Die mehr als 155 Jahre alte St. Pöltner Zeitung ist mittlerweile die zweitälteste Zeitung Österreichs. Wie kam es, dass in den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts aus der St. Pöltner Zeitung und ihren Schwestern wie der Kremser oder der Melker Zeitung die Niederösterreichischen Nachrichten wurden?

Herbert Binder: Wir hatten damals im Most- und im Waldviertel neun Lokalzeitungen unter 13 Titeln unter einem Dach — als bis dahin letzte Zeitung war 1963 die Lilienfelder Bezirkszeitung dazu gekommen. Wir hatten aber am überregionalen Werbemarkt überhaupt keine Chance. Als Verlagsleiter hat mich das von Anfang an gestört. Meine Freunde — der damalige Chefredakteur Hans Ströbitzer und Marketingleiter Ingfried Huber — und ich hatten dann die Idee, dass wir in Analogie zu „Salzburger Nachrichten“ oder „Oberösterreichischen Nachrichten“ die „Niederösterreichischen Nachrichten“ machen können. Aber das war für viele Menschen schwer auszusprechen und zudem für ein Logo viel zu buchstabenreich. Ströbitzer, Huber und ich haben dann beschlossen, dass ein kurzer Titel hermuss. Ich gebe zu — ich war für NN — NÖN das war für mich zu ähnlich zu NÖM. Ich dachte, dass wir als NÖN von dieser Marke einfach erschlagen werden. Das ist aber zum Glück nicht passiert. Im Gegenteil: Die NÖN ist heute als Marke stärker als die NÖM.

Warum?

Binder: Das liegt erstens einmal an der schieren Menge an Artikeln, Fotos und Beiträgen, die die NÖN Tag für Tag produziert. Natürlich produziert die NÖM mehr Milchpackerln als die NÖN Artikel, aber die emotionale Bindung an eine Medienmarke ist etwas enorm Intensives — und zwar egal, ob man die NÖN schätzt oder ihr kritisch gegenübersteht. Wenn man so will, ist die NÖN als Informations-Lebensmittel eine enorm starke Marke.

Gilt das auch für das digitale Zeitalter?

Binder: Ja, durchaus. Wenn ich mich an meine Herausgeberzeit zurückerinnere, die heuer im Frühjahr zu Ende ging, weiß ich, wie stark die Akzeptanz der NÖN ist und wie selbstverständlich breite Bevölkerungsschichten inzwischen unsere digitale Information nutzen. Viele von ihnen hätten die Zeitung nie gekauft, aber im Internet sind sie inzwischen treue NÖN-Kunden. Sie sind allerdings die prompte Information auch gewohnt und würden es nicht einsehen, dass sie auf Nachrichten aus dem Gebiet, das sie interessiert, eine Woche warten müssen.

Herbert Binder im Gespräch mit Chefredakteur Daniel Lohninger: "Die Trennung von Redaktion und Geschäftsführung ist eine wesentliche Grundlage für die Glaubwürdigkeit eines Mediums." Foto: Franz Gleiß

Die NÖN hat in den vergangenen Monaten enorm viel Geld und Zeit in den Ausbau des digitalen Angebotes investiert. Wie zuversichtlich sind Sie, dass sich das bezahlt macht?

Binder: Die lokale Verankerung, die inhaltliche Vielfalt, die unzähligen Orientierungshilfen — Niederösterreich wäre ohne NÖN nicht Niederösterreich. Und es ist nicht entscheidend, in welcher Form die NÖN-Inhalte erscheinen — ob in der Zeitung, auf der Website, in Social Media, im TV oder sonst wo. Dieser enorme Investitionsschritt war notwendig, um am Puls der Zeit zu bleiben. Auch, um den Opinion Leadern zu zeigen, dass die NÖN selbstverständlich auch in der digitalen Welt den Führungsanspruch zu Recht stellt. Heute gibt es neben der gedruckten Zeitung täglich mehr als 300 Nachrichten, hunderte Fotos sowie TV-Beiträge und Social-Media-Posts. Auf die eine oder andere Art ist jede Niederösterreicherin und jeder Niederösterreicher permanent mit Inhalten der NÖN konfrontiert.

Sie haben 1957 als freier journalistischer Mitarbeiter begonnen, waren dann Verlagsleiter, Geschäftsführer und haben 2021 ihr Pensionistendasein vorübergehend an den Nagel gehängt, um Herausgeber zu werden. Wie hat sich die NÖN in dieser langen Zeit verändert?

Binder: Ich war der erste Verlagsleiter im Haus — zuvor hatte der Chefredakteur einen Oberbuchhalter, der den kaufmännischen Bereich abgedeckt hat. Für die Inserate fühlte sich niemand zuständig, da hat man einfach gedruckt, was reingekommen ist. Man muss bedenken, dass die Inserate damals viel wichtiger waren als heute. Erfolgreiche Zeitungen finanzierten sich zu zwei Dritteln aus Inseraten. Als studiertem Betriebswirt war mir sofort klar, dass wir hier deutlich mehr einnehmen können, wenn wir uns mehr um Inserate bemühen. So kam es, dass ich dann zum ersten Verlagsleiter des NÖ Pressehauses wurde. Die neue Dachmarke NÖN war dann der erste wichtige Schritt auf dem Anzeigenmarkt — und ab der Einführung dieser Dachmarke war auch klar, dass es keinen weißen Fleck mehr geben darf in Niederösterreich. Wir haben dann Schritt für Schritt im Weinviertel und im Südbahngebiet Zeitungen gekauft und auch gegründet. Ströbitzer und ich hatten damals weder Untersuchungen noch Marktforschung, aber wir hatten unsere Überzeugung und mit Franz Willinger einen visionären Eigentümervertreter, der das ermöglicht hat.

Ein einschneidendes Erlebnis war Mitte der 1980er-Jahre die Umstellung vom Großformat auf das Kleinformat.

Binder: Wir haben damit auf den Druck aus der Leserschaft reagiert. Die Krone war mit dem Kleinformat derart erfolgreich, dass die meisten Leute einfach kein Großformat mehr lesen wollten. Dazu kam, dass wir die Subregionalisierung der einzelnen Einzugsbereiche doch deutlicher zum Ausdruck bringen wollten.

Die Redaktion leistete gar keinen Widerstand — Oberösterreichische Nachrichten oder Salzburger Nachrichten sind ja auch heute noch Großformat-Zeitungen?

Binder: Es gab nix, wo es keine Diskussion gab. Es ist eine Illusion, wenn man glaubt, da war ein charismatischer Chefredakteur und eine straighter Geschäftsführer und schon ist alles gegangen. Die Redaktion der NÖN war immer geprägt von einer starken Individualität unter den Redaktionsmitgliedern. Diskussionen gab es immer und wir haben auch nicht immer alles richtig gemacht. So dachten wir etwa, es sei ein Zeichen von Seriosität, wenn wir der kleinformatigen Regionalzeitung einen großformatigen Landesteil beilegen. Oder der Versuch, die NÖN zur zweimal pro Woche erscheinenden Zeitung zu machen. Wir haben aber die Fehler schnell eingesehen und korrigiert. Heute erscheint die NÖN dank online ja ohnehin siebenmal pro Woche, digital eigentlich rund um die Uhr.

Aktuell leidet der Journalismus unter einem gewissen Glaubwürdigkeitsverlust — dank diverser Chats und Inseraten-Skandale. Wie kommt der Journalismus wieder zu mehr Glaubwürdigkeit?

Binder: Die NÖN, so wie sie heute aufgestellt ist, hat eine klare Trennung von Redaktion und Geschäftsführung. Für alle inhaltliche Belange sowie die Redaktionsmannschaft sind ausschließlich die beiden Chefredakteure, die Geschäftsführung für die verlegerischen, die wirtschaftlichen Belange. Die beiden Herausgeber haben operativ keine Aufgaben, sie stellen das Bindeglied zu den Eigentümern dar. Diese Trennung ist auch rechtlich durch das „Redaktionsstatut“ abgesichert. Das ist schon einmal eine wesentliche Grundlage dafür, dass die Glaubwürdigkeit gewahrt und die journalistische Freiheit innerhalb des Verlagshauses abgesichert ist. Die NÖN war übrigens eines der ersten Medienhäuser Österreichs, das ein Redaktionsstatut hatte, weil das Niederösterreichische Pressehaus die Zeitschrift "Information und Meinung" verlegt hat. Unter der Chefredaktion Hans Ströbitzers und Günther Nennings war das die offizielle Zeitschrift der Journalistengewerkschaft, gemeinsam mit den Publizistik-Instituten der Unis Wien und Salzburg. Also die beiden Lehrkanzeln haben gemeinsam mit der Journalistengewerkschaft und dem Pressehaus als Verleger eine Fachzeitschrift publiziert und Chefredakteur war unser Hans Ströbitzer gemeinsam mit dem Günther Nenning.

Sie sind seit 66 Jahren in der Medienwelt tätig. Wie stark hat sich diese Welt in dieser Zeit verändert?

Binder: Die spontane Antwort ist, es hat sich alles verändert. Manches hat aber seine Wichtigkeit behalten. Die Freiheit der journalistischen Meinungsäußerung ist deutlich größer geworden. Zugleich sind auch die Möglichkeiten der Manipulation viel größer geworden. Das, was der durchschnittlich interessierte Staatsbürger befürchtet, ist, dass ihm irgendwas Falsches erzählt wird. Aber die eigentliche Gestaltungsmöglichkeiten fängt ja schon an bei der Fülle der Auswahlmöglichkeiten, worüber berichtet wird, worüber wieviel berichtet wird, worüber wann berichtet wird und wen man fragt. Check, Re-Check, Double-Check — das hört sich so leicht an. Leider vermischt sich heute auch oft Information und Kommentar. Ich kann selbst in hochseriösen Zeitungen wie der Süddeutschen Zeitung das nicht immer unterscheiden. Und dann ist da noch das große Thema künstliche Intelligenz und die Grenzen dessen, was ethisch vertretbar ist. Umgekehrt ist es so, dass auch eine KI über nichts berichten kann, auf das sie nicht zugreifen kann — beispielsweise lokale Informationen, die noch niemand niedergeschrieben hat. Ich komme noch aus einer Zeit, wo die Redakteure selbst Fußballtabellen ausgerechnet haben. Heute bezieht man das alles zentral und hat es nach jedem Spiel gleich wieder neu. Früher hat man da herumgerechnet, das waren echte Journalisten, die das gemacht haben, um halb zwei in der Früh.

Also KI sehen Sie als großes Thema für die Zukunft, den Umgang damit und auch die ethischen Grenzen?

Binder: Die Möglichkeiten sind faszinierend, aber die Missbrauchsmöglichkeiten sind auch faszinierend. Aber sie deswegen generell zu verbieten und so weiter halte ich nicht für angebracht. Es geht um den richtigen Umgang damit.

Wir haben jetzt die 3.000ste Ausgabe der Niederösterreichischen Nachrichten. Wird es eine 6.000ste Ausgabe auch noch in gedruckter Form geben?

Binder: Als Zeugnis meines Geburtsjahrganges sage ich ja. Aber auch eine gedruckte Ausgabe wird mit einer noch so modernen heutigen Ausgabe nicht mehr viel gemeinsam haben. Es wird dann wohl auch noch Bücher geben und auch andere Zeitungen. Aber vermutlich wird das nicht mehr in einer Druckerei produziert, sondern daheim — wer will, druckt sich die Zeitung aus. Wer hätte noch vor 20 Jahren gedacht, dass Millionen Semmeln von den Großbäckereien nicht mehr jede Nacht quer durchs Land chauffiert werden? Wer hätte gedacht, dass jeder Greißler alle paar Stunden frische Semmeln hat? Heute gibt es kaum mehr Bäckereien, aber Geschäfte, in denen täglich gebacken wird. Oder wer hätte gedacht, dass die NÖN pro Woche mehr 5.000 Bilder und täglich mehr als 300 Artikel publizieren wird? Als es noch die Viertelszeitungen gegeben hat, sind Motorradboten von Wiener Neustadt bis Mistelbach und Gmünd gefahren und haben die Bilder für die Zeitung eingesammelt. Jede Nacht waren die unterwegs. Oder: Für uns war ein eisernes Gesetz, dass es zwei Stunden Mittagspause gibt. Das will heute niemand mehr, sofern man überhaupt noch in die Firma kommt und nicht gleich von zuhause aus arbeitet. Aber selbst, wenn es keine 6.000ste Printausgabe der NÖN mehr geben sollte. Die NÖN wird es immer noch geben. Und es wird auch immer Journalistinnen und Journalisten geben, die neugierig sind, die kritisch sind, und die ein Gespür dafür haben, was die anderen Leute interessiert.