Annette Mann: „Personalabbau ist beendet“

In den vergangenen zwei Jahren gingen die Mitarbeiterzahlen von einst knapp 7.000 massiv zurück. Wohin wird sich die AUA personaltechnisch entwickeln?

Annette Mann: Die AUA hat sich um rund 20 Prozent verkleinert, wir sind jetzt, wie im Rahmen der Restrukturierung geplant, bei 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Restrukturierung und der Personalabbau sind offiziell abgeschlossen, das haben wir auch intern verkündet. Wir sind sehr froh, dass wir das ohne Kündigungen geschafft haben. Bereits im Frühjahr haben wir 200 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter eingestellt. Auch für den nächsten Sommer erfolgen derzeit Neueinstellungen in Cockpit und Kabine. Darüber hinaus suchen wir eigentlich quer Beet, also in allen Disziplinen und Bereichen. So ergeben sich aktuell 100 Ausschreibungen im administrativen und 200 bis 300 im operativen Teil.

Wie schwer ist es aktuell Personal zu finden?

Mann: Das ist sehr unterschiedlich. Wir waren positiv überrascht, die 200 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter waren gut zu finden. Man hat den Eindruck, dass nach zweieinhalb Jahren Pandemie auch wieder viele Lust haben rauszukommen. Wo es für alle schwer ist: Im Bereich Cybersecurity findet man nicht so leicht Leute, auch Juristen sind knapp.

Welche Möglichkeiten hat man als Unternehmen?

Mann: Wir verändern und investieren gerade in unseren Recruitingprozess. Dazu zählen z.B. ein Welcome Day oder ein strukturiertes Onboarding. Außerdem haben wir gerade eingeführt, dass man bis zu 30 Tage pro Jahr im europäischen Ausland arbeiten kann. Homeoffice erlauben die allermeisten österreichischen Arbeitgeber nur innerhalb Österreichs. Wir haben jetzt eine Regelung gefunden, die es erlaubt, 30 Arbeitstage in Europa zu verbringen. Das passt gut zu einer Airline und ist gerade für junge Leute ein Thema.

Das Gehalt ist auch immer ein Thema. Bei Piloten vielleicht weniger, bei Flugbegleitern aber sehr wohl. Auf welchem Niveau sehen Sie die AUA?

Mann: Wir schauen uns das permanent an und es ist schwer, pauschal zu beantworten. Wir haben für alle, weil der noch laufende Gehaltsverzicht angesichts der steigenden Inflation natürlich wehtut, die Regelung als Arbeitgeber genutzt, wonach man bis zu 3.000 Euro steuerfrei auszahlen kann. Wir haben allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vier Mal 500 Euro für dieses Jahr zugesagt – damit man noch einmal 2.000 Euro extra auf dem Konto hat, um natürlich auch die gestiegenen Lebenserhaltungskosten etwas abzufedern. Wir sind da momentan noch etwas eingeschränkt, da wir noch unter dem Staatshilfepaket sind, aber tauschen uns permanent mit dem Betriebsrat aus und ich denke, wir haben für dieses Jahr eine gute Lösung gefunden. Für 2023 schauen wir es uns gerade an, was wir machen können.

Sie haben im März Ihr Amt als Geschäftsführerin von Austrian Airlines angetreten, was war Ihr erster Eindruck?

Mann: Eine Pandemie mit zwei Jahren Kurzarbeit, Unsicherheiten und Monaten, in denen die AUA gar nicht geflogen ist – das geht nicht spurlos an einem Unternehmen vorbei. Was auch nicht spurlos vorbei geht in der Airline-Industrie, ist, dass wir den maximalen Ausschlag nach unten mitgenommen haben, aber auch eine der Industrien sind, die am stärksten von diesem Tiefpunkt nach oben geschossen ist. Zwei Jahre Kurzarbeit und plötzlich auf 100 Prozent hochfahren, daran muss man sich erst einmal gewöhnen und es ist fordernd. Dann so einen Sommer durchzuziehen – die Zahlen waren wirklich gut –, da sind jetzt schon alle ein bisschen stolz. Während andere Flüge streichen mussten, sind wir 99 Prozent geflogen.

Wie sehen Ihre konkreten Ziele für die AUA aus?

Mann: Die AUA ist und bleibt die Konstante am österreichischen Himmel. Wir haben die harte Zeit mit den Low Costern, in der gleich sechs Low Coster um den Standort gekämpft haben, überstanden. Jetzt haben wir eine Pandemie überstanden, haben immer noch 5.500 Arbeitsplätze und eine ordentliche Flotte. Und wir sind immer noch die Airline Österreichs mit einem Langstrecken-Netzwerk. Das ist ja für das Land auch wichtig. Das eine ist Point-to-Point, um Touristen nach Wien zu bringen. Das andere ist eine Netzwerk-Airline zu sein, die Österreich anbindet und Langstrecken betreibt. Das sind wir immer noch und das wollen wir weiter stärken.

Der Winter steht vor der Türe, wie zufrieden sind Sie mit den Vorausbuchungen?

Mann: So gut, dass wir die Warmwasserdestinationen dieses Jahr früher starten. Ich würde jedem, der über Weihnachten weg möchte, empfehlen, schnellstmöglich zu buchen. Erste Flüge nach Bangkok sind schon ausgebucht. Vor allem rund um Weihnachten stocken wir bereits an Frequenzen auf.

Sie rechnen heuer mit keinem positiven Ergebnis. Sind weitere Sparmaßnahmen nötig, um wieder Gewinne zu schreiben?

Mann: Aus heutiger Sicht nicht. Warum glauben wir, dass es heuer dennoch nicht reicht? Weil der Start einfach sehr schwach war. Im ersten Quartal hat Omikron alles überlagert, es gab viele Restriktionen. Dadurch hat es erst im Mai/Juni angefangen anzuziehen – das war sehr spät. Das zweite Thema war, dass in diesem Jahr die Kerosinkosten so steil angestiegen sind. Effekte, die man vorher nicht planen konnte. Es dauert eben eine Zeit, bis man das nachziehen kann. Das ist uns aber gut gelungen. Wenn das so weiter geht, gehe ich davon aus, dass wir im nächsten Jahr schwarze Zahlen schreiben.

Erstmals seit 16 Jahren erhält die AUA diesen Herbst wieder drei neue Flugzeuge, konkret Airbus A320neo. Der Beginn einer Flottenverjüngung?

Mann: Im Konzern (der Lufthansa, Anm.) vertreten wir die Philosophie, dass spätestens nach rund 30 Jahren die Flugzeuge ausgetauscht werden. Deshalb kann man davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren noch mehr passiert. Aber eins nach dem anderen. Man muss es ja auch finanziell stemmen können.

Kurzstreckenflüge sind immer öfter harscher Kritik ausgesetzt. Wie notwendig sind sie aus Ihrer Sicht? Oder sind sie gar unersetzlich?

Mann: Unersetzlich sind sie sicher nicht. Wir fliegen zum Beispiel nicht mehr nach Linz. Da gibt es eine Zugverbindung nach Wien. Das hört sich erst einmal gut an und es gibt Kunden, die das machen. Aber der Glaube, in dem Moment, wenn ich eine Flugstrecke abschaffe, dass dann alle im Zug sitzen, ist ein Irrglaube.

Wieso das?

Mann: Die Zahlen, die wir kennen, zeigen, dass das etwa 40 Prozent tun. Die anderen 60 Prozent sind entweder mit dem Auto unterwegs oder fliegen über ein anderes Drehkreuz. Das ist dann nicht unbedingt klimafreundlicher. Auf den Kurzflügen sitzen zum Großteil nur Umsteiger – uns wäre es recht, wenn diese Fluggäste mit der Bahn kommen. Problematisch wäre es, wenn diese Umsteiger über ein anderes Drehkreuz fliegen. Denn dann geht das Geschäft der AUA und der österreichischen Volkswirtschaft verloren.

Die ÖBB planen eine Airportspange über die Ostbahn zur S7-Strecke. Der Flughafen argumentiert, dass so Passagiere aus Bratislava oder Budapest geholt werden könnten.

Mann: Ich bin ein großer Fan der Idee. Ich finde es super, wenn wir Bahnverbindungen haben, die uns möglichst viele Umsteiger bringen. Uns hilft allerdings keine Scheindiskussion, die uns am Papier etwas abschafft, was vermeintlich dem Klima hilft, aber ohne gute Verbindung dazu führen würde, dass die Menschen über andere Flughäfen fliegen würden.