Porr-CEO Karl-Heinz Strauss: „Müssen legale Migration zulassen“

Karl-Heinz Strauss ist seit 2010 Generaldirektor der Porr. Gemeinsam mit NÖ-Niederlassungsleiter „Hochbau“, Dieter Haderer, spricht er über die Gründe für die erfolgreiche Entwicklung des heimischen Bauunternehmens mit seinen über 20.000 Mitarbeitern weltweit, 10.000 davon in Österreich. 650 Angestellte sind in Niederösterreich im Hoch- und Tiefbau tätig.

NÖN: Die heimische Wirtschaft steht aufgrund der Inflation und hohen Material- sowie Energiekosten vor großen Herausforderungen. Ihr Baukonzern Porr hat aber 2022 deutlich mehr verdient als noch im Jahr davor. Sind Sie ein Gewinner der Krise?

Karl-Heinz Strauss: Nein, wir sehen uns nicht als Gewinner der Krise, sondern wir waren gut vorbereitet. Wir haben schon im Herbst 2020/2021 eine sehr klare und rigorose Angebotspolitik betrieben und darauf geachtet, dass wir in den richtigen Märkten tätig sind, mit den richtigen Projekten, den richtigen Bauherren und mit unserer Kompetenz, die hier vorhanden ist. Also wir machen Aufträge nur, wenn wir das Personal dazu haben.

Was sind aktuell die größten Herausforderungen in der Baubranche?

Strauss: Wir haben vier Herausforderungen. Das sind für mich die 4 D’s. Das ist einerseits die Deglobalisierung, weil bestimmte Lieferwege nicht mehr funktionieren. Da geht wieder viel auf regionale Partnerschaften zurück. Dann gehört die Dekarbonisierung dazu. Es geht nichts mehr ohne Nachhaltigkeit. Wir recyclen zum Beispiel etwa zwei Millionen Tonnen Material pro Jahr. Alter Asphalt, Beton, Holz, Ziegel oder Glas werden an 17 Standorten in Österreich gesammelt und wieder in den Kreislauf gebracht. Das dritte „D“ ist die Digitalisierung, die immer wichtiger wird. Der Baukaufmann agiert heute ganz anders als noch vor acht Jahren. So werden zum Beispiel alle Planungen nicht mehr zweidimensional, sondern dreidimensional kalkuliert. Und beim vierten „D“ handelt es sich um die Demografie.

Es geht nicht mehr ohne Nachhaltigkeit. Karl-Heinz Strauss, Generaldirektor Porr

Das ist auch das Stichwort für den Arbeitskräftemangel, der aktuell fast alle Unternehmungen betrifft. Wo liegt das Problem genau?

Strauss: Erstens einmal gibt es die natürliche demografische Entwicklung. Wir werden nicht mehr, sondern eher weniger, haben aber die gleichen Aufgaben. Interessant ist ja, dass so viele Leute beschäftigt sind wie noch nie. Aber 51 Prozent der Frauen und 13 Prozent der Männer sind bereits in Teilzeitjobs. Das heißt, obwohl mehr Leute beschäftigt sind, ist die Summe aller geleisteten Stunden geringer.

Was kann man dagegen tun?

Strauss: Wir müssen schauen, dass wir Arbeitskräfte bekommen und für den Arbeitsprozess begeistern können. Und natürlich auch begeistern, nicht nur 10 Stunden oder 20 Stunden zu arbeiten, sondern wenn es geht Vollzeit. Und wir haben uns gefragt, wo kommen die Arbeitskräfte der Zukunft her? Da die digitale Welt in voller Breite in den Bauberuf eingezogen ist, bekommen wir zwar viele junge Leute, es sind aber noch immer zu wenig. Deshalb brauchen wir gezielte Migration.

Wie könnte man in Österreich die angespannte Arbeitskräfte-Situation lösen?

Strauss: Wir helfen uns derzeit noch mit polnischen Kollegen und Kolleginnen. Aber wir werden Leute aus dem asiatischen Raum brauchen. Wir haben schließlich bei unseren Projekten in Katar gelernt, mit dem Personal aus Indien oder Nepal umzugehen. Die Rot-Weiß-Rot-Card ist dabei eine Möglichkeit. Sie ist aber noch zu stark beschränkt. Wir machen da viel Druck auf die Politik und es braucht noch mehr Druck von den Unternehmen und von anderen Institutionen. Es gehört klar definiert, wen wir brauchen, was wir brauchen und wann. Wenn wir unseren Wohlstand nicht verlieren wollen, müssen wir legale Migration zulassen. Das war schon immer so. Die großen Nationen USA, Kanada und Australien sind alles Migrationsländer.

Wie lösen Sie aktuell dieses Problem?

Strauss: Wir haben vor Jahren unsere Porr-Akademie eröffnet. Da werden Mitarbeiter sowohl in kaufmännischen als auch technischen Berufen ausgebildet, vor Ort geschult und dann auf die Baustellen geschickt. Sonst könnten wir in einigen Ländern nicht arbeiten, weil es keine Arbeitskräfte gibt. In Österreich kooperieren wir mit dem Porr-Campus jetzt auch mit dem AMS.

Was sagen Sie Politikern, die eine 32-Stunden-Woche fordern?

Strauss: Das können wir uns in Wahrheit nicht leisten. Ich glaube eher, dass es für Überstunden einen größeren Anreiz geben muss. Wir haben heute schon eine Arbeitslosenquote von unter vier Prozent. Und da ist der Sockel von nicht vermittelbaren Leuten extrem hoch. Jene, die arbeiten wollen bekommen alle einen Job. Die ganze Welt denkt anders. Und wie wir wissen, ist das Kapital und auch Arbeitsplätze sehr flüchtig. Wenn das bei uns nicht geht und die Energiepreise hoch bleiben, werden energieintensive Firmen nach Afrika oder Südamerika ausgelagert.

Porr-Generaldirektor Karl-Heinz Strauss und Dieter Haderer (r.), Niederlassungsleiter Hochbau für Niederösterreich, im Gespräch mit NÖN-Chefredakteur Walter Fahrnberger (l.). Foto: NÖNKatrin Schinewitz

Porr ist in der Bauwirtschaft vielfältig tätig, von Hochbau und Tiefbau bis Wohnbau. Gibt es eine Sparte, wo Sie die meisten Potenziale für die Zukunft sehen?

Strauss: Grundsätzlich kann man sagen, das betrifft alles, was die Megatrends wie Urbanisation, Wohnbau, Nachhaltigkeit und Umwelttechnik abbildet. Wir machen wirklich alles – vom Abbruch, Materialrecycling, Baugrubensicherung und Spezial-Tiefbau bis zum Hochbau. Genauso ist auch die intelligente Mobilität, Smart City Traffic und der Bahnverkehr ein Megatrend. Wir haben etwa ein eigenes Unternehmen, das Tunnel und in Zukunft auch Bahnstrecken elektrifizieren kann. Es geht immer mehr in Richtung Totalunternehmertum. Und da ist Porr bestens aufgestellt.

Werden in 30 Jahren weniger Straßen gebaut werden als heute?

Strauss: Jedes E-Auto, das heute von den Grünen diskutiert wird, braucht Platz. Und dieser Platz bedeutet die Straße und Parkplätze. Ich glaube nicht, dass es sehr notwendig ist, sehr viele neue Straßen zu bauen. Aber es ist wichtig, all das, was wir an Infrastruktur haben, zu erhalten und zu reparieren. Denn, was die meisten Politiker unterschätzen, ist, dass jede Straße und jede Brücke ihr „Service“ brauchen. Und wenn sie dieses Service nicht bekommen, dann richtet das großen Schaden an. Wenn heute die Budgets permanent für die Servicierung der Straßen gekürzt werden, dann wird das am Ende doppelt so teuer sein. Wenn eine Straße nach drei Jahren nicht gewartet wird, dann müssen Sie die ganze Straße erneuern, dann können Sie nicht mehr reparieren.

Mit den neuen Kreditvergaberegeln wird es für Junge immer schwerer sich ein Eigenheim anzuschaffen. Ist das eigene Haus in Österreich bald ein Luxusgut?

Dieter Haderer: Das Einfamilienhaus schon. Unser Spektrum umfasst allerdings mehr den geförderten Wohnbau sowie den frei finanzierten Wohnbau. Hier merken wir es allerdings auch in den letzten Jahren, dass die Nachfrage aufgrund der Materialpreissteigerungen zurückgeht.

Viele Häuslbauer belasten die hohen Materialkosten. Kann man davon ausgehen, dass diese wieder einmal günstiger werden?

Haderer: Einzelne Umstände sprechen dafür, dass sie günstiger werden, weil ja auch die Nachfrage verknappt wird. Dem gegenüber steht jetzt aber eine Lohnerhöhung im Kollektivvertrag von 9,5 Prozent, die natürlich wieder in die andere Richtung wirken wird. Also generell wird es eine gewisse Entspannung geben. Aber eine wirklich große Entspannung erwarte ich eigentlich nicht.

Mitarbeit: Katrin Schinewitz