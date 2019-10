Indset erzählte, warum uns die Digitalisierung noch bevorsteht, wieso die Menschen aufhören, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen, und was „Laughing Buddahs“ in China-Restaurants mit der Zukunft der Arbeit zu tun haben.

NÖN: In Ihrem letzten Buch entwerfen Sie ein Szenario, in dem Menschen überflüssig werden, das Klima kollabiert und alles im Chaos versinkt. Die Antwort darauf ist auch der Titel Ihres Buches, die Quantenwirtschaft. Was bedeutet das?

Anders Indset: In dem Buch geht es um ein Betriebssystem für die Wirtschaft, ein Weiterdenken des Kapitalismus. Wir haben große gesellschaftliche Herausforderungen, die werden wir nur meistern können, wenn wir eine stabile Wirtschaft haben. Das Buch beruht auf dem Gedanken, dass die „Old Economy“ tot ist. Die „New Economy“, also das Versprechen der 90er, dass die Technologie uns befreien wird, kann und wird niemals funktionieren. Was folgt ist für mich ein neuer Ansatz und das ist eben die Quanten-Wirtschaft.

Die Technologie ist für sie also nicht die Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft?

Anders Indset: Technologie ist alles, worum es geht. Aber dabei müssen wir sehen, wie wir Menschen mit der Technologie verbinden. Die Technologie ist natürlich die Antwort auf viele unserer Probleme. Aber die Technologie ist so schnell und so intelligent, dass sie bald alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Deshalb brauchen wir nicht nur Technologie, wir brauchen auch Verständnis, also eine Gesellschaft des Verstandes. Und wir müssen definieren, was wir haben wollen. Die nächste Generation hat es in der Hand, alles zu machen. Es gibt keine Grenzen. Was vorstellbar ist, ist auch machbar. Wenn man von Digitalisierung spricht, haben wir nur Kinderkrankheiten hinter uns. Die wirkliche Digitalisierung beginnt 2020, wenn Dinge anfangen, intelligent zu werden. Digitalisierung hat noch gar nicht stattgefunden, sie steht uns noch bevor.

Wie sind Sie auf den Begriff Quantenwirtschaft gekommen?

Anders Indset: Wir leben in einer Quantenrealität, auch wenn wir das so nicht mitkriegen. Die Welt ist im Kern mathematisch zu erklären. Und die Wirtschaft ist für mich genauso merkwürdig und unerklärbar wie die Quanten-Welt. Wenn Ökonomen sagen, die Zukunft ist rosig, kommt meistens die nächste Krise. Alles ist also chaotisch und merkwürdig.

Was müssen wir tun, um diesem Chaos, das Sie beschreiben, zu entkommen?

Anders Indset: Wir brauchen eine Bewusstseins-Revolution. Wir müssen uns klar darüber werden, wie wir leben. Natürlich brauchen auch eine praktisch anwendbare Philosophie. Im Prinzip besteht die Quantenwirtschaft aus drei Punkten: Wir müssen den Umgang mit der Natur und unseren Ressourcen ein bisschen limitieren. Da brauchen wir neue Institutionen, Regelungen und Gesetze, damit wir den Hyper-Konsum nicht so weitermachen wie bisher. Dann brauchen wir eine absolut perfekte Kreislaufwirtschaft. Alles, was wir heute nutzen, muss unendlich gedacht werden. Wir dürfen etwa keine Glühbirnen mehr kaufen. In Zukunft wird es Licht als Dienstleistung geben. Der Hersteller ist dann verantwortlich für Energie, Storm und Wiederverwendbarkeit der Birnen und somit ist es seine Motivation, dass die Birne möglichst lange hält. Das ist dann die perfekte Kreislaufwirtschaft. Die dritte Säule ist, dass wir unsere kapitalistischen Modelle neu denken. Wir müssen auch auf immaterielle Dinge achten.

Wie passen Kapitalismus und immaterielle Dinge zusammen?

Anders Indset: Mitgefühl, Liebe, Verstand usw. müssen eine Komponente in der Wirtschaft sein. Das nennt man auch Vitalenergie. Wir müssen also Wege finden, wie wir Vitalenergie kapitalisieren können.

Wie könnten diese Wege ausschauen?

Anders Indset: In China-Restaurants gibt’s immer diese „Laughing Buddahs“. Diese lachenden kleinen Statuen verbreiten Vital-Energie. Man fühlt sich wohl, wenn man sie sieht und sie da sind. Und wir kennen solche Personen ja auch in unserer Umwelt. Die brauchen wir. Wenn Menschen sich wohlfühlen am Arbeitsplatz, hat das natürlich eine unglaubliche wirtschaftliche Auswirkung. Diese menschliche Komponente müssen wir noch viel stärker in unser wirtschaftliches System integrieren.

Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass die Menschen heute auf das Denken verzichten. Was meinen Sie damit?

Anders Indset: Wir sind heute getrieben und in Zukunft noch viel mehr. Wenn alles intelligent ist, sogar die Wand, dann nimmt uns das alle Entscheidungen ab. Früher haben wir ewig gesucht, bis wir etwa ein passendes Restaurant für den Abend gefunden haben. Jetzt haben wir dank verschiedenster Algorithmen, wenn wir nach Restaurants suchen, nur mehr fünf oder zehn zur Auswahl. Irgendwann wird uns die Technologie sagen: Ich habe schon ein Restaurant für dich ausgewählt und etwas bestellt. Du hast die letzten Tage das und das gegessen. Heute ist dieses und jenes dran. Du musst nur mehr erscheinen. In diese Richtung wird es gehen. Wir denken dann nicht und hinterfragen nicht, wir geben Autorität ab - an Algorithmen. Irgendwann denken wir gar nicht mehr. Dann werden wir zu Reaktionswesen. Wir leben dann von Dopamin-Schüben und Injektionen wie Drogen-Süchtige. Das halte ich für keinen guten Ausgang der Menschheit. Wir brauchen also eine Gesellschaft des Verstandes. Wir müssen wissen, was wir haben wollen, also herausfinden, welche Gesellschaft erstrebenswert ist.

Wie kann man diesen Ausgang der Menschheit verhindern?

Anders Indset: Es braucht eine Bewusstseinsrevolution. Außerdem ist die praktische Philosophie der Ausweg. Den Menschen muss auch wieder beigebracht werden, wie sie lernen.

Bewusstseinsrevolution klingt abstrakt. Auch die praktische Philosophie wird es schwierig, zu allen Menschen zu bringen. Wie kann das gelingen?

Anders Indset: Man muss zuerst Kinder und junge Leute darauf aufmerksam machen. Wir trainieren Kindern heute Interesse und Neugierde ab. Wir nehmen das Handy als Nanny. Eltern antworten erst, nachdem ein Kind acht Mal gefragt hat. Es ist also schon ein Anfang, wenn wir lernen, die Augen aufzumachen und zu schauen, was auf der Welt passiert.

Zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Sie beraten als Wirtschaftsphilosoph Unternehmen in ganz Europa und schreiben Bücher über die Zukunft der Wirtschaft. Wie sind Sie dazu gekommen? Sie haben ja nicht Philosophie studiert…

Anders Indset: Genau. Ich habe mich aber immer für Philosophie interessiert. Als Beruf wählte ich zuerst aber den Weg über die Wirtschaft. Ich habe Firmen gegründet und Unternehmen aufgebaut. Ich war Hardcore-Kapitalist. Habe viel Geld gemacht und viel verloren. Die Philosophie war meine Leidenschaft, aber nicht, das ich nutzen kann. Als ich dann nach Deutschland gekommen bin (Anmerkung: Anders Indset ist Norweger.), wollte ich unbedingt Hegel und Kant und die deutschen Philosophen auf Deutsch lesen. Ich habe dann auch immer wieder bemerkt, wie sich viele Führungskräfte selbst im Weg stehen. Sie überschätzen sich maßlos und haben niemanden, mit dem sie sprechen können. Sie hinterfragen nicht. Und da wurde mir klar, dass wir eigentlich die alte klassische Philosophie in der Wirtschaft brauchen. Aber eben in übersetzter Form. Das müssen wir verbinden, mit Verständnis dafür, was Wissenschaft und Technik morgen vorhaben.