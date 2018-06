Bei den Privatinsolvenzen zeigt sich für das 1. Quartal 2018 eine Entwicklung hin zu stark ansteigenden Schuldenregulierungsverfahren. Warum explodieren die Schuldenregulierungsverfahren jetzt?

Gerhard Weinhofer: Der erwartete Insolvenztsunami ist durch die Reform der Privatinsolvenz im Herbst 2017 eingetreten und wird über das gesamte Jahr neue Insolvenzen anschwemmen. Schuldner haben ihre Insolvenzanträge bewusst bis 1. November 2017 zurückgehalten, um nun in den Genuss einer schnelleren und billigeren Entschuldung zu gelangen. Laut Schuldnerberatung ist der Anteil der Zahlungspläne – einer Vereinbarung zwischen Gläubiger und Schuldner – von 70 % auf 60 % zurückgegangen. Im selben Ausmaß ist der Anteil der Abschöpfungen – der Schuldner muss in fünf Jahren den gesamten pfändbaren Einkommensteil einem Treuhänder abführen – angestiegen. Hier erhält der Schuldner selbst bei einer Null-Euro-Rückzahlung seine Schuldbefreiung.

Mit welcher Entwicklung rechnen Sie hier für das Gesamtjahr 2018?

Weinhofer: Es ist zu erwarten, dass 2018 das Jahr mit den meisten Privatinsolvenzen seit Einführung des Privatkonkurses 1995 sein wird. Ich rechne mit zirka 10.000 Schuldenregulierungsverfahren.

Was raten Sie angesichts dieser neuen Regelungen potenziellen Gläubigern? Ist mehr Achtsamkeit vor Geschäftsabschluss geboten als früher?

Weinhofer: Gläubigern ist zu raten, noch genauer darauf zu achten, mit wem Geschäfte und zu welchen Zahlungsbedingungen abgeschlossen werden. „Trau, schau, wem“ muss die Devise der Gläubiger sein, um ihre Forderungen vor einem möglichen Totalausfall zu schützen.

Im Vorjahr gab es bundesweit bei den Firmeninsolvenzen einen historischen Tiefstand seit 2002, im ersten Quartal 2018 stiegen die Unternehmensinsolvenzen wieder um 2,8 Prozent an, in Niederösterreich lag die Steigerung sogar bei 11,4 Prozent. Warum ist das so?

Weinhofer: Betrachtet man den absoluten Zuwachs bei den Firmeninsolvenzen in NÖ, so handelt es sich lediglich um 26 Verfahren. Somit ist eine generelle Einschätzung schwer und lässt keine Rückschlüsse auf die weitere Entwicklung zu. Generell hat NÖ in den vergangenen Jahren durch viele Neugründungen und Betriebsansiedelungen (im Speckgürtel um Wien) profitiert. Wo viel gegründet wird, scheiden dann auch viele wieder aus dem Wirtschaftsleben aus.

Was könnte auf die Unternehmen 2018 noch zukommen?

Weinhofer: Ich rechne mit einem generellen Zuwachs an Firmeninsolvenzen, da trotz der guten Konjunktur der Wettbewerb die Margen nach unten drückt und die Liquidität schmälert. Dazu kommen Unsicherheiten in Bezug auf einen Handelskrieg mit den USA, der Lösung der Nordkorea-Krise und aktuell mit der politischen Lage in Italien, dem drittwichtigsten Handelspartner Österreichs.

