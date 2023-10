Wolfgang Kern: „Ehrlicher Austausch ist das Wichtigste“

NÖN: Fünf von sechs Start-ups aus Ihrer Region haben beim riz up Gründerpreis gewonnen – bei 2.000 Einreichungen. Ein starkes Lebenszeichen der Gründer im Zentralraum?

Wolfgang Kern: Eindeutig. Für mich ist es schön zu sehen, wie schnell sich alles entwickelt. Es freut mich vor allem, weil wir wirklich zwei dabei hatten, die uns im Meet-up vorher gefragt haben, ob sie sich überhaupt anmelden sollen, wie sie einreichen sollen und ob ihre Idee überhaupt gut genug ist. Seit einem Jahr mache ich den Job nun und vieles passiert einfach so zwischendurch, dass es sich nicht wie Arbeit anfühlt. Deswegen war es umso genialer.

Was zeichnet ein Start-up aus, was kann man sich darunter vorstellen?

Ein Start-up hat immer Innovationsgehalt. Start-up, das sind die Leute oder Unternehmungen, die aus ihrer Komfortzone rauskommen und sich stetig verbessern und wachsen wollen. Sie sind eine Kategorie Menschen, die alles aufsaugen wie ein Schwamm. Sie wissen, dass sie vielleicht noch nicht alles können, aber sind sich auch nicht zu blöd, um zu sagen: Egal, ich mache es trotzdem und lerne dabei.

Sie sind Generalsekretär von founders-stp. Was ist Ihre Aufgabe?

Obmann, Stellvertreter und Generalsekretär sind bei den founders-stp die Hauptakteure bei der inhaltlichen Arbeit. Hier entsteht das Arbeitsprogramm, damit ich als Gründungsbeauftragter der Stadt überregional über verschiedene Strukturen hinaus agieren kann. Das heißt, ich habe die Stadt St. Pölten als Hintergrund und ich habe die Founders mit dem Gründungsökosystem dabei. Wir arbeiten intensiv zusammen mit der stp*Plattform und mit Bildungseinrichtungen wie FH St. Pölten, NDU, HAK, HTL. Die Initiative „smart up“, umgesetzt durch die FH St. Pölten, mit dem Auftrag der Stadt, Innovationen zu fördern, ist ebenfalls ein wichtiger Teil. Ich bin aktiv und vernetzend über allem drüber.

Gibt es in der Region oder in NÖ Hidden Champions unter den Start-ups?

Bei ein paar bin ich überzeugt, dass es nicht lange dauern wird. Zum Beispiel bei der St. Pöltner Firma Lywand, die eine Cybersecurity-Software auf die Beine gestellt hat und gerade einen sehr guten Weg geht. Burner Pioneers, Kerntec oder Benefit Büroservice fallen mir noch ein. Die hat man nicht so am Schirm, aber dann kommen sie mit der nächsten Finanzierungsrunde und sammeln wieder Geld ein, um zu wachsen. Einfach genial. Besonders hervorzuheben ist die Unterstützung von eingesessenen Unternehmen, die selber Start-ups waren, aber jetzt schon etablierte sind. Wie Q2E oder MStage, die etwas zurückgeben wollen und mit unterstützen.

Aus Sicht des Gründungsbeauftragten der Stadt: Wie ist es derzeit um die Förderung von Gründern bestellt, in der Stadt und in Niederösterreich?

Prinzipiell gibt es sehr gute Fördermöglichkeiten allein vom Land Niederösterreich. Aktuell sind wir selbst dabei, einen Think Tank aufzubauen für eine Förderung direkt nach einem Creative Pre-Incubator. Wenn ich fertig bin mit der Uni, das Programm abgeschlossen habe, stehe ich als Unternehmer meist alleine da. In dem Bereich aufgefangen und weiter gefördert zu werden ist wichtig. Das sind die wirklichen Jungunternehmer, denen noch ein bisschen das Mentoring fehlt, um herauszufinden, wie man eine gute Förderung aufstellen könnte. Der Wille der Stadt ist da, das zu machen. Klassisch gibt es AWS (Anm.: Austria Wirtschaftsservice), FFG (Anm.: Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft). Wenn es um den technischen Bereich geht, ist tecnet/accent relativ gut aufgestellt. Was noch nicht ganz da ist, ist das volle Bekenntnis zur Landeshauptstadt und dem Zentralraum. Das liegt auch daran, dass Niederösterreich sehr aufgeteilt ist. Wenn ich an Tulln denke mit dem Haus der Digitalisierung und die Gründerland-NÖ-Veranstaltung in Wr. Neustadt. Das ist gut, aber ich fände es noch schöner, wenn man St. Pölten noch ein bisschen mehr in den Fokus rücken könnte.

Was bewegt Menschen in turbulenten Zeiten, den Weg der Selbstständigkeit zu gehen?

Bestes Beispiel ist Laura Kaltenbrunner von Apocrat, die gerade bei unserem Founders Talk gesprochen hat. Sie hätte mit ihrer Top-Ausbildung jeden „normalen“ Job machen können und wahrscheinlich eine sehr gute Position bekommen. Sie sagt: Selbstbestimmtheit. Ich entscheide, was ich in meinem Leben mache. Das ist aber nichts für jeden. Gerade in turbulenten Zeiten. Der eine sagt: Nein, ich möchte meine Sicherheit, meine Ruhe haben. Sagt mir, was, wann, wo, wie? Und dann gibt es die, die sagen: Ich möchte das alles selbst in die Hand nehmen. Wenn ich mal nachts bis 12 Uhr sitzen muss oder länger, dann ist das einfach so. Aber das entscheide ich selbst.

Was braucht man, dass das gelingen kann?

Volle Überzeugung, Disziplin, Willenskraft und Durchhaltevermögen. Du musst immer einen Schritt mehr gehen als du gehen wolltest und das sollte auch immer ein Schritt mehr sein als die große Mehrheit geht. Es braucht ein konstruktives Umfeld und einen ganz ehrlichen Austausch. Wenn mir jemand sagt, das finde ich nicht gut, was du machst, muss das nicht aufgenommen werden als „Du bist schlecht“, sondern „Schauen wir gemeinsam, ob es einen besseren Weg gibt“. Das ist das Allerschwierigste daran, weil wer hört schon gerne, dass etwas schlecht ist. Das ist auch der Grund, warum wir Meet-ups machen. Da setzt du dich zusammen, trinkst ein Bier und erzählst deine Geschichte ohne Wertung. Ehrlicher Austausch ist in Wirklichkeit das Wichtigste. Denn wachsen kannst du nur, wenn du auch selbstkritisch bist. Du musst Kritik annehmen können.

Was sind die größten Hindernisse aktuell?

Deine Einstellung, dein Mindset zum Thema Unternehmertum und garantiert Administratives. Jedes Start-up will machen. Dafür gibt es aber Dinge, die man beachten muss. Das beginnt bei der Struktur: Mache ich ein Einzelunternehmen, eine OG, eine GmbH? Brauche ich eine Förderung, brauche ich keine Förderung. Das muss man entscheiden und das fällt am Anfang sehr schwer ohne Erfahrung. Es bedarf viel Planung und oft ist es besser, eine Stunde über deine nächsten Schritte nachzudenken als blind loszuarbeiten. Das mag man nicht als Start-up. Du willst hingehen und dein Produkt entwickeln. Du möchtest keine Buchhaltung oder Amtswege machen. Solange man es als Unternehmer schafft, sein Mindset zu schärfen, um kontinuierlich persönlich zu wachsen und sich zu verbessern, aufzusaugen was einem andere an Vorsprung mitgeben können, dann wird man mit jedem Problem fertig. Dementsprechend ist das größte Hindernis dein eigener Kopf.

Gibt es für den administrativen Bereich Unterstützung?

Die gibt es, vor allem von den founders-stp. Das niederschwelligste Programm ist das Meet-up, wo du beieinander sitzt, um dich zu alltäglichen Herausforderungen auszutauschen. Damit man jenen ohne oder mit weniger Erfahrung die Angst nimmt. Das ergänzende Gegenstück sind Programme wie Mentoringprogramme, Beratungen oder der Creative Pre-Incubator vom Land. Man kann auch die Förderberatung bei riz up oder der Wirtschaftskammer supereinfach in Anspruch nehmen und sogar zu konkreten Problemen anrufen. Mir haben die Experten dort am Anfang meiner Gründungen extrem viel geholfen. Da sehe ich auch mitunter meine Aufgabe: Jene, die die bei uns aufschlagen, zu beraten und ihnen zu sagen: Geh zur Wirtschaftskammer, geh zur Jungen Wirtschaft, geh zu riz up, frag dort nach, frag da nach. Ich kann teilweise schnell Sachen beantworten, aber es gibt nicht ohne Grund gute Servicestellen, die das hervorragend auf besserem Niveau können und machen.

Wie könnten Stadt, Land und Bund Gründungen noch mehr fördern?

In Summe sind wir schon recht gut aufgestellt in NÖ und jeder, der fördert, wird sagen, seine ist die beste. Das stimmt auch für den jeweiligen Bereich oder die jeweilige Spezialisierung. Aber was fehlt, ist, dass das Thema in der Gesellschaft mehr akzeptiert und anerkannt wird. Das würde viel helfen. Die Förderprogramme gibt es. Aber es wär' gut, ein bisschen die Hemmschwelle zu senken, zu sagen: Gründen ist nicht schlecht und wenn man es einmal nicht schafft, ist das ein Teil des Lernprozesses. Ein Kind lernt gehen, indem es aufsteht und wieder hinfällt. Das ist ein natürlicher Prozess. Beim Gründen ist es genau dasselbe. Du gründest zwei, drei Mal. Beim einen geht's schneller, beim anderen dauert es ein bisschen länger alles gut hinzubekommen. Wenn du als Gründer aber nur negative Sachen hörst wie: Willst dir das wirklich antun, findest nix Sicheres bei dem, was du gelernt hast, ah nicht geschafft – war eh klar. Hier würde gerade ein bisschen die amerikanische Mentalität helfen: „Fail – First Attempt In Learning.“ Bei uns ist Fail negativ besetzt als Versagen. Dort ist es der erste Schritt zu etwas genialem und es ist natürlich, auch Fehltritte zu haben.

Wie sehen Sie die Zukunft der Start-ups?

Wenn man ein bisschen nachdenkt, wird man schnell draufkommen, dass es ohne Wirtschaftstreibende nicht geht. Start-ups sind der Grund, warum wir Innovationen hervorbringen. Wir würden alle keine Uhr tragen, wenn sich nicht jemand überlegt hätte, wie eine Uhr funktioniert. Jetzt sind wir schon bei Künstlicher Intelligenz. Würde sich keiner hinsetzen und überlegen, was man gegen den Klimawandel und dessen Auswirkungen machen kann, wird auch nichts von selbst passieren. Deswegen ist es schade, wenn in Fernsehshows ein Bild von schnellem Reichtum und großen Investments gezeichnet wird. Die meisten Start-ups machen das Ganze aus einer Ideologie heraus. Die finden ein Projekt und sagen: Das muss doch besser gehen. Burner Pioneers zum Beispiel. Die haben sich gefragt, warum verbläst meine Heizung so viel Energie. Daraufhin haben sie ein Start-up gegründet und zu tüfteln begonnen. Mehrere Jahre Entwicklungsarbeit später schmeißen sie eine Heizung mit integriertem Abgasstromerzeuger auf den Markt, die die Welt so noch nicht gesehen hat. Start-ups sind essenziell. Ohne geht es nicht. Wir würden alle in Höhlen herumsitzen, nichts tun und müssten zufrieden sein, mit dem was herumliegt.