalten, die im normalen Unterricht zu kurz kommen.

Zur Person

Sonja Ebhart-Pfeiffer ist Vorstandsmitglied beim Österreichischen Verband Financial Planners. Foto: AFP

Die Tullnerin Sonja Ebhart-Pfeiffer ist hauptberuflich Finanzberaterin beim Finanzdienstleister Finum Private Finance AG in Wien. Ehrenamtlich ist sie im Vorstand des Österreichischen Verbandes Financial Planners tätig. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich seit 20 Jahren für verbesserte Finanzbildung in der Bevölkerung einsetzt und unter anderem Finanzexperten zertifiziert.