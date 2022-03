Toni Mörwald: „Die Corona-Zeit hat uns beflügelt“

NÖN: „Der Große Restaurant & Hotel Guide“ – auch bekannt als Bertelsmann-Guide – kürt alljährlich die besten Köche im deutschsprachigen Raum. Sie wurden zum „Koch des Jahres 2022“. Was bedeutet diese Auszeichnung für Sie?

Toni Mörwald: Auszeichnungen und Anerkennungen tun jedem Menschen gut, speziell Köchen, weil Lob und Anerkennung wieder für weiteren Antrieb und weitere Kreativität sorgen. Nachdem ich dieses Geschäft fast 40 Jahre betreibe, habe ich schon einige Auszeichnungen bekommen – und es ehrt mich jede neu. Gerade in der schwierigen Zeit jetzt, ist diese Auszeichnung ein Preis für die gesamte Mannschaft und eine Bestätigung unseres Weges.

Die Gastronomie leidet seit zwei Jahren unter Corona. Was nehmen Sie aus dieser schwierigen Zeit für die Zukunft mit?

Mörwald: Genau an meinem Geburtstag, am 13. März 2020, wurde der erste Lockdown verkündet. Alle sind sofort aus der Stadt geflüchtet, die Stimmung war beängstigend, weil keiner wusste, was passiert. Diesen Tag werde ich lange nicht vergessen. Umso mehr freue ich mich auf den heurigen Geburtstag, wo ich glaube, dass wir nach zwei Jahren das Thema Covidkrise zum Großteil hinter uns haben. Ich hatte das Glück, dass ich nie infiziert wurde und gesund durch die Krise gekommen bin. Und ich bin stolz darauf, dass wir in unserem Betrieb eine 100-prozentige Impfquote haben. Das Wesentlichste im Team war, dass wir in dieser Zeit einander gegenseitig gestützt haben. Das macht uns jetzt stärker. Alle, die nur den Schlüssel genommen, zugesperrt und gewartet haben, was kommt, haben jetzt Probleme.

Gab es einen Moment, in dem Sie gesagt haben: Ich habe genug, ich sperre für immer zu?

Mörwald: Im Gegenteil. Die Coronazeit hat uns sogar noch beflügelt. Ich bin ein ewiger Optimist. Für mich war es nie eine Option, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir haben jetzt noch mehr Mut, mehr Ideen, mehr Selbstbewusstsein, mehr Zusammengehörigkeitsgefühl und haben gesagt: Jetzt erst recht, jetzt müssen wir richtig Gas geben. Die vergangenen beiden Jahre waren manchmal sehr hart, vor allem der Lockdown von November bis April. Es war aber auch eine Zeit, wo ich mir gesagt habe, dass wir das durchhalten werden.

Die kleinen Betriebe werden sich in Zukunft schwertun. Toni Mörwald

Sie haben die Regierung teilweise scharf kritisiert.

Mörwald: Natürlich wurden manche Fehler gemacht, und manches hätte schneller gehen müssen. Ich habe dem Bundeskanzler auch im ersten Lockdown gesagt, dass man sich der Konsequenzen bewusst sein muss, wenn man solche Verordnungen macht. Dass die Gefahr droht, dass jemand mit etwas, das er sich 35 Jahre aufgebaut hat, gegen die Wand fährt. Aber im Endeffekt hat die österreichische Politik – und ich meine nicht nur Bundeskanzler, Bundespräsidenten und Minister – im Großen und Ganzen die richtigen Entscheidungen getroffen und Österreich besser durch die Krise gebracht als andere Länder. Man hatte als Unternehmer auch stets das Gefühl, gehört zu werden.

Am Samstag sind fast alle Corona-Beschränkungen gefallen. Kommt die Gastronomie wieder auf Vorkrisen-Niveau oder hat Corona die Gastronomie dauerhaft verändert?

Mörwald: Die Situation nach Corona wird sich in der Gastronomie, in der ganzen Tourismuswirtschaft und in der Freizeitwirtschaft in Österreich grundlegend verändern. Es gab in der Branche nie einen rasanten Restrukturierungsprozess wie beispielsweise im Lebensmittelhandel oder bei den Fleischern und Bäckern. Corona hat diesen Prozess nun beschleunigt. Die kleinen Betriebe werden sich in Zukunft allein schon aufgrund der unglaublichen Vielzahl an Auflagen schwertun. Wer sich nicht weiterentwickelt hat, wird es extrem schwer haben. Aber auch die Menschen haben sich geändert. Viele wollen das unternehmerische Risiko nicht mehr übernehmen, die Nachfolgefrage ist oft ungeklärt. Dazu kommt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter andere Anforderungen haben und sich ihre Arbeitgeber aussuchen können. Der Strukturbereinigungsprozess ist voll im Gang und nicht mehr aufzuhalten. Und das ist auch gut so, weil dann die Guten wieder mehr die Möglichkeiten haben, ordentlich, sorgfältig und auch langfristig zu arbeiten.

Müssen wir uns vom traditionellen Dorfwirtshaus also verabschieden?

Mörwald: Die Bedeutung des Dorfwirtshauses hat sich durch den Wandel der Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten massiv verändert. Wir hatten hier in Feuersbrunn vier Wirtshäuser, in einem davon bin ich aufgewachsen. Früher gingen die Männer zum Kartenspielen ins Wirtshaus, zum Austausch von Neuigkeiten, auf ein Bier nach der Arbeit. Das gibt es heute in der Form nicht mehr. Die Bedürfnisse sind andere – und da teilen wir Gastronomen uns den Markt mit der Systemgastronomie, mit Ketten, mit Kantinen und mit Shoppingcentern. Das ist in ganz Europa so. Unsere Kundinnen und Kunden suchen kein Wirtshaus für ein Bier, sondern das Erlebnis und die Qualität.

Die Branche klagt seit Jahren über Mitarbeitermangel. Wo sehen Sie die Gründe dafür und was ist Ihr Rezept dagegen?

Mörwald: Ich sehe zwei Hauptgründe. Zum einen ist die Branche leider nicht imstande ihre Leute verbindlich über ein ganzes Jahr zu denken, sondern immer in Zeitabschnitten. Das erzeugt Unsicherheit. Die Menschen wollen heute ein geregeltes Leben mit einem verlässlichen Arbeitgeber das ganze Jahr über. Wir müssen also Arbeitszeitkonzepte anbieten, die über das ganze Jahr den Mitarbeitern ein fixes Einkommen gewährleisten. Auch Saisonbetriebe. Sie müssen ja ebenso Investitionen über das ganze Jahr denken und nicht nur über die vier Monate Saison. Zum Zweiten brauchen wir mehr Qualität im Mitarbeitermanagement. Es ist wichtig, dass man nicht nur weiß, was der Betrieb braucht, sondern auch, was die Mitarbeiter brauchen. Ich investiere deshalb seit Anfang an in die Ausbildung. Wir haben über 300 Lehrlinge ausgebildet – in mittlerweile zwölf verschiedenen Lehrberufen. Die Mitarbeitenden und ihre Talente werden bei uns nicht nur gefördert, sondern auch gefordert. Dazu gehört natürlich auch Anerkennung und Wertschätzung sowie ein System, mit dem wir ebenso bei privaten Anliegen helfen können – beim Mopedkauf, beim Fortbildungskurs oder bei der Finanzierung der Wohnung. Wir haben deshalb jetzt auch die alte Post angekauft und werden sie zum Mitarbeiter-Hotel umbauen, um den Mitarbeitern noch bessere Wohnungen und mehr Komfort anbieten zu können.

Sie haben also keine Probleme, Mitarbeiter zu finden?

Mörwald: Nein. Wir haben die Leute, die wir brauchen – wir haben unsere Stammmannschaft und einen guten Ruf als Arbeitgeber. Natürlich muss ein gut geführtes Unternehmen mit hohem Qualitätsanspruch auch ordentlich zahlen. Etwa 40 Prozent der Ausgaben wenden für die Mitarbeiterkosten auf. Und ja, es ginge auch mit 20 Prozent. Aber erfolgreich wird man damit nicht sein.

Sie hatten Zeit zum Nachdenken. Mit welchen neuen Projekten starten Sie jetzt durch?

Mörwald: Unser Ziel ist es, die Aufenthaltsdauer unserer Gäste zu erhöhen, um die Wertschöpfung zu erhöhen. Wir beginnen deshalb jetzt mit der Umsetzung von drei Projekten, die alle das Ziel haben, das Ortszentrum weiter zu beleben. Wir machen aus dem alten Kaufhaus einen Gutshof mit Weinhandlung und Markthalle. Wir errichten eine Residenz mit 28 Suiten, Tiefgarage und einem großzügigen Spa und wir bauen alte Keller mit Presshäusern am Weinberg zu Hideaway-Chalets aus. Ich bin überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist, auch weil wir im Zentrum von Niederösterreich und in Wien-Nähe liegen.