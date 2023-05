Cybercrime und Betrug bei Online-Bestellungen nehmen stark zu

Ladendiebstähle verursachen im österreichischen Handel einen jährlichen Schaden von etwa 500 Millionen Euro. Aber auch Sicherheitsrisiken wie Raubüberfälle, Falschgeld, Bankomat-Sprengungen und Bandenkriminalität sind im stationären Handel keine Seltenheit mehr. 82 Prozent der österreichischen Händlerinnen und Händler haben bereits Erfahrung mit Kriminalität im stationären Handel gemacht, 40 Prozent sogar mehrfach.

Kriminelle Delikte 2022 deutlich gestiegen

„2022 ist die Zahl der Delikte im stationären Handel ebenso wie im eCommerce 2022 deutlich angestiegen. Vier Fünftel aller österreichischen Geschäfte waren bereits von Kriminalität betroffen, bei manchen Händlern haben sich die Fallzahlen zuletzt verdreifacht. Auch im Onlinehandel mussten fast zwei Drittel aller heimischen Webshops schon Erfahrungen mit Cybercrime und Betrug im Netz machen", fasst Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will die zentralen Ergebnisse der Sicherheitsstudie 2023 zusammen.

Die häufigsten Vergehen im Handel sind laut Robert Spevak, Abteilungsleiter Revision und Sicherheit bei Metro Österreich, folgende: Klassischer Ladendiebstahl (89 Prozent), Bezahlung mit Falschgeld (43 Prozent), organisierte Bettelei und Vandalismus im Shop (je 22 Prozent) und Bandenkriminalität (18 Prozent). „Positiv ist, dass fast alle Händler konkrete Maßnahmen zum Schutz vor Kriminalität im eigenen Geschäft in Verwendung haben", ergänzt Spevak.

Cybercrime und Betrug bei Bestellungen nimmt rapide zu

Neben den bereits bestehenden Sicherheitsrisiken im stationären Handel sind in den letzten Jahren auch zahlreiche neue Gefahren durch den Aufstieg des Onlinehandels dazu gekommen. Gerade in Krisenzeiten steigen Cyberkriminalität und Online-Betrug massiv an, das zeigt auch die Entwicklung der letzten Jahre. 2022 wurde in der Kriminalstatistik im Cybercrime-Bereich ein Höchstwert von 60.195 Anzeigen verzeichnet. Immerhin bleibt die Aufklärungsquote konstant hoch", erklärt Manuel Scherscher, stellvertretender Direktor des Bundeskriminalamts.

Unter den österreichischen Onlinehändlerinnen und -händlern wurden bereits 64 Prozent Opfer von Cybercrime, 34 Prozent sogar mehrmals. Von Betrieben die mehr als 10 Angestellte beschäftigen, geben drei Viertel an, in Verbindung mit ihrem Webshop bereits mit Online-Betrug konfrontiert gewesen zu sein. Bei kleineren Betrieben waren es nur 54 Prozent. Im Vergleich zu 2021 (62 Prozent) hat die Betrugshäufigkeit in allen Größenklassen zugenommen.

Webshops kämpfen mit verfälschten Bestellungen

Zu den gängigsten Formen von Cybercrime im Handel zählen zurzeit Phishing (61 Prozent), Malware-Angriffe (52 Prozent), Cyber-Erpressung (32 Prozent), Ransomware (28 Prozent) und Botnetze bzw. DDoS Angriffe (16 Prozent). Hier häufen sich zurzeit vor allem Bestellungen, bei denen die Käuferinnen und Käufer vorab bewusst ist, dass sie zurzeit nicht über genug Geld verfügen um die Rechnung zu bezahlen (57 Prozent). Auch die Angabe der Identität anderer Personen (51 Prozent) und die Nutzung verfälschter Namens- bzw. Adressdaten (50 Prozent) sind in der Beliebtheitsskala der Kriminellen nach oben gewandert. Fast jeder zweite Webshop hat schon Erfahrung mit Kundinnen und Kunden gemacht, die den Erhalt der Ware abstreiten, obwohl sie diese erhalten haben (47 Prozent).

Ein Drittel hatte bereits Probleme mit Schadsoftware

Neben der unternehmerischen Seite wurde bei der Sicherheitsstudie auch die Perspektive der Konsumentinnen und Konsumenten beleuchtet. Daraus hat sich ergeben, dass ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher bereits negative Erfahrungen mit Schadsoftware wie Viren oder Trojanern gemacht haben. 20 Prozent davon waren von Datendiebstahl durch Hacker-Angriffe und Phishing betroffen, 18 Prozent waren bereits Opfer von Betrügen bei Online-Transaktionen und jeder Zehnte hatte bereits mit einer digitalen Erpressung zu tun.

„Drei Viertel der Österreicherinnen und Österreicher versuchen, sich mit Virenschutz-Programmen vor Cyberangriffen zu schützen. 55 Prozent setzen auf regelmäßige Software Updates und fast zwei Drittel haben eine Firewall implementiert", sagt Rainer Will. „Für Online-Shopper zählt Sicherheit mittlerweile zu den wichtigsten Kaufkriterien. Beunruhigend ist, dass bereits ein Viertel aller Konsumentinnen und Konsumenten Opfer von Fake-Webshops geworden sind."

Initiative „Gemeinsam Sicher im Online-Handel"

Das Bundeskriminalamt und der Handelsverband haben zusammen eine eigene Plattform geschaffen, die es den heimischen Händlerinnen und Händlern ermöglichen soll, Sicherheitsaspekte bei der Entstehung ihrer Filiale bis hin zum laufenden Betrieb mitzubedenken. „Es ist aus Sicht der Polizei unumgänglich, ein besonderes Augenmerk auf den Faktor Sicherheit im Online-Handel zu werfen. Die Polizei forciert neben der Repression, der Verfolgung der Täter, verstärkt auch den präventiven Aspekt“, so der Leiter der Initiative „Gemeinsam Sicher“ Manuel Scherscher.