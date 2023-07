„Die Lust zu reisen ist zurückgekehrt“

NÖN: Es ist Ferienzeit – also Hochbetrieb am Flughafen. Wie gut läuft die Saison im Vergleich zu den vergangenen Jahren?

Günther Ofner: Erfreulicherweise ist die Lust, in den Urlaub zu reisen, wieder zurückgekehrt. Pro Tag haben wir derzeit etwa 100.000 Fluggäste. Wir erreichen damit noch nicht ganz das Niveau des Rekordjahres 2019, liegen aber schon wieder bei etwa 90 Prozent von damals. Im Betrieb läuft es ebenfalls gut. Kurze Wartezeiten, auch bei der Sicherheitskontrolle, und eine sehr hohe Pünktlichkeit, die beste im Vergleich mit den anderen Lufthansa-Hubs, unterstreichen das. Gottlob haben wir an unserem Airport keine Probleme, die leider anderswo das Reiseerlebnis trüben.

Woran liegt es, dass die Fluggastzahlen vor der Coronakrise noch nicht erreicht werden?

Ofner: Zuerst einmal daran, dass Russland, Ukraine, Weißrussland ausfallen – das sind rund vier Prozent des Fahrgastaufkommens gewesen. Aber auch China und der Ferne Osten sind noch immer sehr zurückhaltend. Und nicht zuletzt ist auch der Verkehr in Deutschland noch unter dem Vorkrisenniveau, was sich natürlich auch auf uns auswirkt. Die Urlaubsdestinationen Richtung Süden sind aber alle voll gebucht und schon wieder zumindest auf Vorkrisenniveau.

Die hohe Frequenz hat dazu geführt, dass der Flughafen wieder mehr Personal aufgenommen hat. Ist eine weitere Aufstockung notwendig?

Ofner: Wir erwarten, dass es in den kommenden Jahren weitere Zuwächse bei den Verkehrszahlen gibt und Hand in Hand damit auch die Nachfrage nach Mitarbeitern steigen wird. Wir haben 2023 um rund 300 aufgestockt und werden für nächstes Jahr weitere neue Mitarbeiter brauchen. Wir sehen aktuell am Arbeitsmarkt gute Rahmenbedingungen für uns und wurden erst jüngst wieder zu einem der attraktivsten Arbeitgeber des Landes gekürt. Man darf nicht übersehen: Wir beschäftigen am Flughafen direkt derzeit rund 5.200 Mitarbeiter, am Standort sind in den rund 250 Unternehmen insgesamt etwa 23.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Wir erleben derzeit einen wahren Boom an Betriebsansiedelungen. Günther Ofner, Vorstandsdirektor der Flughafen Wien AG

Der Standort hat sich in den vergangenen Jahren dynamisch entwickelt. Geht diese Entwicklung weiter? Ofner: Wir erleben derzeit einen wahren Boom an Betriebsansiedelungen. Es sind aktuell zwei Dutzend Unternehmen, die neu an den Airport kommen. Und es gibt große Investitionen, vor allem in Logistikimmobilien. Dafür wird ab Herbst ein Grundstück von rund 25 Hektar östlich des Flughafens bebaut. Die Nachfrage nach weiteren Büroflächen und Ansiedlungsflächen ist so hoch wie nie zuvor in meiner Vorstandszeit – und das sind jetzt auch schon zwölf Jahre. Das hängt ein bisschen mit den Nachwehen der Lieferketten-Probleme zusammen, weil sich die Logistik neu aufstellt, um resilienter zu werden. Aber es sind eben nicht nur Logistikflächen – es wird ab Herbst ein drittes Hotel mit über 500 Zimmern gebaut, es siedelt sich mit Enpulsion ein Produktionsbetrieb an, der Antriebe für kleine Satelliten produziert und eine 100-Prozent-Exportquote hat. Und auch der Schönheitschirurg Univ. Prof. Dr. Worsegg bietet ab Herbst seine Dienste am Airport an.

Flächenreserven gibt es genug – auch auf langfristige Sicht gesehen?

Ofner: Ja, es gibt noch ausreichend Kapazität, vor allem Richtung Westen. Allerdings ist das ein Entwicklungsschritt, der erst in den nächsten Jahren realisiert werden wird, obwohl es schon jetzt viele Interessenten gibt. Es handelt sich dabei teilweise um ehemalige Deponieflächen, die bereits saniert und daher jetzt zu bebauen sind. Ohne Bebauung müssten die Flächen versiegelt werden, ihre Bebauung ist daher ökologisch und ökonomisch sinnvoll.

Konkret sind die Pläne, den Terminal 3 auszubauen. Wie sieht da der Zeitplan aus?

Ofner: Die Bauvorbereitungen starten in diesen Tagen, im Herbst beginnen wir dann mit den Bauarbeiten. Auf 10.000 Quadratmetern wird es hier High-Class-Shopping- und Gastronomieangebote geben. Es wird aber auch eine neue Sicherheitskontrolle dorthin übersiedeln, mit dem Ziel, den Passagier-Komfort deutlich zu verbessern. Die Realisierung des Bauwerks ist bis Ende 2026 geplant, 2027 sollen dann noch die notwendigen Umbauten im Terminal 3 stattfinden, also Ende 2027 sollte alles in neuem Glanz operativ sein. Mit der Erweiterung des Terminals 3 wird der Flughafen noch angenehmer und komfortabler.

Vom Terminal 3 zur dritten Piste: Was ist da der aktuelle Status?

Ofner: Wir müssen jetzt einmal die Auswirkungen von Corona verdauen. Das war doch ein massiver Rückschlag. Und es wird dann davon abhängen, wie sich die Zahl der Flugbewegungen in den kommenden Jahren entwickelt. Davon abhängig wird dann die Entscheidung zu treffen sein, wann die Projektumsetzung starten kann. Jedenfalls war es ja so, dass es siebeneinhalb Jahre Rechtsmittelverfahren gab und zwei Jahre Corona-Krise den Start unmöglich machten. Folgerichtig wurde jetzt auch der Realisierungszeitpunkt durch Bescheid der UVP-Behörde auf Mitte 2033 verlegt.

Aber Sie glauben nach wie vor, dass diese dritte Piste notwendig sein wird?

Ofner: Unter dem heutigen Blickwinkel, wenn sich der Flugverkehr weiter gut entwickelt, ist das Projekt notwendig und verfolgenswert. Aber wann genau die Entscheidung getroffen wird, kann man im Moment noch nicht vorhersehen.

Der Flugverkehr gilt als besonders klimaschädlich. Der Flughafen Wien-Schwechat versucht hier mit Klimaschutzmaßnahmen gegenzusteuern. Wie erfolgreich ist das?

Ofner: Der Betrieb des Flughafens ist seit Anfang des Jahres CO2-neutral. Wir sparen verglichen mit 2011 etwa 60.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Wir haben vor allem einen massiven Ausbau der Photovoltaik-Stromproduktion umgesetzt und betreiben die größte Anlage Österreichs, die wir auf 45 Hektar ausbauen. Damit werden wir rund 50 Prozent unseres gesamten Strombedarfs aus Eigenproduktion abdecken können. Wir werden mit CO2-neutraler Fernwärme versorgt und haben 1.000 andere Maßnahmen umgesetzt, um den CO2-Footprint zu verringern – vom Austausch der Lichtsysteme über viele technische Investitionen bis eben zum Gebäudemanagement. Damit haben wir in Summe unseren Energieverbrauch um etwa 40 Prozent reduziert.

Welche weiteren Klimaschutz-Maßnahmen werden Sie setzen?

Ofner: Wir sind einer der ersten großen Verkehrsflughäfen, die schon einen CO2-neutralen Betrieb erreicht haben. Der nächste Schritt, perspektivisch bis 2033, soll dann Netto-Null sein. Das heißt, dass wir auch die geringen Mengen an Treibstoffen, die wir noch verbrauchen, bis dorthin überflüssig machen. Sei es, dass wir selber Wasserstoff einsetzen oder andere alternative Treibstoffe, oder sei es, dass wir teilweise auf Elektromobilität umstellen. Wir haben ja schon rund 400 elektrisch betriebene, fahrbare Einheiten. Wobei es davon abhängt, was die Industrie an Fahrzeugen anbietet und wie schnell das geht. Denn im Bereich der Spezialfahrzeuge – und wir haben ja 3.000 davon – dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger, bis es das entsprechende Angebot gibt.

Wenn wir von Klimaschutz und Flughafen reden, dann stellt sich natürlich zwangsläufig das Thema „Klima-Kleber“. Sind die Sicherheitsmaßnahmen schon erhöht worden?

Ofner: Die Sicherheitsmaßnahmen sind deutlich erhöht worden. Es sind ja auch über 600 Exekutiv-Beamte hier am Standort stationiert. Es gibt ein flächendeckendes Netz an Kameras und technischer Überwachung. Was ein besonders wichtiger Punkt ist: Die Gefährdung der Luftfahrt ist in Österreich ein eigener Straftatbestand, der mit besonders schweren Strafen bedroht ist. Sich auf das Flugfeld zu begeben, ist kein Verwaltungsdelikt, sondern wird mit einem bis zehn Jahren Haft bedroht. Und wenn dabei Menschen verletzt werden oder gar ums Leben kommen, gibt es bis zu lebenslang. Das ist also ein Delikt, das wirklich mit schweren Strafen bedroht ist. Daher hoffen wir, dass hier niemand die Probe aufs Exempel machen will und sich dieser Problematik aussetzen möchte.

Versuche gab es noch keine, oder?

Ofner: Den Versuch, aufs Vorfeld zu kommen, hat Gott sei Dank noch niemand gewagt.

Fakten zur Person und zum Flughafen

Günther Ofner (66) ist seit 2011 gemeinsam mit Julian Jäger Vorstandsdirektor der Flughafen Wien AG und seit 2019 auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Austro Control. Davor war der promovierte Jurist in führenden Funktionen unter anderem in der EVN, der BEWAG und der UTA Telekom tätig sowie Geschäftsführer des Friedrich-Funder-Institutes für Journalismusausbildung und Medienforschung.

Die Flughafen Wien AG beschäftigt mehr als 5.200 Mitarbeitende, am Standort sind weitere 23.000 Mitarbeitende beschäftigt. 2022 erwirtschaftete die Flughafen Wien AG einen Umsatz von 692,7 Millionen Euro und einen Nettogewinn von 128,1 Millionen Euro.